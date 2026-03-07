Segundo este estudo, o principal complexo de imagem corporal entre as mulheres é o da imagem corporal.

Peso, forma física, aparência… problemas com a imagem corporal afetam um grande número de mulheres. Diversos estudos mostram que essas preocupações estão intimamente ligadas aos padrões de beleza promovidos pela sociedade. Uma tendência emerge com muita clareza desses estudos: o peso continua sendo, de longe, a insegurança mais comum.

Peso, uma preocupação central

Inúmeros estudos sobre imagem corporal chegam à mesma conclusão: a magreza continua sendo um tema delicado para muitas mulheres. Na França, por exemplo, alguns estudos indicam que aproximadamente uma em cada duas mulheres se sente insegura ou insatisfeita com o próprio corpo. E, na maioria dos casos, esse sentimento está diretamente relacionado ao peso ou à silhueta.

Pesquisadores também observam que as mulheres são mais propensas do que os homens a querer perder peso, mesmo quando seu índice de massa corporal (IMC) está dentro da faixa normal. Esse fenômeno ilustra uma discrepância bastante comum: a que existe entre o corpo real e a imagem do corpo "ideal" que acreditamos que devemos almejar. No entanto, os corpos das mulheres são naturalmente diversos, mutáveis e únicos. Estudos mostram principalmente o quanto as expectativas externas podem influenciar a forma como você percebe seu próprio corpo.

Uma insatisfação corporal muito generalizada

Problemas com a imagem corporal não são um fenômeno marginal. Pelo contrário, afetam uma grande parcela da população feminina. Uma pesquisa internacional realizada pelo instituto YouGov, por exemplo, revela que 67% das mulheres relatam ter problemas com a imagem corporal.

Os pesquisadores se referem a isso como "insatisfação corporal". Esse termo descreve a discrepância percebida entre a aparência atual e a aparência desejada. Esse sentimento pode variar dependendo da fase da vida, do ambiente social e das experiências pessoais.

Especialistas apontam que essa insatisfação pode, por vezes, afetar o bem-estar. Pode influenciar a autoestima, o humor e a forma como você se sente em relação a si mesmo. Esses estudos também destacam um fato importante: sentir dúvidas sobre os padrões físicos é extremamente comum e não diminui em nada o valor de um corpo.

O pano de fundo dos padrões de magreza

Para entender por que o peso é a causa mais comum de problemas de imagem corporal, os pesquisadores estão analisando o contexto social. Sociólogos explicam que as mulheres são particularmente expostas a padrões de magreza muito presentes na publicidade, na moda e na mídia.

As chamadas figuras femininas apresentadas nesses meios de comunicação são frequentemente mais magras do que a média real da população. Essa repetição de imagens pode influenciar gradualmente a sua percepção do próprio corpo. Alguns estudos demonstraram, inclusive, que a simples exposição a imagens de figuras muito magras pode aumentar temporariamente a insatisfação corporal em alguns participantes. Em outras palavras, os padrões visuais aos quais você é exposto diariamente desempenham um papel real no desenvolvimento de inseguranças.

Um fenômeno que atravessa gerações

Ao contrário da crença popular, essas preocupações não se limitam às adolescentes. Um estudo com mais de 5.800 mulheres entre 25 e 89 anos mostra que a insatisfação com o próprio corpo pode persistir na vida adulta. A intensidade dessas inseguranças varia de acordo com a idade, as experiências e as mudanças no corpo, mas a questão da forma corporal continua sendo uma preocupação para muitas mulheres. Isso evidencia o quão profundamente enraizados os padrões de beleza podem estar em nossa percepção.

Os pesquisadores concordam em um ponto: o problema mais comum relacionado à imagem corporal entre as mulheres continua sendo o peso e o formato do corpo. Essas descobertas também servem como um lembrete de algo essencial: os corpos não são projetados para se conformarem a um único ideal. Cada corpo conta uma história, evolui com o tempo e merece ser visto com carinho.