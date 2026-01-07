Search here...

"Nova musa da moda": Chase Infiniti exibe seus músculos abdominais e causa sensação

Léa Michel
@chaseinfiniti/Instagram

Estrela revelação de 2025 graças ao seu papel de destaque em "One Battle After Another", Chase Infiniti continua a marcar presença com estilo e personalidade. No início de janeiro de 2026, a atriz americana desfilou no tapete vermelho do Critics' Choice Awards com uma criação arquitetônica da coleção Primavera/Verão 2026 da Louis Vuitton. Indicada a Melhor Atriz ao lado de Emma Stone e Amanda Seyfried, ela consolidou seu status como uma nova musa tanto do cinema quanto da moda.

Uma combinação de graça e poder

O look personalizado de Chase Infiniti combina uma saia longa com um top cropped de vanguarda. Este conjunto de duas peças em amarelo manteiga brinca com contrastes: gola alta, corpete franzido e ombros acentuados por uma capa dramática com volume escultural. O resultado: uma silhueta que mescla poder, elegância e modernidade, em perfeita sintonia com a energia que a atriz exala nas telonas.

Uma clara ênfase na simplicidade em termos de acessórios.

Para equilibrar a arquitetura marcante do visual, Chase Infiniti optou por acessórios discretos, porém sofisticados: brincos de argola espiral prateados, uma pulseira cravejada de diamantes e alianças minimalistas. Sua maquiagem luminosa em tons rosados e o cabelo liso emoldurando o rosto adicionaram suavidade e frescor ao efeito geral.

Um look que causou sensação imediata nas redes sociais, onde se podem ler comentários como "nova musa da moda" e "é revigorante" . Longe de ofuscar a produção, cada detalhe realça uma estética controlada e coesa.

Uma estrela em ascensão com um estilo já icônico.

Chase Infiniti domina o tapete vermelho com a confiança de uma estrela consagrada. Tendo alcançado destaque com sua interpretação intensa e cheia de nuances de Willa em "One Battle After Another", a atriz conquistou sua primeira grande indicação, marcando um momento crucial em sua carreira.

Entretanto, suas aparições marcantes em eventos sociais chamaram a atenção dos observadores de moda: silhuetas ousadas, linhas limpas e um olhar apurado para os detalhes criaram uma assinatura estilística já reconhecível. Entre a audácia controlada e o refinamento assertivo, Chase Infiniti não está apenas emergindo; ela está consolidando uma estatura crescente que a coloca entre as estrelas em ascensão da nova geração de Hollywood.

Com talento, carisma e um visual impecável, Chase Infiniti está se consolidando como uma estrela em ascensão no cinema... e na moda.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Hailey Bieber, a mãe de maiô que está causando furor nas redes sociais.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hailey Bieber, a mãe de maiô que está causando furor nas redes sociais.

Hailey Bieber começou 2026 com sol e muito estilo. A modelo e empresária americana compartilhou recentemente uma série...

Amy Schumer está causando sensação com este ensaio fotográfico "body positive" que quebra todos os padrões.

No início de 2026, Amy Schumer fez uma declaração impactante com um ensaio fotográfico sem retoques, orquestrado por...

Considerada "velha demais" para ser atraente, esta atriz responde às críticas.

A comediante, atriz, roteirista e produtora americana Kathy Griffin rejeita rótulos redutores e julgamentos relacionados à idade. Aos...

Aos 52 anos, Heidi Klum exibe sua boa forma em um maiô.

Há vários anos, Heidi Klum cultiva uma presença digital bem distante da artificialidade frequentemente associada a figuras públicas....

"Eu era jovem, bonita e estava revoltada": Esta estrela dos anos 90 relembra o que sofreu nos bastidores.

Gabrielle Carteris, a atriz que interpretou Andrea Zuckerman na série cult dos anos 90 "Beverly Hills 90210", está...

Em seu traje de banho, Lizzo inicia 2026 com uma mensagem clara: zero inseguranças.

Em 2 de janeiro de 2026, Lizzo começou o ano com uma publicação impactante no Instagram: duas fotos...

© 2025 The Body Optimist