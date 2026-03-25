"Meus ombros eram muito largos": esta jogadora de rugby fala abertamente sobre suas inseguranças.

Positividade corporal
Léa Michel
@ilonamaher / Instagram

Até mesmo as mulheres mais confiantes podem, às vezes, duvidar de si mesmas ao se verem no espelho. Foi o que compartilhou recentemente a jogadora de rúgbi americana Ilona Maher, revelando um momento muito pessoal aos seus seguidores no Instagram. Uma declaração sincera que ressoa muito além do mundo dos esportes.

Um atleta admirado… e um ser humano.

No Instagram, Ilona Maher publicou uma foto sua na praia, acompanhada de uma mensagem sincera sobre os pensamentos negativos que podem surgir, mesmo quando você parece aceitar completamente o seu corpo. Ela explica que uma interação recente a levou a questionar sua aparência, particularmente seus ombros. Olhando-se no espelho, ela conta que sentiu uma dúvida repentina: Será que são muito largos? Muito proeminentes? Não se encaixam o suficiente nos padrões convencionais de feminilidade?

Acostumada a um físico poderoso, construído ao longo de anos de esporte, Ilona Maher descreve um momento muito real: o de observar o próprio corpo com um olhar mais crítico do que benevolente. Uma experiência com a qual muitos podem se identificar, independentemente de sua origem.

Quando os padrões invadem nossos pensamentos

Esta história destaca uma realidade comum: mesmo aqueles que são visíveis e admirados não estão imunes às inseguranças. Numa sociedade onde certos padrões estéticos ainda são muito prevalentes, é fácil questionar se o próprio corpo corresponde às expectativas. Ombros considerados "largos demais", coxas "grossas demais", uma silhueta "diferente demais"... esses pensamentos podem surgir inesperadamente. E, no entanto, essas mesmas características são frequentemente o reflexo de um corpo vibrante, capaz e poderoso. No caso de Ilona Maher, seus ombros contam a história de sua jornada, sua força e sua dedicação ao esporte.

Transformar a dúvida em força.

O que torna sua mensagem particularmente inspiradora é a forma como ela escolhe responder a esses pensamentos. Ilona Maher nos lembra que ama seu corpo, incluindo seus ombros. Ela enfatiza tudo o que eles lhe permitem alcançar: ter um bom desempenho, superar seus limites e se entregar completamente ao seu esporte. Nos comentários, muitos internautas elogiaram sua declaração. Muitos veem seu físico como uma fonte de poder, presença e confiança. Seus ombros, longe de serem uma imperfeição, tornam-se um símbolo.

Uma mensagem de aceitação do próprio corpo que faz bem ao corpo.

Esta não é a primeira vez que Ilona Maher se manifesta sobre esses assuntos. Ela defende regularmente uma visão mais inclusiva e realista dos corpos femininos. Sua mensagem é clara: não existe apenas uma maneira de ser feminina. Corpos musculosos, fortes ou atípicos têm seu lugar. E, acima de tudo, merecem ser vistos com respeito e gentileza.

Adotar uma abordagem de aceitação corporal não significa amar cada centímetro de si o tempo todo. Significa aceitar que a sua percepção do seu corpo pode oscilar, enquanto continua a tratá-lo com gentileza e respeito.

Uma voz essencial no esporte feminino

Ao compartilhar esse momento de vulnerabilidade, Ilona Maher ajuda a normalizar as inseguranças, mesmo entre atletas de elite. Sua história nos lembra que a autoconfiança não é um estado permanente, mas sim um equilíbrio. É perfeitamente possível sentir orgulho do próprio corpo e ainda assim vivenciar momentos de dúvida. Para muitos, ver uma atleta demonstrar tanto sua força quanto suas inseguranças é profundamente libertador. Isso abre caminho para uma representação mais diversa e autêntica dos corpos.

Em última análise, a mensagem de Ilona Maher convida você a olhar para si mesmo de uma maneira diferente: seu corpo não é um problema a ser corrigido, mas um aliado a ser celebrado, em toda a sua singularidade.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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