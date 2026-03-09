Estrias: 3 coisas surpreendentes que muita gente ainda não sabe

As estrias são frequentemente vistas como um "problema a ser escondido". No entanto, essas marcas contam uma história: a de um corpo que evolui, se adapta e vive a vida plenamente. Elas aparecem durante períodos intensos, como estirões de crescimento, gravidez ou prática de esportes. E, acima de tudo, são muito mais comuns do que imaginamos. De acordo com um estudo publicado na revista Dermatologic Surgery , aproximadamente 90% das mulheres e entre 10% e 15% dos homens têm estrias. Em outras palavras, elas são simplesmente parte da vida.

1. As estrias não têm nada a ver com o valor do seu corpo.

Persiste um equívoco comum: o de que apenas pessoas com curvas têm estrias. A realidade é bem diferente. Pesquisas mostram que aproximadamente 40% das estrias aparecem em pessoas magras. Essas marcas não estão relacionadas ao peso, mas sim a mudanças corporais. Frequentemente, estão ligadas a flutuações hormonais: puberdade, gravidez, alterações metabólicas ou até mesmo períodos de estresse. Quando a pele se estica rapidamente, as fibras profundas da derme se alteram, e as estrias podem aparecer.

Nesse sentido, elas refletem principalmente um corpo que cresceu, mudou, ganhou força ou passou por fases significativas. Em vez de "imperfeições", podem ser vistas como marcas naturais da jornada da sua pele.

2. Estrias vermelhas indicam que sua pele está em processo ativo de renovação celular.

Quando as estrias aparecem pela primeira vez, geralmente são vermelhas, rosadas ou ligeiramente arroxeadas. Às vezes, podem coçar ou apresentar uma leve elevação. Esse fenômeno pode parecer surpreendente, mas na verdade corresponde a uma fase ativa de reparação da pele. Nesse momento, a derme se reorganiza e estimula a circulação sanguínea local, um processo chamado neoangiogênese. Sua pele mobiliza seus recursos para se reconstruir e recuperar o equilíbrio.

Este também é o período em que os cuidados com a pele, massagens e cremes hidratantes podem ser mais eficazes, pois a pele está particularmente receptiva. Com o tempo, essas estrias geralmente desbotam para um tom mais claro ou prateado. Essas linhas tornam-se mais sutis, como delicados vestígios da jornada do seu corpo.

3. Os homens também têm estrias (e isso é perfeitamente normal).

As estrias são frequentemente associadas ao corpo feminino, mas os homens não estão imunes a elas. Estudos estimam que entre 10 e 15% dos homens também as desenvolvem. Elas costumam aparecer nas laterais, na parte inferior das costas ou nos ombros, principalmente durante períodos de crescimento rápido ou ganho de massa muscular. Atletas, por exemplo, podem desenvolvê-las quando seus corpos passam por mudanças repentinas.

Embora o tema por vezes permaneça discreto, isso se deve principalmente ao fato de o imaginário coletivo ainda valorizar corpos perfeitamente lisos. No entanto, essas marcas também contam uma história de transformação, progresso físico e força.

Por que suas estrias fazem parte da sua singularidade

Cada tipo de pele tem sua própria sensibilidade. Genética, espessura da pele e certos hormônios, como o cortisol, podem contribuir para o desenvolvimento de estrias. Isso explica por que algumas pessoas têm mais do que outras. Uma coisa é certa: elas não definem sua beleza ou seu valor. Elas simplesmente refletem um corpo vivo, capaz de se adaptar e navegar pelas principais fases da vida.

Em última análise, essas linhas na pele nos lembram de uma realidade simples: seu corpo evolui, muda e se reconstrói ao longo da vida. E é justamente essa humanidade que o torna único.