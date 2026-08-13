Saia com fenda e top curto: esta avó está redefinindo a moda apropriada para a idade.

Uma blusa de malha prateada, uma camiseta de malha que se abre revelando a pele, shorts curtíssimos, um top cropped assimétrico que termina acima do umbigo… essas peças, exibidas exclusivamente em figuras jovens, não têm um público-alvo específico. Elas também podem ser usadas sobre rugas e conviver com pele flácida. Isso é demonstrado pela criadora de conteúdo @_ecommom, sem dúvida a mulher mais incrível de sua geração. Ela tem idade para ser avó, mas mantém um espírito jovem que transparece em seus looks.

Uma avó que parece ter saído diretamente de um filme de gângsteres.

Quando você pede ao Google para mostrar imagens de mulheres idosas, ele sempre exibe o mesmo retrato, que não inspira exatamente a imaginar o futuro. É a imagem de uma mulher pensativa, sentada em um banco ou sofá, com um projeto de tricô nas costas, um livro na mão, um regador ou um novelo de lã. Diante dessa visão da aposentadoria, é difícil encarar esse período com serenidade. Claramente, não estamos ansiosas para nos tornarmos parte das paredes de nossas próprias casas e trocar nossos saltos altos por tamancos de plástico.

Para uma representação mais eloquente e estimulante do envelhecimento, basta navegar pelas redes sociais e encontrar o perfil de @_ecommom. Essa mulher, que ama a cultura de rua tanto quanto roupas de noite, oferece sua própria interpretação da palavra "idosa" e é muito menos entediante do que os mecanismos de busca nos fazem acreditar. A mulher que seus amigos chamam de Gigi está longe de definhar em frente à janela da sala de estar. Com uma corrente de ouro grossa no pescoço, uma camisa de basquete jogada sobre os ombros, unhas impecáveis e maquiagem digna de uma ocasião especial, ela dubla músicas de rap atrás dos vidros escuros do seu carro.

Encarando a câmera como as gerações mais jovens, Gigi encara a lente de frente e executa coreografias elaboradas com roupas contemporâneas que complementam perfeitamente sua naturalidade. O que os jovens normalmente considerariam "constrangedor", aqui, é motivo de admiração. Com dinheiro na mão, o dedo do meio erguido e o couro como uma segunda pele, ela se encaixaria perfeitamente em um videoclipe energético ou em um filme no estilo Mad Max.

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Nem corajoso nem audacioso, seu estilo é acima de tudo livre.

Gigi, que usa seu nome em diamantes no pescoço, assim como os artistas que ouve, tem um estilo muito mutável. Num dia, ela está usando uma saia com babados, uma camiseta cropped que deixa a barriga à mostra e sandálias com strass. No dia seguinte, Gigi muda radicalmente de visual, passando de uma elegância discreta e sedutora para um look urbano repleto de logos ou insultos disfarçados.

Gigi desafia as normas do politicamente correto, mas acima de tudo, ela brilha em peças que mulheres da sua idade deixariam para as mais jovens e nem sequer usariam, sob o pretexto de ser um desafio. Para essa mulher, a quem se atribuiria prontamente o elogio de "estilo", não se trata de um desafio nem de sátira. É simplesmente quem ela é.

A criadora de conteúdo Gigi, que se tornou a avó adotiva da internet, tem um estilo indomável. Ela rejeita aquelas dicas de moda que, sob o pretexto de falsa gentileza, buscam apagar as mulheres mais velhas da esfera pública e aprisioná-las em roupas. Ela não tem a menor intenção de desaparecer atrás de uma camiseta recatada, e muito menos de ter um guarda-roupa que a deprima.

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Uma mulher nunca deveria acabar no fundo do armário.

E se envelhecer não significasse abrir mão do seu estilo, mas sim finalmente se libertar das regras que o aprisionaram por tanto tempo? É exatamente isso que Gigi parece estar demonstrando. Através de seus looks desinibidos, ela nos lembra que não há prazo de validade para uma minissaia ou uma barriga à mostra.

Porque por trás desse guarda-roupa vibrante se esconde algo mais significativo do que simples roupas. Muitas mulheres ainda estão internalizando gradualmente as restrições relacionadas à idade : não mostram mais as pernas, evitam roupas justas, abandonam estampas consideradas "chamativas demais" ou trocam peças "sugestivas" por silhuetas supostamente mais "elegantes". Como se, depois de um certo aniversário, fosse preciso se vestir para se tornar invisível.

Gigi adota uma abordagem exatamente oposta a esse desaparecimento planejado. Ela veste o que gosta, sem tentar parecer mais jovem ou se conformar à imagem de uma mulher mais velha. Seu estilo não busca apagar suas rugas, sua pele ou as marcas do tempo. Ele simplesmente coexiste com elas.

E se o verdadeiro privilégio da idade fosse precisamente este: não se vestir mais para agradar, tranquilizar ou se conformar às convenções, mas simplesmente porque se ama o que se veste? A moda não deveria ser um privilégio acessível a uma elite genética, mas um direito universal.