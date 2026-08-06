Corpos bem diferentes dos padrões das passarelas: a Semana de Moda de Copenhague dá o exemplo.

Há vários anos, as curvas têm estado ausentes das passarelas da Semana de Moda. Depois de despertar esperança coletiva ao diversificar seus castings e apresentar modelos mais acessíveis, a indústria da moda rapidamente voltou aos seus velhos hábitos. Falhou em manter suas boas intenções e a diversidade tornou-se, mais uma vez, um sonho distante. A Semana de Moda de Copenhague, que acontece até 7 de agosto, é uma exceção a essa magreza predominante e um lembrete de que todos os corpos merecem ser representados.

Em Copenhague, as modelos estão saindo do convencional.

Os países escandinavos estão sempre à frente do seu tempo e servem regularmente de exemplo, seja nos corredores do parlamento ou nas passarelas. Confirmaram esse estatuto visionário na última Semana da Moda de Copenhaga. Embora possa ser menos acompanhada e receber menos cobertura mediática do que as edições parisiense ou londrina, oferece informações valiosas.

Enquanto em outros países que sediam esse espetáculo de moda as modelos têm tipos de corpo semelhantes e raramente ultrapassam o simbólico tamanho 36, em Copenhague, elas são mais sofisticadas. A pele se move sob o tecido, a barriga balança por baixo da roupa e os seios fartos são a coroação de seus looks. É um mundo à parte, onde elegância não é necessariamente sinônimo de magreza e onde a beleza não é medida com uma fita métrica de alfaiate.

Porque, apesar de algumas tentativas de inclusão e diversidade corporal, a indústria da moda rapidamente voltou aos seus velhos hábitos e colocou a magreza novamente em primeiro plano. Ela se apega a esse ideal de beleza, beirando um déficit calórico, com o qual nenhuma mulher se identifica. Além disso, os números falam por si: havia apenas 0,3% de modelos plus size na Semana de Moda de 2026, de acordo com uma reportagem da Vogue Business .

O movimento de aceitação do próprio corpo foi tão passageiro quanto as tendências da moda. Parecia apenas um breve capítulo, não uma nova história a ser escrita. Felizmente, em Copenhague, essa revolução positiva continua, personificada por modelos que não aspiram a se tornarem fantasias inatingíveis. Elas buscam tranquilizar mulheres de todos os tipos e ser como um espelho refletido em sua própria imagem.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Copenhagen Fashion Week (@cphfw)

Uma variedade de silhuetas e tamanhos ilimitados são celebrados.

A Semana de Moda de Copenhague apresenta um panorama de moda mais autêntica, genuína e menos calculada. Ela oferece uma melhor compreensão do que significa "aceitar as diferenças". Enquanto as semanas de moda anteriores nos acostumaram a ossos à mostra e figuras esbeltas, esta apresenta a anatomia com maior franqueza. Em Copenhague, não existe um único tipo de corpo, nem silhuetas de edição limitada.

A marca Operasport apresentou sua coleção "Growth" em modelos de todos os tipos de corpo. Babados, rendas, bordados florais e orquídeas gigantes adornavam corpos realistas e dinâmicos. Modelos plus size, de tamanho médio, gestantes e magras: cada mulher tinha sua própria embaixadora.

A variedade de tipos de corpo era igualmente diversa na Paolina Russo, que também não se limitou a um único perfil dominante. Numa bela demonstração de sororidade, modelos com tons de pele contrastantes e formatos de corpo complementares deram vida a peças vibrantes com influências dos anos 2000. A Gestuz partilhou esta mesma abordagem de mente aberta, refutando completamente a noção de que a elegância não podia ser alcançada com curvas ou ancas mais largas.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Copenhagen Fashion Week (@cphfw)

Uma abordagem inclusiva que prova que nem tudo está perdido.

Na Semana de Moda de Copenhague, os corpos não se limitam a copiar uns aos outros; eles formam um todo, expressando-se em uma deliciosa mistura. Nesta cidade, que lembra um paraíso inclusivo, a moda não é seletiva: é uma linguagem universal que todos podem entender. Ao assistir a essa bela coreografia de corpos e tecidos, os espectadores não se sentem mais como se tivessem nascido no corpo errado. Eles conseguem se identificar com os modelos na passarela e encontrar pontos em comum com eles.

E a Semana de Moda de Copenhague é particularmente hábil em restaurar a confiança. É, inclusive, sua maior especialidade, sua característica definidora. A cada edição, ela obtém sucesso onde outras falham repetidamente. Na edição de 2024, por exemplo, estendeu o tapete vermelho para modelos com deficiência, incluindo Lucy Edwards , um ícone plus size com deficiência visual. Também celebrou modelos frequentemente desqualificadas ou marginalizadas: mulheres relegadas ao "fundo da lista" dos catálogos.

Esta Semana de Moda de Copenhague deve ser uma fonte de inspiração. Ela oferece uma base mais saudável para a moda e exibe corpos que representam todas as mulheres, não semideusas que alimentam a culpa ou a autodepreciação .