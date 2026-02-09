Ao quebrar estereótipos, essa lutadora está redefinindo o conceito de "poder feminino".

E se o poder feminino não tivesse nada a ver com o que você aprendeu a imaginar? Tanto no ringue quanto nas redes sociais, Lina Fanene, conhecida como Nia Jax na WWE (World Wrestling Entertainment - atualmente a maior empresa de luta livre), está impondo uma nova visão de força, corpo e autoconfiança.

Uma força que não pede desculpas

Desde 2015, Lina Fanene vem deixando sua marca no mundo do wrestling com sua presença e estilo. Aos 41 anos, essa lutadora samoana-americana domina o ringue com sua estatura (1,90 m, mais de 100 kg) e uma força física que inspira respeito. Além dos números, é sua atitude que realmente se destaca. Ela não tenta ser menor, mais discreta ou mais convencional. Ela ocupa o espaço completamente, com orgulho.

Multicampeã e participante icônica do Royal Rumble feminino, ela personifica uma forma de poder há muito reservada aos homens no imaginário coletivo. Seu estilo explosivo e espetacular demonstra que a força física não tem gênero. Ela não pede permissão para ser poderosa: ela simplesmente é.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Lina Fanene (@linafanene)

Publicações do Instagram que violam as regras

Em sua conta do Instagram (@linafanene), seguida por quase um milhão de inscritos, Lina compartilha muito mais do que apenas momentos de sua carreira. Ela posta vídeos de treino onde levanta pesos impressionantes, fotos com seu traje de ringue, momentos de vitória, mas também momentos mais delicados e pessoais. A mensagem é clara: um corpo forte é um corpo bonito, digno e plenamente legítimo.

Longe dos clichês que ainda associam feminilidade à fragilidade ou à magreza extrema, ela exibe com orgulho seu físico atlético e musculoso com poderosa elegância. Suas legendas inspiradoras, como "Caminhe pela fé, não pela vista", encorajam as mulheres a acreditarem em sua força interior, a se definirem não pelo olhar alheio, mas por seu próprio valor. Ela mostra que é possível ser forte, sensível, devota, confiante e indomável ao mesmo tempo.

Um ícone que inspira muito além do ringue.

As reações de seus fãs falam por si. Os comentários celebram seu carisma, sua dominância e sua capacidade de quebrar estereótipos: "Ela quebra todas as regras", "Uma verdadeira força da natureza", "Ela redefine o que significa ser uma mulher poderosa". Muitos também destacam sua habilidade de combinar gentileza e intensidade, fé e ferocidade, um sorriso e presença física.

Esse contraste, longe de ser contraditório, torna-se sua marca registrada. Lina Fanene prova que não existe apenas uma maneira de ser forte. O poder feminino pode ser bruto, imponente, expressivo, alegre, espiritual, carismático. Não precisa ser suavizado ou tornado "mais aceitável".

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Lina Fanene (@linafanene)

Redefinindo o poder feminino, corpo e mente.

Ao ocupar espaço sem pedir desculpas, Lina Fanene contribui para uma profunda transformação na representação do corpo feminino no esporte, mas também na sociedade. Ela mostra que seu corpo não precisa se conformar a um único ideal para ser aceitável. Seja ele grande, musculoso, esguio ou poderoso, merece ser respeitado, celebrado e amado.

Sua mensagem é profundamente positiva em relação ao corpo: seu valor não é medido pelo seu tamanho, seu peso ou sua conformidade, mas sim pela sua força interior, sua confiança e sua capacidade de defender a sua verdade.

Por meio de suas performances e declarações públicas, Lina Fanene faz mais do que simplesmente entreter. Ela inspira, eleva e transforma imaginações. Ela prova que o poder feminino é multifacetado, inclusivo e ilimitado. No ringue, assim como na vida, ela personifica uma força que não pode ser restringida, pela qual não se pode pedir desculpas, nem negociar. E se você também se permitisse abraçar plenamente o seu poder, seja qual for a forma que ele assuma?