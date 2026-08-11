Criticada por sua aparência, ela se vinga tornando-se modelo de biquíni.

Segundo algumas ideias preconcebidas, mulheres com quadris largos e curvas mais generosas devem se limitar a biquínis discretos e tentar esconder a parte do corpo que os olhos não veem. Enquanto o "corpo de verão" continua a dominar as conversas, tanto nas páginas de revistas quanto nas hashtags, a modelo plus size Erin Marley Klay nos lembra que um corpo não precisa de validação para ser visto na areia quente. A modelo, que estampa as páginas da Sports Illustrated, dá voz a todas as mulheres que se sentiram pressionadas a alterar seus corpos para caber em um biquíni.

Uma modelo plus size com uma carreira inspiradora.

A era do movimento de aceitação do próprio corpo parece uma lembrança distante. Há alguns anos, os corpos foram libertados das normas sociais e do olhar alheio, impulsionados por hashtags de apoio. Essa breve trégua foi seguida pela renovada censura aos formatos corporais e pela condenação das curvas naturais. Essa mentalidade positiva não perdurou.

A pressão para se conformar voltou ao centro das discussões, mais radical e inflexível do que nunca. Numa sociedade que reduz os corpos a tendências passageiras, a magreza se afirma como o ideal original, a versão mais aceitável do físico feminino. Como todos os verões, para se qualificar para um biquíni fio dental ou um microbiquíni, nada deve ficar à mostra. O corpo não pode causar alvoroço sob essas vestimentas de praia, sob o risco de ser condenado por olhares acusadores ou rostos zombeteiros. A mídia e as redes sociais, palco desses ditames, promovem uma aparência esbelta sob o sol e consideram qualquer excesso de peso como algo a ser eliminado.

Essa gordofobia generalizada e a intolerância em relação às chamadas figuras "curvilíneas" que desafiam o padrão da silhueta ampulheta foi algo que Erin Marley Klay vivenciou em primeira mão no início de sua carreira. Ela não seguiu exatamente um caminho que favorecesse a diversidade. Trabalhando no mundo altamente seletivo da moda, onde a diferença ainda é um conceito estranho, ela foi descoberta pela agência Zion Models. Tornando-se um ícone plus size sem muito esforço, seu físico mais realista a colocou em destaque na SKIMS, a marca de Kim Kardashian. A jovem, com 759 mil seguidores, também já modelou para Wet n' Wild, Selkie, House of CB, Casablanca Bridal e YMI Jeans.

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A melhor resposta para as críticas? Sucesso.

Apesar de sua presença inegável, andar de tirar o fôlego e físico quase açucarado, Erin não escapou das críticas. Embora seu corpo seja pura ternura, tornou-se terreno fértil para um ódio infelizmente comum.

Em 2025, uma foto de praia chamou a atenção dos internautas, que acreditavam possuir a verdade absoluta sobre o que era "bonito" ou "feio". Essa embaixadora da autoconfiança usava um maiô retrô com estampa floral e tecido minimalista. O look foi elogiado pelos abdominais definidos e pernas esbeltas, mas criticado pelas gordurinhas laterais e barriga flácida.

Erin Marley Klay, fiel aos seus valores inclusivos e à sua filosofia alegre, não deixou que essas palavras desagradáveis afetassem sua autoestima. "Por favor, não deixem que as noções preconcebidas da sociedade sobre o que é bonito ou não impeçam vocês de viverem suas vidas. O que alguém diz sobre a sua aparência é problema deles, não seu", declarou ela simplesmente no X.

Melhor do que uma resposta verbal, ela se juntou ao que muitos consideram a elite do mundo da moda, o círculo dourado da indústria. Recrutada pela prestigiosa revista Sports Illustrated, renomada por seus ensaios de biquíni, Erin Marley Klay pôs um fim definitivo ao debate em torno de seu corpo.

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Seu lema? Todos os corpos merecem ser celebrados.

No auge do verão, as inseguranças acompanham a curva da temperatura e disparam. Durante esse período, muitas mulheres se privam do prazer de estar perto das ondas e, em vez disso, se escondem atrás de cangas ou toalhas grossas, sentindo-se culpadas por não terem emagrecido o suficiente para se exibirem. Outras sentem que não nasceram no corpo certo e sofrem as consequências da genética. Erin, no entanto, cultiva uma mentalidade diferente. Em vez de se conformar aos padrões, ela se aceita como é.

"É fácil ficar entediada quando se está online por tanto tempo, mas as reações me lembraram por que faço isso. Ver outras pessoas com um físico como o meu ou pessoas com inseguranças se sentindo um pouco melhor por causa da minha presença na internet é o que me motiva", disse ela à revista People .

No início da sua carreira, Erin Marley Klay achava que precisava emagrecer para conseguir contratos ou participar de testes, mas hoje ela apresenta o seu corpo como ele é, na sua forma natural. A cada aparição de biquíni, ela tranquiliza mulheres do mundo todo e redefine a imagem mental que temos do ideal de beleza. Não é uma declaração de guerra contra a magreza, mas um tratado de paz com as curvas. Porque elas também podem ser amuletos da sorte.