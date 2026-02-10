Search here...

Um ex-jogador de futebol internacional surpreende com uma façanha acrobática na água.

Laure Boulleau, ex-jogadora da seleção francesa e comentarista do Canal+, impressionou seus seguidores no Instagram com uma acrobacia realizada no mar, lembrando a todos que seu talento para o futebol continua a todo vapor (caso alguém ainda tivesse alguma dúvida). Postado recentemente em sua conta do Instagram @laureboulleauofficiel, o vídeo mostra um voleio, quase uma cambalhota, que gerou uma enxurrada de comentários.

Uma tesoura virada de cabeça para baixo, retirada de um barco.

Durante um passeio de veleiro, Laure Boulleau salta alto, dá uma cambalhota no ar e chuta a bola com um perfeito chute acrobático. O movimento fluido e potente aterrissa na água sob os aplausos de seus companheiros. "Passeios de veleiro nunca são relaxantes comigo, rsrs", escreveu ela na legenda do vídeo, em tom de brincadeira, que já acumula milhões de visualizações e mais de 77 mil curtidas.

Fãs enlouquecem: "Bola de Ouro!"

Comentarista do Canal Football Club, Laure Boulleau (65 jogos pela seleção francesa, seis vezes vice-campeã do Campeonato Francês com o PSG) é um ícone do futebol feminino francês, capaz de transformar uma simples partida de praia em um sucesso viral. As reações são inúmeras, uma mistura de admiração e humor: "Ela merece a Bola de Ouro!" , "Incrível!" , "Sempre tão elegante, mesmo no mar." O foco está em sua habilidade técnica, aclamada por todos como um "gol do ano" improvisado.

Em resumo, essa acrobacia aquática lembra o estilo de Laure Boulleau em campo: técnica, ousadia e um sorriso. Um vídeo que viralizou pelos melhores motivos — puro talento — e que prova que as férias de uma campeã nunca são comuns.

Durante um show, Shakira cai no palco e preocupa seus fãs.

