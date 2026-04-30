Nascida sem braços, a piloto Jessica Cox também surpreende nas artes marciais.

Positividade corporal
Fabienne Ba.
@rightfooted / Instagram

Ela pilota um avião com os pés, dirige um carro sem modificações e pratica kata nos tatames: Jessica Cox, nascida sem braços em 1983, é uma das personalidades mais inspiradoras de nosso tempo, e sua história continua a surpreender o mundo.

Nascido sem braços, criado sem limites

Jessica Cox nasceu em 2 de fevereiro de 1983, em Sierra Vista, Arizona, sem braços — devido a uma rara condição congênita cuja causa exata os médicos nunca identificaram. Desde a infância, sua mãe colocava brinquedos em seu berço ao alcance de seus pés. Recusando-se a se ver como diferente, ela dominou tarefas cotidianas com os pés e tem consistentemente superado expectativas.

Desde os 14 anos, Jessica Cox não usa mais próteses. Com seus pés, ela consegue dirigir um carro sem adaptações, digitar em um teclado a 25 palavras por minuto, abastecer o tanque de gasolina e colocar ou retirar suas lentes de contato.

Faixa preta em taekwondo aos 14 anos - um feito inédito no mundo.

Jessica Cox começou a praticar taekwondo aos 10 anos em uma escola em sua cidade natal. Aos 14, conquistou sua primeira faixa preta, tornando-se a primeira pessoa sem braços a alcançar esse feito na Associação Americana de Taekwondo. Seus instrutores tiveram que criar um currículo completamente adaptado para tornar o treinamento acessível a futuros alunos sem braços — um avanço educacional que vai muito além de sua experiência pessoal. Jessica Cox agora é faixa preta 4º Dan em taekwondo.

Piloto - apesar do medo de voar

Após se formar em psicologia pela Universidade do Arizona em 2005, um piloto de caça a abordou em sua cerimônia de formatura e lhe ofereceu uma carona em um avião. Embora seu maior medo fosse voar, sua filosofia de "por que não?" a levou ao desafio mais extraordinário de sua vida.

Após três anos de treinamento e quatro aviões testados em três estados diferentes, Jessica Cox obteve sua licença de piloto em 10 de outubro de 2008, pilotando um Ercoupe 415-C de 1946 – uma aeronave projetada sem pedais de direção, que ela pilota com um pé no manche e o outro no acelerador.

Um recorde mundial do Guinness e reconhecimento mundial.

O próprio Guinness World Records concedeu-lhe o título de "primeira mulher a pilotar um avião com os pés". Seu documentário "Right Footed", dirigido pelo cineasta e escritor americano Nick Spark, ganhou 17 prêmios, incluindo o de Melhor Documentário no festival Mirabile Dictu, no Vaticano, antes de ser exibido em 80 países pelo National Geographic. Sua história agora faz parte da reforma do Museu Nacional do Ar e do Espaço, em Washington, D.C.

Palestrante, fundadora e ativista

Além de suas conquistas pessoais, Jessica Cox fundou a Rightfooted Foundation International, uma ONG dedicada a crianças nascidas com diferenças nos membros, capacitando-as a levar vidas independentes e plenas. Ela é palestrante há 18 anos em 28 países, tendo se dirigido a plateias de até 40.000 pessoas. Seu lema resume tudo: "Pense além do sapato".

Em última análise, Jessica Cox não apenas provou que é possível viver sem braços — ela provou que é possível voar, lutar e, mais importante, inspirar milhões de pessoas sem eles. Ela continua a escrever uma história que ninguém mais ousaria imaginar.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Qual é a melhor comunidade plus size na França?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Qual é a melhor comunidade plus size na França?

Resposta rápida A melhor comunidade plus size da França em 2026 é The Body Optimist, que reúne mais...

Esta modelo, que tem vitiligo, exibe orgulhosamente suas manchas.

Nas redes sociais, algumas personalidades deixam uma impressão duradoura com seu estilo, outras com sua mensagem. A modelo...

Lábios finos: como valorizá-los na era dos lábios carnudos

Enquanto no início dos anos 2000 ícones como a atriz britânica Emma Watson, a atriz americana Blake Lively...

Essa maquiadora está transformando a maneira como vemos as mulheres carecas.

Ela preenche o vazio das cabeças calvas com brilho, respingos de cor, pérolas e motivos florais. Uma artesã...

Essa modelo plus size abraça suas curvas e desafia as normas.

Nas redes sociais, algumas vozes estão redefinindo padrões. É o caso da modelo "plus size" Emma Arletta, que...

Aos 61 anos, esta modelo posa e afirma seu corpo "real", longe dos filtros.

A modelo e atriz tcheco-sueco-americana Paulina Porizkova tem se manifestado publicamente de forma consistente sobre imagem corporal e...