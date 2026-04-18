Essa maquiadora está transformando a maneira como vemos as mulheres carecas.

Positividade corporal
Émilie Laurent
maquillage crâne
@maquillemonkrane / Instagram

Ela preenche o vazio das cabeças calvas com brilho, respingos de cor, pérolas e motivos florais. Uma artesã confiante e artista com um toque mágico, @maquillemonkrane transforma as cabeças de mulheres calvas em telas vivas. Sob suas pinceladas, o que antes era fonte de insegurança se torna um lugar de expressão, um espaço para a criatividade. Ela domina a arte de tornar cada mulher única.

Crânios transformados em obras de arte

Todos os artistas têm sua assinatura e estilo próprios. Maquiadores profissionais não são exceção. Eles não se limitam a criar looks sedutores e preencher pálpebras com sombra ou lábios com brilho. Eles também se esforçam para ajudar as mulheres a se reconectarem com seu próprio reflexo e revelar a beleza onde menos esperam. Esse é certamente o credo de @maquillemonkrane , que não aspira a criar modismos estéticos virais, nem a copiar a maquiagem das Kardashians, e muito menos a retocar os rostos de suas musas.

Mais do que uma maquiadora, ela é uma embaixadora do amor-próprio, uma despertadora de brilho, uma restauradora de confiança. Ela pinta obras-primas onde o cabelo geralmente serve como única decoração. Ela cria poesia visual com os couros cabeludos daqueles que tiveram que lamentar a perda de cabelo e se reconciliar com essa nova imagem no espelho. Suas ninfas compartilham a característica comum de terem a cabeça descoberta, e longe de ser uma deficiência, é um tesouro para esta mestra da aparência.

Dentro das paredes deste salão singular, este crânio liso e sem pelos é a peça central, uma tela em branco a ser preenchida, colorida e onde uma nova história será contada. Esta maquiadora, que apaga inseguranças para adorná-las com papoulas cintilantes, flores secas coloridas, constelações vibrantes ou brilhos dourados, eleva o que foi escondido, odiado ou negado sob um lenço ou peruca. O rosto torna-se uma tela, e o crânio, uma extensão de uma luta, uma identidade, uma história. Sobreviventes de câncer ou mulheres afetadas por alopecia, estas mulheres redescobrem-se sob uma nova luz e finalmente percebem a luz por trás da escuridão.

Quando a maquiagem se torna uma forma de terapia para o amor próprio

No imaginário coletivo, a maquiagem é uma invenção superficial para compensar o que a natureza não nos deu ou para alterar nossos rostos em nome de hashtags. No entanto, nem sempre se trata de camuflagem estética; às vezes, é um ato de autocompaixão, um meio de expressão, uma linguagem, uma metáfora para a resiliência. É também um curativo para feridas invisíveis, um símbolo de renascimento.

E as mulheres que experimentaram as mãos habilidosas de @maquillemonkrane são unânimes sobre essa experiência: é profundamente libertadora. Esses adornos na pele são como silenciosos "eu te amo ". "É sobre externalizar o que está dentro de mim, e eu acho isso incrível", diz Elise, adornada com pó de ouro. "Perder o cabelo é um pouco como se fosse o nosso próprio inverno pessoal, como uma árvore perdendo suas folhas. (...) Tenho flores na cabeça novamente; é a prova de que estou terminando meus tratamentos ", diz Louve, cheia de sabedoria com suas flores XXL que criaram raízes em seu couro cabeludo.

Assim, uma flor aberta representa um renascimento, o brilho evoca um retorno à luz, e linhas assimétricas ilustram uma jornada acidentada com altos e baixos. Esses detalhes estilísticos tornam-se símbolos.

Mais do que maquiagem, um bálsamo para as inseguranças.

Por trás dos pigmentos e pincéis, existe muito mais do que um simples gesto estético. O que a @maquillemonkrane oferece vai muito além da maquiagem tradicional. É uma forma de reparar a autoimagem, de restaurar o poder onde ele foi corroído.

A perda de cabelo, seja por maus tratos, doença ou alopecia , afeta profundamente a relação da pessoa com o próprio corpo. O couro cabeludo torna-se, então, um símbolo visível do que se está vivenciando internamente. Atrai atenção, por vezes desperta constrangimento ou curiosidade, e pode reabrir feridas silenciosas.

Ao transformar essa área, muitas vezes sentida como um vazio, em um espaço de expressão, a maquiadora inverte a narrativa. Ela não busca esconder, mas sim realçar. Onde alguns viam uma carência, ela revela uma força. Onde o espelho refletia uma imagem difícil de aceitar, ela traz à tona uma versão reencantada de si mesma. Esse processo atua como um catalisador. As mulheres não se olham mais com a mesma severidade. Elas aprendem a acolher seu reflexo, a se reconectar com ele, às vezes até a amá-lo pela primeira vez em muito tempo.

Em última análise, essas caveiras decoradas não são apenas bonitas de se ver. Elas contam histórias de coragem, transformação e aceitação. E em cada desenho, há mais do que apenas um toque artístico. Há uma vitória sobre o olhar dos outros… e especialmente sobre o próprio olhar. Mais do que maquiagem, é um remédio para a autoestima.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
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