Por que a "neutralidade corporal" está se tornando cada vez mais popular entre as mulheres?

E se você simplesmente parasse de se perguntar se ama o seu corpo? Seguindo o movimento de positividade corporal, outra filosofia está surgindo: a neutralidade corporal. A ideia? Fazer as pazes com a sua aparência, sem a obrigação de adorá-la. Uma abordagem mais gentil e, acima de tudo, menos culpabilizante.

Quando "amar o próprio corpo" se torna uma nova pressão.

Há vários anos, o movimento de aceitação do próprio corpo tem sido um divisor de águas. Ao celebrar uma maior diversidade de tipos de corpo e questionar os padrões de beleza, o movimento ajudou a tornar as representações mais inclusivas. Para algumas mulheres, no entanto, uma dificuldade persiste: será que realmente precisamos amar nossos corpos todos os dias?

Entre a pressão para se sentir bonita, para celebrar as próprias curvas e para projetar confiança absoluta, um novo tipo de pressão pode surgir. Porque quando você não sente esse amor declarado diante do espelho, é difícil não ter a sensação de que está "fazendo algo errado". A neutralidade corporal oferece uma saída para essa armadilha.

O que exatamente é neutralidade corporal?

O conceito foi desenvolvido por volta de 2015 e está notavelmente associado a Anne Poirier , especialista em transtornos alimentares e alimentação intuitiva. Sua abordagem se baseia em uma ideia simples: seu corpo não precisa ser constantemente avaliado. Em vez de se concentrar na aparência, a neutralidade corporal incentiva você a reconhecer tudo o que ele permite realizar: caminhar, dançar, trabalhar, rir, descansar, criar, viajar ou simplesmente viver sua vida cotidiana. Não há necessidade de pensar: "Meu corpo é lindo". Nem há necessidade de criticá-lo. Ele pode simplesmente... estar ali. E você tem o direito de dedicar sua energia a outra coisa.

Uma filosofia mais fácil de adotar no dia a dia.

Isso provavelmente explica seu sucesso. A neutralidade corporal não exige que você sinta uma emoção positiva a todo custo. Você pode ter um dia em que se sente perfeitamente confortável na própria pele e outro em que seu reflexo o deixa indiferente. Ambos são compatíveis com essa filosofia.

Essa abordagem tem se mostrado particularmente valiosa no apoio a pessoas que enfrentam mudanças corporais significativas, como gravidez, doenças ou envelhecimento. Durante esses momentos de transformação, aceitar o próprio corpo sem a necessidade imediata de amá-lo pode ser um gesto especialmente compassivo.

Positividade corporal ou neutralidade corporal: precisamos escolher?

Boas notícias: você não precisa escolher um lado. Esses dois movimentos podem até se complementar. A positividade corporal tem uma dimensão coletiva: defende a visibilidade e a representação de todos os corpos, ao mesmo tempo que denuncia padrões de beleza excessivamente restritivos. A neutralidade corporal foca mais na sua relação pessoal com a sua aparência. Um visa mudar a forma como a sociedade vê os corpos; o outro permite que você se distancie dessa visão. Dependendo da fase da sua vida, você pode se identificar mais com um ou com o outro.

Menos sobre aparências, mais sobre liberdade.

O sucesso da neutralidade corporal pode residir, em última análise, na sua simplicidade. Num mundo onde a aparência desempenha um papel tão significativo, deixar de encarar o corpo como um projeto constante a ser aprimorado pode ser um verdadeiro alívio. E se você não precisasse amá-lo todas as manhãs para se sentir bem? E se o seu corpo pudesse simplesmente ser o seu corpo, enquanto você aproveita todo o resto?

Uma coisa é certa: nenhuma filosofia deve se tornar uma nova obrigação. Se a sua relação com a sua imagem lhe causa sofrimento duradouro, conversar com um profissional de saúde pode lhe proporcionar o apoio adequado.