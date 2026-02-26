Search here...

Aos 38 anos, esta atriz fala abertamente sobre suas dificuldades com a amamentação e os desafios de ser uma mãe de primeira viagem.

Léa Michel
@hilaryduff/Instagram

A atriz, cantora, compositora, escritora, estilista e produtora americana Hilary Duff fala abertamente sobre suas dificuldades com a amamentação, um assunto que ainda a afeta profundamente. Convidada do podcast "Call Her Daddy " em 25 de fevereiro de 2026, a estrela de "Lizzie McGuire" discute as pressões de ser uma "mãe teimosa" com seus quatro filhos.

Dificuldades íntimas com a amamentação

Hilary Duff, mãe de Luca (13), Banks (7), Mae (4) e Townes (21 meses), revela que suas experiências com a amamentação foram marcadas por frustração, principalmente com a caçula, Townes. "Ela não estava ganhando peso, eu a amamentava sem parar, e ela era minha quarta filha... Eu era muito teimosa em não complementar a alimentação!" , confidenciou ao apresentador Alex Cooper. Ela descreve um sentimento visceral de fracasso: "Você quer ser tudo para o seu filho, você o carrega, você dá à luz... E, no entanto, não me pareceu natural, ao contrário do que vocês veem nos vídeos do programa". Após uma pausa de duas semanas, Hilary Duff explica que sentiu um imenso alívio, apesar da culpa inicial.

Pressão social e pessoal

A ex-estrela da Disney enfatiza essa pressão instintiva: "Somos programadas para nutrir nossos filhos com nossos corpos, enquanto os homens só têm uma coisa a fazer." A amamentação de Luca foi a mais longa; cada filho subsequente foi mais complicado, até que ela se libertou do julgamento. Hilary Duff já havia compartilhado essas dificuldades: em 2021, com Mae, ela falou sobre sua baixa produção de leite; em 2019, com Banks, a transição para a mamadeira a liberou para passar mais tempo com a família.

Um testemunho libertador para as mães

Ao quebrar o tabu, Hilary Duff encoraja as novas mães a não se sentirem culpadas pelas realidades da amamentação. Sua mensagem, que se mantém consistente desde os partos domiciliares na água de Mae e Townes, celebra todas as formas de maternidade como "aventuras mágicas e desafiadoras" que merecem reconhecimento.

Por meio de suas postagens nas redes sociais e em entrevistas, a atriz enfatiza a importância de se falar abertamente sobre o período pós-parto: fadiga extrema, oscilações hormonais, dores físicas, mas também amor incondicional e uma sensação de empoderamento. Ela nos lembra que cada experiência é única e que não existe uma única maneira "certa" de ser mãe. Ao compartilhar momentos sinceros de amamentação, vulnerabilidade e insegurança, ela ajuda a normalizar realidades que muitas vezes são silenciadas.

Em última análise, essa abordagem franca e desinibida ressoa com milhões de mães, pois Hilary Duff nos lembra que todas as formas de maternidade — exclusiva ou mista — merecem respeito e apoio. Sua mensagem destaca a necessidade de suporte — seja médico, familiar ou comunitário — e enfatiza a solidariedade entre as mulheres. Para ela, reconhecer os desafios não diminui a beleza da jornada; pelo contrário, permite que a abracemos em toda a sua verdade. Assim, longe de idealizar a maternidade, Hilary Duff oferece uma visão autêntica: um caminho exigente, às vezes exaustivo, mas profundamente transformador, onde toda mãe merece gentileza, respeito e admiração.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Alvo de comentários racistas ao vivo na televisão, esta cantora se vê no centro de uma controvérsia.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Alvo de comentários racistas ao vivo na televisão, esta cantora se vê no centro de uma controvérsia.

O escritor e editor francês Richard Millet causou alvoroço em 23 de fevereiro de 2026, durante o programa...

"Esportiva e deslumbrante": esta atleta olímpica está causando sensação na praia.

A esquiadora freestyle sino-americana Eileen Gu continua brilhando após suas conquistas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026,...

Jessica Alba e sua filha se reencontraram no tapete vermelho: uma aparição rara e memorável.

Já fazia alguns meses que elas não eram vistas juntas sob os holofotes. A atriz, modelo e empresária...

Aos 49 anos, Alicia Silverstone causou sensação com um vestido escultural.

A atriz e produtora americana Alicia Silverstone brilhou no tapete vermelho do Critics Choice Awards com um vestido...

Camila Cabello chama a atenção em Miami com seu vestido floral.

Camila Cabello causou sensação recentemente com uma série de fotos de férias em um vestido preto floral que...

"Ela ilumina o estádio": a beleza desta líder de torcida é cativante.

Ariana Taylor McClure, ex-cheerleader dos Lakers (Laker Girls), juntou-se ao Miami Dolphins e agora ilumina os estádios da...

© 2025 The Body Optimist