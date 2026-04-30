Nascida sem braços, a piloto Jessica Cox também surpreende nas artes marciais.

Ela pilota um avião com os pés, dirige um carro sem modificações e pratica kata nos tatames: Jessica Cox, nascida sem braços em 1983, é uma das personalidades mais inspiradoras de nosso tempo, e sua história continua a surpreender o mundo.

Nascido sem braços, criado sem limites

Jessica Cox nasceu em 2 de fevereiro de 1983, em Sierra Vista, Arizona, sem braços — devido a uma rara condição congênita cuja causa exata os médicos nunca identificaram. Desde a infância, sua mãe colocava brinquedos em seu berço ao alcance de seus pés. Recusando-se a se ver como diferente, ela dominou tarefas cotidianas com os pés e tem consistentemente superado expectativas.

Desde os 14 anos, Jessica Cox não usa mais próteses. Com seus pés, ela consegue dirigir um carro sem adaptações, digitar em um teclado a 25 palavras por minuto, abastecer o tanque de gasolina e colocar ou retirar suas lentes de contato.

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Faixa preta em taekwondo aos 14 anos - um feito inédito no mundo.

Jessica Cox começou a praticar taekwondo aos 10 anos em uma escola em sua cidade natal. Aos 14, conquistou sua primeira faixa preta, tornando-se a primeira pessoa sem braços a alcançar esse feito na Associação Americana de Taekwondo. Seus instrutores tiveram que criar um currículo completamente adaptado para tornar o treinamento acessível a futuros alunos sem braços — um avanço educacional que vai muito além de sua experiência pessoal. Jessica Cox agora é faixa preta 4º Dan em taekwondo.

Piloto - apesar do medo de voar

Após se formar em psicologia pela Universidade do Arizona em 2005, um piloto de caça a abordou em sua cerimônia de formatura e lhe ofereceu uma carona em um avião. Embora seu maior medo fosse voar, sua filosofia de "por que não?" a levou ao desafio mais extraordinário de sua vida.

Após três anos de treinamento e quatro aviões testados em três estados diferentes, Jessica Cox obteve sua licença de piloto em 10 de outubro de 2008, pilotando um Ercoupe 415-C de 1946 – uma aeronave projetada sem pedais de direção, que ela pilota com um pé no manche e o outro no acelerador.

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Um recorde mundial do Guinness e reconhecimento mundial.

O próprio Guinness World Records concedeu-lhe o título de "primeira mulher a pilotar um avião com os pés". Seu documentário "Right Footed", dirigido pelo cineasta e escritor americano Nick Spark, ganhou 17 prêmios, incluindo o de Melhor Documentário no festival Mirabile Dictu, no Vaticano, antes de ser exibido em 80 países pelo National Geographic. Sua história agora faz parte da reforma do Museu Nacional do Ar e do Espaço, em Washington, D.C.

Palestrante, fundadora e ativista

Além de suas conquistas pessoais, Jessica Cox fundou a Rightfooted Foundation International, uma ONG dedicada a crianças nascidas com diferenças nos membros, capacitando-as a levar vidas independentes e plenas. Ela é palestrante há 18 anos em 28 países, tendo se dirigido a plateias de até 40.000 pessoas. Seu lema resume tudo: "Pense além do sapato".

Em última análise, Jessica Cox não apenas provou que é possível viver sem braços — ela provou que é possível voar, lutar e, mais importante, inspirar milhões de pessoas sem eles. Ela continua a escrever uma história que ninguém mais ousaria imaginar.