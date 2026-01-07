"Nova musa da moda": Chase Infiniti exibe seus músculos abdominais e causa sensação

Estrela revelação de 2025 graças ao seu papel de destaque em "One Battle After Another", Chase Infiniti continua a marcar presença com estilo e personalidade. No início de janeiro de 2026, a atriz americana desfilou no tapete vermelho do Critics' Choice Awards com uma criação arquitetônica da coleção Primavera/Verão 2026 da Louis Vuitton. Indicada a Melhor Atriz ao lado de Emma Stone e Amanda Seyfried, ela consolidou seu status como uma nova musa tanto do cinema quanto da moda.

Uma combinação de graça e poder

O look personalizado de Chase Infiniti combina uma saia longa com um top cropped de vanguarda. Este conjunto de duas peças em amarelo manteiga brinca com contrastes: gola alta, corpete franzido e ombros acentuados por uma capa dramática com volume escultural. O resultado: uma silhueta que mescla poder, elegância e modernidade, em perfeita sintonia com a energia que a atriz exala nas telonas.

Uma clara ênfase na simplicidade em termos de acessórios.

Para equilibrar a arquitetura marcante do visual, Chase Infiniti optou por acessórios discretos, porém sofisticados: brincos de argola espiral prateados, uma pulseira cravejada de diamantes e alianças minimalistas. Sua maquiagem luminosa em tons rosados e o cabelo liso emoldurando o rosto adicionaram suavidade e frescor ao efeito geral.

Um look que causou sensação imediata nas redes sociais, onde se podem ler comentários como "nova musa da moda" e "é revigorante" . Longe de ofuscar a produção, cada detalhe realça uma estética controlada e coesa.

Uma estrela em ascensão com um estilo já icônico.

Chase Infiniti domina o tapete vermelho com a confiança de uma estrela consagrada. Tendo alcançado destaque com sua interpretação intensa e cheia de nuances de Willa em "One Battle After Another", a atriz conquistou sua primeira grande indicação, marcando um momento crucial em sua carreira.

Entretanto, suas aparições marcantes em eventos sociais chamaram a atenção dos observadores de moda: silhuetas ousadas, linhas limpas e um olhar apurado para os detalhes criaram uma assinatura estilística já reconhecível. Entre a audácia controlada e o refinamento assertivo, Chase Infiniti não está apenas emergindo; ela está consolidando uma estatura crescente que a coloca entre as estrelas em ascensão da nova geração de Hollywood.

Com talento, carisma e um visual impecável, Chase Infiniti está se consolidando como uma estrela em ascensão no cinema... e na moda.