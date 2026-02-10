Por que a foto de Dua Lipa com batatas fritas está gerando tanta discussão na França?

A cantora e compositora britânica-albanesa-kosovar Dua Lipa compartilhou recentemente uma foto no Instagram de sua cesta de compras contendo vários pacotes de batatas fritas da marca francesa, causando uma comoção surpreendente nas redes sociais e na mídia francesa. Essa simples foto deu à marca de salgadinhos bretã uma exposição inesperada.

Uma simples publicação, um enorme impacto.

Em 9 de fevereiro de 2026, Dua Lipa publicou uma série de fotos em sua conta do Instagram , incluindo uma de uma cesta cheia de batatas fritas da marca Brets em diversos sabores. Nada mais indicava onde a foto foi tirada ou em que contexto. Para muitos internautas franceses, esse detalhe chamou imediatamente a atenção: a presença de um produto local tão apreciado no cotidiano de uma artista internacional foi vista como uma homenagem divertida e lisonjeira a uma especialidade francesa.

Uma reação coletiva e divertida.

Na França, internautas, veículos de comunicação e até executivos de marcas encararam o evento com humor e entusiasmo, destacando o contraste entre a fama internacional da cantora e a simplicidade de um pacote de batatas fritas. Essa mistura do inusitado com o reconhecimento local contribuiu para que a foto se tornasse um assunto amplamente comentado.

Uma marca bretã em destaque

A Brets, empresa sediada em Pontivy e com várias décadas de atuação no mercado, certamente não esperava tamanha repercussão além de seus canais habituais. O CEO da empresa explicou que ficou surpreso com as reações, recebidas principalmente por meio de mensagens de clientes e amigos. Para a marca, é um "grande alvoroço", mesmo que o impacto concreto nas vendas ainda seja difícil de mensurar. A própria Brets republicou a foto prontamente, brincando com a exposição inesperada.

Em última análise, essa situação ilustra o quão significativa uma única imagem publicada por uma celebridade com dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais pode ser para uma marca, mesmo que pequena ou local. Na era das redes sociais, a linha que separa o marketing tradicional dos fenômenos virais está cada vez mais tênue: um instantâneo do cotidiano pode catapultar um produto para o centro das atenções globais.