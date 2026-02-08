Essa líder de torcida prova que disciplina não se resume apenas à aparência física.

É uma imagem que viralizou. Ela já ultrapassou um milhão de visualizações e ilustra perfeitamente o poder desse esporte, muitas vezes subestimado ou reduzido a meros gestos. Um líder de torcida, que antes ocupava o centro da quadra como ala-direita, gira sua parceira com uma facilidade desconcertante. Juntos, eles executam os movimentos mais técnicos do cheerleading. E a base, Brandon Gray, além de simplesmente reequilibrar a proporção de gênero nessa equipe predominantemente feminina, prova que abdômen definido não é essencial para amortecer as piruetas de suas companheiras.

Uma performance que promove a aceitação do próprio corpo e viralizou.

Este vídeo viralizou e gerou uma onda de aplausos. Um líder de torcida chamado Brandon Gray lança sua parceira, Ashlyn Pinner, pelos ares como se ela não pesasse quase nada. Ele a levanta com uma mão, como um trampolim humano, e a gira na palma da mão como as bailarinas em uma caixa de música. Uma verdadeira força da natureza, ele não possui os músculos salientes frequentemente associados aos líderes de torcida, e é justamente isso que lhe rendeu uma enxurrada de curtidas. Essa performance, uma poderosa campanha pela diversidade , é uma façanha tanto estética quanto física.

Da noite para o dia, a dupla, que costuma realizar essas acrobacias espetaculares para os estudantes da Universidade do Sul da Flórida, passou da privacidade da vida estudantil para o sucesso na internet. Nas redes sociais, que se tornaram sua vitrine, os usuários estão cheios de elogios. "Dá para ver que as garotas se sentem seguras com ele", diz um. "Ele faz esse trabalho difícil parecer tão fácil! É preciso ser incrivelmente forte para fazer isso", acrescenta outro.

No imaginário coletivo, o cheerleading é um hobby do ensino médio, uma atividade para "garotas populares". No entanto, não se trata apenas de uma atração visual ou uma mera apresentação de fundo; é uma verdadeira sinfonia de corpos. É um esporte que exige flexibilidade, agilidade, força e explosão. Como Brandon Gray demonstra, você não precisa de bíceps volumosos, um abdômen definido ou um físico esculpido para girar com sua parceira. Descrito como a "estrela do campus", um título honorário nos Estados Unidos, este cheerleader com sua estrutura física imponente também é um exemplo brilhante de inclusão em um esporte que ainda se apega a um ideal de " masculinidade ".

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Brandon (@brandongray_usf)

Um lembrete essencial: peso não é sinônimo de talento.

Antes de entrar para a equipe de líderes de torcida e se misturar com os pompons, Brandon Gray, de 23 anos, era uma força a ser reconhecida em campo, improvisando rotinas com a bola de rugby. Agora, ele usa seus músculos para o bem da equipe de líderes de torcida de sua escola. Ele participa de competições locais, como o Sunshine Stunt Battle. Foi nesse palco, aliás, que seu sucesso começou.

Sua estrutura física poderia ter sido um empecilho, especialmente nessa arte que depende da aparência e se baseia no ideal do homem esbelto. No entanto, ele provou seu valor de sobra. Ele executa sozinho movimentos acrobáticos que geralmente exigem vários braços e são tipicamente feitos em grupo. Ele é a personificação da expressão "força silenciosa". Basta vê-lo em ação para entender. Esse líder de torcida extraordinário dá a ilusão de movimentos simples, quando na realidade, esses movimentos exigem horas de treinamento.

Ele acompanha o salto mortal para trás e o salto duplo mortal da sua parceira sem sequer suar. Ainda mais impressionante, ele permanece imperturbável, mesmo com uma mulher de cerca de 50 quilos na ponta dos dedos. Descendente de Thor ou Thanos, esse líder de torcida possui um poder que os entusiastas do fitness não conseguem igualar, nem mesmo com levantamento de peso.

Desafiando os padrões de beleza associados a este esporte.

Este esporte exige flexibilidade, mas a força mental necessária para a disciplina é tudo menos isso. No cheerleading, os homens frequentemente compartilham um físico semelhante ao das mulheres, que são praticamente idênticas, diferindo apenas na cor do cabelo. Esses cavalheiros, muitas vezes chamados para dar altura às cheerleaders e melhorar seu desempenho, não têm um grama de gordura, nem mesmo uma pequena dobrinha aparecendo sob suas camisetas estampadas. Os atributos físicos às vezes parecem superar o talento, como se músculos salientes fossem necessários para justificar a força.

Este líder de torcida pode ser mais pesado que a média, mas possui uma força hercúlea inegável. Claro, seu corpo parece macio, mas por dentro é como concreto armado. Seus músculos estão envoltos em carne, e mesmo assim ele é capaz de feitos que cinco bonecos Ken teriam dificuldade em replicar. E isso é precioso para nós, já que ainda associamos o excesso de peso à falta de cuidado ou a um estilo de vida sedentário.

Este líder de torcida, que inspira ampla simpatia e adiciona um toque humano ao esporte, tornou-se, sem querer, um símbolo de mudança. Ele desafia os padrões de beleza com graça inata. Ele dá razão a todos aqueles que, em algum momento, se sentiram "gordos demais" para praticar esportes. A moral da história: ser plus size é uma grande vantagem.