Aos 63 anos, ela pergunta se os shorts se tornaram "vulgares demais para a sua idade".

Positividade corporal
Léa Michel
E se uma simples peça de roupa fosse suficiente para abalar décadas de convenções? No Instagram, um vídeo aparentemente descontraído desencadeou um debate muito mais profundo do que aparenta. Em poucos segundos, uma mulher de 63 anos trouxe à tona uma questão fundamental: quando devemos começar a cobrir nossos corpos? Alerta de spoiler: nunca.

Uma pergunta que gera reações

Em sua conta do Instagram, Catherine Haïm, conhecida por seu estilo ousado e franqueza, postou um Reel que gerou repercussão muito além de sua comunidade. De frente para a câmera, vestindo um short impecável, ela faz uma pergunta aparentemente ingênua: usar short depois dos 60 é proibido, inapropriado ou simplesmente muito estiloso? Três opções, um sorriso, e a seção de comentários explode.

Por trás dessa encenação, esconde-se uma questão muito mais ampla. Até que ponto se estende a liberdade de vestimenta das mulheres à medida que envelhecem? E, sobretudo, quem decide o que é "aceitável" ou não? Catherine Haïm nos convida a refletir sobre essas regras invisíveis que ainda se impõem com muita frequência aos corpos das mulheres.

Apoiadores entusiasmados

Como era de se esperar, as reações foram numerosas e variadas. Um grande número de internautas elogiou sua ousadia e energia. Muitos viram no vídeo um sopro de ar fresco, um incentivo para resgatar a própria imagem sem se deixar limitar pela idade. Algumas mensagens até evocaram um sentimento de urgência alegre: usar o que se ama agora, sem esperar por uma validação externa que talvez nunca venha. Os shorts, então, se tornam um símbolo de prazer e amor-próprio.

As críticas persistem

O debate também revela uma resistência persistente. Outros comentários, mais severos, consideram a roupa inadequada, até mesmo ridícula. Para essas vozes críticas, os shorts continuam sendo um privilégio reservado à juventude, como se mostrar as pernas se tornasse indecente assim que a idade no documento de identidade muda. Essas reações refletem uma visão ainda muito normativa do corpo feminino, onde a idade impõe limites rígidos à visibilidade e ao desejo de ser vista.

Uma posição matizada para nos lembrar da escolha pessoal.

Entre esses dois campos, algumas opiniões mais matizadas nos lembram que tudo depende do estilo, do contexto e da preferência pessoal. Essa posição, sem ser explicitamente declarada, redireciona o debate para onde ele sempre deveria estar: na escolha individual. Porque não existe uma única maneira de ser elegante ou apropriado no que se veste.

Calções como símbolo de liberdade

O que chama a atenção nesta história não são os curtas em si, mas o que eles representam. Através deste vídeo, Catherine Haïm destaca uma divisão geracional, mas também uma mudança de atitudes. Cada vez mais mulheres se recusam a se tornar invisíveis com a idade. Elas reivindicam o direito de amar seus corpos como são — fortes, maduros, únicos — e de celebrá-los sem vergonha.

Em última análise, aos 63 anos, fazer essa pergunta publicamente já é uma resposta em si. Isso nos lembra que conforto, confiança e o prazer de se sentir bem com a roupa que veste são atemporais. E, acima de tudo, que a verdadeira elegância reside nessa liberdade redescoberta: a liberdade de se vestir para si mesma e não se conformar a regras ultrapassadas.

