"Nunca tive medo de envelhecer": aos 77 anos, esta modelo celebra a sua idade com orgulho.

O envelhecimento continua sendo um tema delicado, frequentemente cercado por expectativas e medos. No entanto, algumas figuras públicas optam por abordá-lo de forma diferente. Aos 77 anos, Maye Musk (mãe de Elon Musk) demonstra uma visão serena da idade e afirma uma relação pacífica com sua aparência.

Envelhecer, uma experiência a ser abraçada.

Em seu livro "A Woman Makes a Plan", assim como em suas redes sociais, Maye Musk compartilha uma ideia simples: ela nunca teve medo de envelhecer. Para ela, os sinais do tempo — tanto no rosto quanto no corpo — não são defeitos a serem corrigidos, mas marcas de uma vida vivida. Essa perspectiva também está ligada à sua história familiar, particularmente ao exemplo de sua mãe, que permaneceu ativa até a idade adulta sem se preocupar com a aparência.

A mensagem de Maye Musk ressoa porque oferece uma perspectiva diferente sobre a passagem do tempo. O envelhecimento não é apresentado como uma perda, mas como uma continuação. É claro que cada pessoa vivencia essa evolução de forma diferente. Algumas a aceitam com facilidade, outras nem tanto, e todas essas experiências são válidas.

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Uma presença notável nas redes sociais.

Longe de desaparecer dos olhos do público, Maye Musk é muito ativa no Instagram. Ela compartilha de tudo, desde campanhas de moda a memórias de sua juventude e momentos mais pessoais. Nos comentários, muitos usuários elogiam sua visibilidade e energia, frequentemente as considerando inspiradoras. Ver uma mulher com mais de 50 anos ocupando espaço na mídia, modelando para marcas e se manifestando publicamente ainda é relativamente incomum.

No entanto, essa visibilidade não é unanimemente apreciada. Alguns internautas são mais reservados, até mesmo críticos, apontando em particular para o fato de ela ser mãe de Elon Musk, o que, segundo eles, contribui para amplificar sua fama. Outros questionam a imagem de autoaceitação que ela projeta, sugerindo que ela possa ter se submetido a cirurgias plásticas, o que alimenta debates por vezes acalorados nos comentários.

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Uma imagem de beleza que evolui, suavemente.

Como rosto de grandes marcas de moda e cosméticos, Maye Musk personifica uma forma de beleza que acolhe a idade sem tentar apagá-la. Sua presença em campanhas publicitárias contribui para ampliar, pelo menos em parte, essas representações.

Dito isso, embora essa visibilidade seja um passo adiante, ela ainda é limitada. Maye Musk, no entanto, se encaixa em muitos dos padrões de beleza valorizados na indústria: tipo físico, traços, códigos estéticos. Em outras palavras, ver modelos de todas as idades na moda ou na televisão é um desenvolvimento positivo, mas a diversidade de corpos, rostos e origens ainda precisa ser explorada.

Por fim, com sua frase que se tornou quase um mantra, Maye Musk ajuda a abrir espaço para reflexão. Sua trajetória nos lembra que é possível permanecer visível e ambicioso em qualquer idade. E, acima de tudo, que o envelhecimento também pode ser encarado com leveza de espírito.