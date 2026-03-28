Mulheres plus size e comida: a influenciadora Megan Ixim desconstrói clichês persistentes.

Muitas mulheres se submetem a saladas dietéticas enquanto secretamente sonham com um hambúrguer suculento ou uma pizza crocante. Muitas se contentam com porções minúsculas e quase se desculpam por comer com tanto apetite. Em meio às "garotas certinhas" que cobrem a boca e tomam sucos verdes em grandes goles, uma influenciadora aspira a uma abordagem mais relaxada em relação às suas refeições. Megan Ixim (@msgigggles) faz tudo o que a sociedade sempre proibiu às mulheres: comer de bom grado, sem contar calorias.

Ter prazer em comer, um ato com um toque militante.

Mesmo à mesa, para uma necessidade básica, as mulheres se censuram e se privam de prazeres. Preferem pratos "saudáveis" enquanto seus cérebros sussurram : "Coma um hambúrguer". Comem porções menores, mesmo que seus estômagos ronquem de fome e exijam pratos maiores. Pior ainda, resistem à tentação de um brownie na vitrine porque foram constantemente levadas a acreditar que ser apreciadora da boa comida é algo ruim. O que à primeira vista parece uma tortura gastronômica é, na verdade, uma resposta silenciosa aos ditames da sociedade , um condicionamento às normas impostas .

Desde cedo, as mulheres sempre aprenderam a se controlar, enquanto os homens nunca precisaram se fazer essa pergunta. Enquanto os homens simplesmente contribuíam para o seu crescimento, as mulheres corriam o risco de ganhar pneuzinhos e quilos "extras". Pelo menos, esse era o argumento que nossa família usava quando pedíamos porções maiores ou colocávamos creme demais no nosso fondant de chocolate.

A criadora de conteúdo Megan Ixim, também conhecida como @msgigggles, está nos dando a vingança por todas as vezes que recusamos a sobremesa, alegando estarmos satisfeitas e dizendo : "Não posso, estou controlando meu peso". Porque batatas fritas, ou mesmo tacos, não deveriam ser "refeições de trapaça" ou "indulgências", mas sim refeições comuns. Ela encara a pressão para ser magra com a mesma naturalidade com que devora seu macarrão à carbonara e seu sorvete tamanho família. Ela é uma defensora da alimentação saudável, garfo na mão e bochechas cheias.

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Para agilizar o consumo de alimentos,

Artigos de jornais e publicações online lembram incessantemente as mulheres de terem cuidado com a alimentação e de examinarem tudo o que comem. Com a chegada do verão, a mídia prescreve programas de desintoxicação, receitas para um " corpo de verão " e lanches nutricionalmente saudáveis. Como se um pouquinho de chocolate fosse nos fazer inchar como Violet Beauregard em "A Fantástica Fábrica de Chocolate". Esta autoproclamada epicurista é completamente imune a esses pronunciamentos moralizantes. Por outro lado, ela é muito receptiva a um cupcake coberto com ganache, uma pizza quatro queijos e um generoso bolo de morango.

Enquanto a cultura da magreza ainda se alastra online e se reafirma nas passarelas, ela traz um toque de autenticidade de volta aos nossos feeds. Para ela, o padrão de beleza serve apenas para criar delícias nostálgicas, não para entupir pessoas. Megan Ixim (@msgigggles) decidiu resistir a esses ditames em vez de sucumbir à tentação de um biscoito macio ou uma bandeja de frango frito. Ao verem essas fotos descaradamente indulgentes, seus detratores a acusam de autodestruição, mas estão longe de perceber que os estereótipos são mais tóxicos do que batatas fritas e donuts de torta de limão.

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Recuperando o controle do próprio corpo e apetite.

Por meio do seu conteúdo, Megan Ixim não apenas come sem filtros; ela muda a narrativa em torno do corpo e da comida. Porque por trás de cada mordida confiante, existe uma mensagem mais profunda: a de retomar o controle sobre escolhas que foram ditadas por muito tempo pelo medo do julgamento alheio.

Comer torna-se, então, um ato íntimo, quase político. Não se trata mais de se conformar a regras externas, mas de escutar as próprias sensações: fome, desejo, saciedade. Onde alguns veem excesso, ela vê uma liberdade recém-descoberta. Onde outros falam em "se deixar levar", ela simplesmente afirma o direito de existir sem restrições.

Essa postura é perturbadora porque destrói um mito profundamente enraizado: o de que as mulheres, especialmente as mulheres plus size, devem ser discretas, até mesmo na maneira como comem. Ao ocupar espaço e saborear a comida sem se esconder, ela desafia essas expectativas tácitas e destaca uma verdade frequentemente esquecida: ninguém deveria ter que merecer sua refeição.

"Coma a sua vida antes que ela coma você." Esse mantra filosófico, ressuscitado das páginas do Tumblr da nossa adolescência, ganha um significado totalmente novo. Então, em vez de pesar cada grama de comida, concentre-se na felicidade que você sente com a sua refeição. E que melhor maneira de transmitir essa mensagem do que com uma selfie tirada no meio de uma mordida?