Ela tem o maior penteado "afro" do mundo e prova que a beleza é diversa.

Registrado no Guinness World Records, seu cabelo afro está longe de ser uma "atração" estética ou um objeto de curiosidade. Além de seu tamanho que desafia a gravidade, seu afro é também sua coroa mais bela. Jessica L. Martinez, sua orgulhosa dona, quer transmitir uma mensagem poderosa: cabelos com textura, mesmo que alterados ao longo dos anos, também têm o direito de se expressar.

Um penteado afro que não tenta ser discreto.

Em uma sociedade que idolatra cabelos lisos, os cabelos crespos são sutilmente incentivados a se curvar. Esse penteado natural, frequentemente confundido com desleixo e condenado por falta de profissionalismo, há muito tempo cede ao peso das expectativas sociais. O afro, popularizado pelos Jackson Five e artistas de soul, é o oposto do que esses ditames proclamam: ele chama a atenção. Quem o usa é frequentemente visto como alguém de outro planeta, considerado "volumoso demais", "pouco arrumado", "grosso demais" ou "malcuidado".

Frequentemente comparado, de forma grosseira, a uma cabeleira indomável, um ninho de pássaros ou um arbusto desgrenhado, o penteado afro passou por um período sombrio e desapareceu de muitas cabeças. Quantas mulheres alisaram seus cabelos para se adequarem aos padrões eurocêntricos? Quantas prenderam o cabelo com um elástico para uma entrevista de emprego? Muitas.

Após uma longa luta com sua própria imagem e a rejeição de seu cabelo natural, Jessica L. Martinez decidiu abraçar seu afro e torná-lo sua característica mais marcante. Em vez de se conformar a padrões de beleza ultrapassados e à chamada "decência", ela deixou seu cabelo falar por si só. Seu afro está até mesmo listado no Guinness World Records. Mais do que uma vitória pessoal, é acima de tudo uma oportunidade para ela defender uma beleza universal, sem concessões ou tabus.

Jessica Martinez, uma vigilante capilar involuntária.

Enquanto algumas pessoas buscam entrar para o livro dos recordes em busca de fama ou para testar seus limites, Jessica fez isso por uma boa causa. Ela abandonou tesouras, chapinha de cabelo e outros instrumentos de tortura em nome da diversidade. Ela fez isso por aqueles que nunca tiveram modelos a seguir nos filmes da Disney e que, um dia, se sentiram punidos pela genética ou por suas origens étnicas.

“Isso confirma o que eu sempre soube lá no fundo: cabelo natural não é uma tendência, é um estilo de vida”, disse ela, quase filosoficamente, nas páginas da revista People . Seu afro não é um defeito, mas uma tiara — essa é a visão dela. Ela define sua relação com o cabelo como uma “amizade de longa data”. E em um mundo onde mulheres com cabelos crespos se sentem como estranhas ou criaturas bizarras, suas palavras são inestimáveis. Aquelas que são acusadas de enfiar os dedos na tomada todas as manhãs e que fantasiam com cabelos lisos precisam ouvir essa voz sábia.

Símbolo de uma revolução capilar, mas também exemplo de aceitação, Jessica se considera sortuda por ter um penteado tão majestoso. Onde outros veem apenas exuberância e descuido, a ativista enxerga uma escultura majestosa, um presente dos céus.

Seu cabelo afro, um dom da natureza, não um defeito.

Seu cabelo afro quase toca o teto dos táxis e às vezes se sente apertado em espaços confinados, mas ela se recusa a alterá-lo ou encurtá-lo para atender às expectativas. Enquanto algumas empresas ainda recrutam com base na aparência e na circunferência do cabelo, é quase um dever dela democratizar o frizz, a densidade e os cachos em zigue-zague. Esse afro, que se mistura perfeitamente com seu rosto e lembra um ornamento de queratina, é seu atributo mais precioso.

Ao contrário do que alguns pensam, esse penteado não é fruto de preguiça; é pura arte, e mantê-lo exige muito mais esforço do que uma simples escovada. Em suas redes sociais, ela afirma que seu cabelo tem até superpoderes: ele pode mudar de forma com alguns gestos simples, passando de torcido a um aspecto frisado.

O cabelo afro, que já sofreu muito ridículo e foi violentado por inúmeras mãos indesejadas, agora é exibido com orgulho. Assim como Jessica, figuras públicas como Alicia Keys e Zendaya defendem a beleza diversa com seus cabelos naturais.