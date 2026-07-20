"A celulite de uma mulher não é repulsiva": sua mensagem sobre o corpo provoca reação.

E se parássemos de analisar nossos detalhes físicos com tanta severidade? A criadora de conteúdo Sarah Nicole Landry, conhecida no Instagram como @thebirdspapaya, compartilha uma reflexão que nos incentiva a mudar nossa perspectiva sobre nossos corpos. Sua mensagem: o que às vezes consideramos "defeitos" em nós mesmos pode ser visto como belo e natural nos outros.

Um ponto de virada que muda a forma como você se vê.

Em um vídeo publicado no Instagram, Sarah Nicole Landry relata uma descoberta simples, porém profundamente impactante. Ela explica que nunca havia olhado para a celulite , estrias ou curvas de outra mulher com sentimentos de rejeição ou julgamento. Pelo contrário, ela relembra um momento específico que mudou sua perspectiva: quando viu as estrias de uma modelo e as achou bonitas.

Foi uma revelação para ela, porque as mesmas marcas que admirava em outra pessoa haviam sido motivo de insegurança quando apareceram em seu próprio corpo. Essa experiência a levou a questionar como nos julgamos: por que às vezes somos incapazes de nos conceder a mesma gentileza que naturalmente oferecemos aos outros?

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya)

Os complexos são frequentemente aprendidos, não inatos.

Para Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya), essa autoimagem negativa não se origina necessariamente de dentro. Muitas vezes, é influenciada por anos de mensagens repetidas sobre o que constitui um "corpo perfeito". Entre imagens retocadas, padrões de beleza inatingíveis e a pressão para mudar constantemente nossa aparência, é fácil internalizar críticas que nem sequer são nossas.

Celulite, imperfeições da pele e variações no formato do corpo se tornam "coisas para esconder", quando são simplesmente parte da diversidade dos corpos. Sua mensagem destaca uma ideia crucial: se achamos os corpos de outras pessoas bonitos, autênticos e únicos, por que nosso próprio reflexo mereceria menos gentileza?

Abrindo espaço para a autoaceitação

Por meio de sua história, Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) nos encoraja a mudar gradualmente nosso diálogo interno. Em vez de nos concentrarmos no que gostaríamos de apagar, por que não aprender a apreciar tudo o que nosso corpo nos permite experimentar?

Isso nos encoraja a nos afastarmos dos pensamentos negativos que possam surgir. Essas vozes críticas às vezes existem, mas não devem nos dominar. O objetivo não é nos forçarmos a amar tudo instantaneamente, mas sim caminhar em direção a uma relação mais gentil e respeitosa conosco mesmas. Cada corpo conta uma história: curvas, cicatrizes , estrias e as mudanças da vida são todos vestígios de uma jornada única.

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Uma mensagem que ressoa com muitas mulheres.

A publicação de Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) rapidamente gerou inúmeras reações. Muitas mulheres reconheceram em suas palavras uma experiência que conhecem muito bem: a de serem muito mais exigentes com a própria aparência do que com a dos outros. Ao longo dos anos, Sarah Nicole Landry se tornou uma voz respeitada em temas relacionados à aceitação do próprio corpo e à autoestima . Suas publicações nos incentivam a nos libertarmos de padrões impostos e a redescobrirmos uma visão de beleza mais realista, libertadora e positiva.

Com essa mensagem, Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) nos lembra de uma verdade preciosa: nossos corpos não precisam ser "perfeitos" para serem amados. A gentileza que demonstramos aos outros também merece ser estendida a nós mesmos.