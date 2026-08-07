Ela incorpora sua perna protética em seus visuais e subverte os códigos da moda.

Embora a deficiência raramente marque presença nas passarelas dos principais desfiles de moda, ela não é incompatível com a arte da moda. Para a criadora de conteúdo @allysstar_, que tem uma perna amputada, isso não é um obstáculo para o estilo, mas um convite para criar de forma diferente e ser inventiva. Assim, sua prótese não é simplesmente um dispositivo médico para equilíbrio: é a base do seu visual, a peça central de seus looks.

Uma prótese única em seu tipo

A criadora de conteúdo @allysstar_ é uma inspiração por si só. Essa mulher antenada no estilo se veste como modelos de revista e oferece sua própria visão sobre as tendências. Ela administra o tipo de conta do Instagram que te faz querer salvar tudo. Ela não se limita a seguir hashtags que terminam em "core" ou copiar o que já existe.

Conhecida por seu estilo discreto, porém marcante, ela consegue criar looks icônicos até mesmo com as peças mais básicas do guarda-roupa. Ela é uma daquelas poucas sortudas que conseguem usar qualquer look com estilo, até mesmo os mais casuais. E sua aura não é o único motivo para esse efeito "uau". Assim como Lagerfeld tornou seus óculos escuros icônicos, e Chanel fez o mesmo com seu onipresente tweed, Alice, seu nome verdadeiro, também tem seu acessório característico. E, originalmente, foi mais uma imposição do que uma escolha.

A cada look, ela veste uma peça que não responde a uma tendência da moda nem aos ditames de uma revista feminina, mas sim a uma necessidade física. É uma prótese, e não imita perfeitamente a aparência de uma perna normal. Ela reflete a personalidade livre e alegre de sua dona. É um magnífico trompe l'oeil: uma perna falsa coberta por uma tatuagem quase completa que parece mais real do que a própria vida. Um único motivo que proporciona toda a extravagância que um look exige.

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Quando moda e deficiência se tornam uma só

Nas passarelas da Semana de Moda, nos anúncios urbanos gigantescos exibidos nas ruas ou dentro de revistas, a deficiência é sub-representada, quando não completamente invisível. Isso não chega a ser surpreendente, já que a indústria da moda cria suas peças com base em corpos "capazes", sem diferenças físicas e frequentemente moldados segundo modelos padrão.

Contudo, embora possa falhar ocasionalmente no seu compromisso com a inclusão , Alice prova que a deficiência está longe de ser um obstáculo na sua busca pelo estilo. A jovem, que demonstra resiliência em cada publicação, mostra o que gostaria de ver com mais frequência nos desfiles da Victoria's Secret ou na Semana da Moda.

Ela não esconde sua prótese sob grossas camadas de roupa para se misturar e passar despercebida em público. Ela a exibe com orgulho, como outros fazem com uma bolsa de grife ou joias valiosas. Sua prótese personalizada é sua marca registrada, seu toque de excentricidade, uma linguagem própria. Porque não, deficiência não é uma palavra tabu, nem um limite para a autoexpressão.

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Uma representação que importa

Nos últimos 25 anos, a deficiência esteve presente em menos de 1% dos anúncios publicitários. Em Hollywood, 95% dos papéis que envolvem uma "deficiência" são interpretados por atores sem deficiência. De acordo com esses dados alarmantes, a deficiência parece ser um grande obstáculo na seleção de elenco.

As pessoas afetadas sentem-se marginalizadas, esquecidas e injustamente expostas. Através de seus vídeos no estilo "arrume-se comigo" e seu conteúdo introspectivo, porém esteticamente agradável, Alice abre um mundo de possibilidades onde a deficiência é discutida sem filtros ou vergonha.

Ícone da moda, mas também símbolo de esperança e otimismo, ela prova que as barreiras estão, em grande parte, na mente. Ela não vê sua deficiência como uma perda, mas como uma oportunidade de se renovar, se reinventar e vestir suas roupas de uma maneira diferente, com ainda mais liberdade e prazer.