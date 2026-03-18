"Tenho 60 anos, e esta é a minha aparência": esta modelo exibe orgulhosamente o seu corpo.

Aos 60 anos, a modelo e atriz tcheco-sueco-americana Paulina Porizkova causou sensação recentemente ao compartilhar um vídeo sem retoques mostrando seu corpo como ele é hoje. O resultado: uma mensagem poderosa, aplaudida por milhares de internautas.

Uma declaração direta

Em 12 de março de 2026, Paulina Porizkova publicou um vídeo em resposta a uma pergunta simples: como ela consegue estar "tão fabulosa" aos 60 anos? De frente para a câmera, ela tira um robe esvoaçante e se revela sem qualquer encenação. "Tenho 60 anos, é assim que eu sou", explica ela com naturalidade. Ela aponta para o próprio corpo, suas curvas, e exibe cada detalhe. Sem filtro, sem iluminação favorecedora, sem retoques. Apenas um corpo real, vivo, que conta uma história.

Domando seu corpo, de verdade.

O que é particularmente comovente em sua mensagem é a forma como ela aborda o que muitos ainda chamariam de "imperfeições". Sua barriga, por exemplo, ela não tenta esconder ou mudar. Ela nos lembra que ali nasceram seus filhos e que faz parte dela. Independentemente das oscilações de peso ou dos exercícios físicos, ela afirma que a ama exatamente como é.

Sua pele, marcada pelo tempo, também é revalorizada. Longe de ver isso como uma perda, ela percebe como uma forma de força. Para Paulina Porizkova, essas transformações são um reflexo de uma vida vivida, não algo a ser corrigido. Ao longo dos anos, ela afirma sentir-se mais em paz com o próprio corpo do que aos 20 anos. Uma visão que subverte completamente noções preconcebidas sobre idade e beleza.

Uma aceitação do próprio corpo que evolui com a idade.

Paulina Porizkova não é estranha ao ativismo. Há vários anos, ela luta por uma representação mais realista dos corpos, principalmente na indústria da moda. Sua abordagem à positividade corporal se destaca pela maturidade: ela não busca se conformar a um ideal, mas sim celebrar a realidade.

Como ex-modelo, ela ainda adere a certos padrões de beleza dominantes. No entanto, é justamente esse contraste que chama a atenção. Enquanto a indústria muitas vezes valoriza corpos alisados, retocados, quase irreais, ela opta por mostrar uma versão mais autêntica de si mesma. E é justamente esse gesto que vem sendo elogiado.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

Uma onda de reações entusiasmadas

Os comentários em seu vídeo estão se multiplicando. Muitas pessoas a agradecem por sua transparência e coragem. Alguns falam de uma mensagem libertadora, outros de uma fonte de inspiração. O que mais se destaca é o alívio de ver um corpo que não tenta esconder a passagem do tempo. Um corpo que não se desculpa por existir como é. Em um mundo onde as imagens são frequentemente filtradas, retocadas e padronizadas, essa autenticidade cria uma conexão real.

Recuperar a própria imagem, em qualquer idade.

Além do próprio vídeo, este depoimento abre espaço para uma reflexão mais ampla. E se você pudesse olhar para o seu corpo de uma maneira diferente? Não como algo a ser corrigido, mas como um espaço vivo, em constante evolução e legítimo. Envelhecer não significa desaparecer, nem se tornar menos digno de ser visto. Seu corpo muda, sim, mas também continua a contar a sua história, as suas experiências, a sua força.

Em última análise, a mensagem de Paulina Porizkova é simples, porém poderosa: não existe apenas uma maneira de ser bonita, e certamente não em uma idade específica. E, às vezes, o gesto mais forte é simplesmente este: mostrar-se como você é, sem pedir desculpas.