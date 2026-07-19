Diante dos comentários sobre seu físico, esta tenista está mudando percepções.

Uma tenista, considerada "não atlética o suficiente" para devolver bolas às adversárias e fazer seus tênis rangerem na quadra de saibro, está democratizando as curvas sob saias plissadas. Com gentileza em mente, Sandy (@seindie no Instagram) prova que o esporte não tem limites de tamanho e que habilidade na quadra não se resume à medida do quadril. Um belo desafio às normas sociais.

Mulheres com curvas também têm seu lugar nas quadras.

Você não precisa dos braços esculpidos de Sabalenka ou das pernas torneadas de Naomi Osaka para esmagar a bola e pegá-la no último segundo em uma acrobacia que lembra uma abertura de pernas. No entanto, no imaginário coletivo, é imprescindível ter músculos visíveis e ser " peso-pena " para praticar esse esporte de raquete tão exigente, que requer resistência, agilidade e força física. A aparência não define um atleta. Além disso, é apenas um detalhe insignificante entre as redes. Só que, como sempre, as medidas das mulheres parecem importar mais do que seus placares de sets.

A criadora de conteúdo Sandy (@seindie no Instagram) desafia essa imagem de "corpo ideal" e subverte os ditames da magreza. Essa jovem vibrante, com seu grande interesse por esportes, não se limita a assistir às partidas de Wimbledon do sofá de casa. Ela participa ativamente do esporte e joga em um clube amador.

Enquanto estranhos, protegidos por seus nomes de usuário, oferecem a ela conselhos hipócritas para "praticar mais esportes", ela responde com seu impressionante histórico. "Neste fim de semana, joguei três partidas de padel, duas de tênis e ganhei uma final", declara, como uma bola no meio de um saque ou uma pedra atirada em um lago. Porque, embora Sandy (@seindie) tenha conquistado várias medalhas, ela ainda não recebeu o reconhecimento desta sociedade, que julga o talento atlético pela circunferência da barriga ou das coxas.

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A circunferência da cintura não define as habilidades atléticas de alguém.

"Eu faço exercícios porque me trazem alegria", declara ela logo de cara. Como se quisesse deixar claro que não está fazendo isso para "ficar mais magra" ou "perder peso". Porque não, Sandy (@seindie) não está em busca de um ideal, apenas de bolas amarelo neon. Consideradas forasteiras esteticamente ou exceções anatômicas, as mulheres com corpos curvilíneos estão em constante competição com os padrões de beleza.

Quando as mulheres têm músculos proeminentes, são criticadas por " masculinizarem " ou "sabotarem seu potencial elegante", como foi o caso de Serena Williams. E, paradoxalmente, quando têm celulite, gordura localizada ou uma barriga flácida em vez de um abdômen definido, dizem-lhes que se beneficiariam "emagrecendo" e "tonificando". No entanto, independentemente de os músculos serem muito visíveis ou cobertos por gordura, uma mulher nunca deve ser desqualificada por causa do seu corpo.

As curvas que ainda são frequentemente associadas à falta de atividade.

Segundo uma crença persistente, tão arraigada quanto argila em meias brancas, pessoas com sobrepeso ou gordas devem sua figura à preguiça e à falta de motivação. Para muitos, as dobras de gordura são reflexo de desleixo, refeições hipercalóricas, lanches constantes, consumo excessivo de salgadinhos e passividade. Como se pudessem ler a pele e julgar um corpo pela aparência. Essas conclusões precipitadas ilustram, principalmente, a gordofobia cotidiana.

Essa tenista passa por isso a cada ponto, mas Sandy (@seindie) se recusa a deixar que os comentários à beira da quadra ditem seu valor. Atrás de suas telas, alguns espectadores improvisados ainda acreditam que um corpo curvilíneo ou acima do peso é incompatível com um físico atlético. Eles confundem formato do corpo com condicionamento físico, aparência com desempenho e forma física com habilidade.

O depoimento de Sandy (@seindie) serve como um lembrete de uma verdade frequentemente esquecida: não existe apenas uma maneira de ser atlético. A força não é medida apenas por abdominais definidos, a resistência não é determinada pela circunferência da coxa e a agilidade não é determinada pelo tamanho da roupa. A bola não pergunta ao jogador que a rebate quanto ela pesa. O placar, no entanto, reflete apenas o que realmente acontece em campo.