"Nunca tive medo de envelhecer": aos 77 anos, esta modelo celebra a sua idade com orgulho.

Positividade corporal
Anaëlle G.
@mayemusk / Instagram

O envelhecimento continua sendo um tema delicado, frequentemente cercado por expectativas e medos. No entanto, algumas figuras públicas optam por abordá-lo de forma diferente. Aos 77 anos, Maye Musk (mãe de Elon Musk) demonstra uma visão serena da idade e afirma uma relação pacífica com sua aparência.

Envelhecer, uma experiência a ser abraçada.

Em seu livro "A Woman Makes a Plan", assim como em suas redes sociais, Maye Musk compartilha uma ideia simples: ela nunca teve medo de envelhecer. Para ela, os sinais do tempo — tanto no rosto quanto no corpo — não são defeitos a serem corrigidos, mas marcas de uma vida vivida. Essa perspectiva também está ligada à sua história familiar, particularmente ao exemplo de sua mãe, que permaneceu ativa até a idade adulta sem se preocupar com a aparência.

A mensagem de Maye Musk ressoa porque oferece uma perspectiva diferente sobre a passagem do tempo. O envelhecimento não é apresentado como uma perda, mas como uma continuação. É claro que cada pessoa vivencia essa evolução de forma diferente. Algumas a aceitam com facilidade, outras nem tanto, e todas essas experiências são válidas.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Maye Musk (@mayemusk)

Uma presença notável nas redes sociais.

Longe de desaparecer dos olhos do público, Maye Musk é muito ativa no Instagram. Ela compartilha de tudo, desde campanhas de moda a memórias de sua juventude e momentos mais pessoais. Nos comentários, muitos usuários elogiam sua visibilidade e energia, frequentemente as considerando inspiradoras. Ver uma mulher com mais de 50 anos ocupando espaço na mídia, modelando para marcas e se manifestando publicamente ainda é relativamente incomum.

No entanto, essa visibilidade não é unanimemente apreciada. Alguns internautas são mais reservados, até mesmo críticos, apontando em particular para o fato de ela ser mãe de Elon Musk, o que, segundo eles, contribui para amplificar sua fama. Outros questionam a imagem de autoaceitação que ela projeta, sugerindo que ela possa ter se submetido a cirurgias plásticas, o que alimenta debates por vezes acalorados nos comentários.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Maye Musk (@mayemusk)

Uma imagem de beleza que evolui, suavemente.

Como rosto de grandes marcas de moda e cosméticos, Maye Musk personifica uma forma de beleza que acolhe a idade sem tentar apagá-la. Sua presença em campanhas publicitárias contribui para ampliar, pelo menos em parte, essas representações.

Dito isso, embora essa visibilidade seja um passo adiante, ela ainda é limitada. Maye Musk, no entanto, se encaixa em muitos dos padrões de beleza valorizados na indústria: tipo físico, traços, códigos estéticos. Em outras palavras, ver modelos de todas as idades na moda ou na televisão é um desenvolvimento positivo, mas a diversidade de corpos, rostos e origens ainda precisa ser explorada.

Por fim, com sua frase que se tornou quase um mantra, Maye Musk ajuda a abrir espaço para reflexão. Sua trajetória nos lembra que é possível permanecer visível e ambicioso em qualquer idade. E, acima de tudo, que o envelhecimento também pode ser encarado com leveza de espírito.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
"Tenho 60 anos, e esta é a minha aparência": esta modelo exibe orgulhosamente o seu corpo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Tenho 60 anos, e esta é a minha aparência": esta modelo exibe orgulhosamente o seu corpo.

Aos 60 anos, a modelo e atriz tcheco-sueco-americana Paulina Porizkova causou sensação recentemente ao compartilhar um vídeo sem...

Cabelos brancos aos 6 anos: esta mãe celebra o albinismo da filha.

Ela tem cabelos brancos imaculados e radiantes, e ainda está apenas no começo da vida. Não anda com...

Essa parte do corpo que, silenciosamente, deixa muitas mulheres inseguras.

Algumas preocupações relacionadas ao corpo permanecem discretas, às vezes até mesmo não são ditas. No entanto, elas afetam...

Com uma perna protética, ela prova que a beleza não tem padrões.

Nas redes sociais, uma criadora de conteúdo chinesa está chamando a atenção ao transformar sua perna protética em...

Considerada "gorda demais" na infância, ela olha para suas fotos antigas e questiona as críticas.

Katrin W (@kiki_cooks_fit), mãe de três filhos e residente na Suíça, compartilha um depoimento comovente ao relembrar fotos...

Apesar das críticas, esta modelo se recusa a raspar sua monocelha.

Na indústria da moda, os padrões de beleza são altamente definidos. Algumas figuras contemporâneas optam por desafiar essas...