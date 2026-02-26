Aos 38 anos, esta atriz fala abertamente sobre suas dificuldades com a amamentação e os desafios de ser uma mãe de primeira viagem.

A atriz, cantora, compositora, escritora, estilista e produtora americana Hilary Duff fala abertamente sobre suas dificuldades com a amamentação, um assunto que ainda a afeta profundamente. Convidada do podcast "Call Her Daddy " em 25 de fevereiro de 2026, a estrela de "Lizzie McGuire" discute as pressões de ser uma "mãe teimosa" com seus quatro filhos.

Dificuldades íntimas com a amamentação

Hilary Duff, mãe de Luca (13), Banks (7), Mae (4) e Townes (21 meses), revela que suas experiências com a amamentação foram marcadas por frustração, principalmente com a caçula, Townes. "Ela não estava ganhando peso, eu a amamentava sem parar, e ela era minha quarta filha... Eu era muito teimosa em não complementar a alimentação!" , confidenciou ao apresentador Alex Cooper. Ela descreve um sentimento visceral de fracasso: "Você quer ser tudo para o seu filho, você o carrega, você dá à luz... E, no entanto, não me pareceu natural, ao contrário do que vocês veem nos vídeos do programa". Após uma pausa de duas semanas, Hilary Duff explica que sentiu um imenso alívio, apesar da culpa inicial.

Pressão social e pessoal

A ex-estrela da Disney enfatiza essa pressão instintiva: "Somos programadas para nutrir nossos filhos com nossos corpos, enquanto os homens só têm uma coisa a fazer." A amamentação de Luca foi a mais longa; cada filho subsequente foi mais complicado, até que ela se libertou do julgamento. Hilary Duff já havia compartilhado essas dificuldades: em 2021, com Mae, ela falou sobre sua baixa produção de leite; em 2019, com Banks, a transição para a mamadeira a liberou para passar mais tempo com a família.

Um testemunho libertador para as mães

Ao quebrar o tabu, Hilary Duff encoraja as novas mães a não se sentirem culpadas pelas realidades da amamentação. Sua mensagem, que se mantém consistente desde os partos domiciliares na água de Mae e Townes, celebra todas as formas de maternidade como "aventuras mágicas e desafiadoras" que merecem reconhecimento.

Por meio de suas postagens nas redes sociais e em entrevistas, a atriz enfatiza a importância de se falar abertamente sobre o período pós-parto: fadiga extrema, oscilações hormonais, dores físicas, mas também amor incondicional e uma sensação de empoderamento. Ela nos lembra que cada experiência é única e que não existe uma única maneira "certa" de ser mãe. Ao compartilhar momentos sinceros de amamentação, vulnerabilidade e insegurança, ela ajuda a normalizar realidades que muitas vezes são silenciadas.

Em última análise, essa abordagem franca e desinibida ressoa com milhões de mães, pois Hilary Duff nos lembra que todas as formas de maternidade — exclusiva ou mista — merecem respeito e apoio. Sua mensagem destaca a necessidade de suporte — seja médico, familiar ou comunitário — e enfatiza a solidariedade entre as mulheres. Para ela, reconhecer os desafios não diminui a beleza da jornada; pelo contrário, permite que a abracemos em toda a sua verdade. Assim, longe de idealizar a maternidade, Hilary Duff oferece uma visão autêntica: um caminho exigente, às vezes exaustivo, mas profundamente transformador, onde toda mãe merece gentileza, respeito e admiração.