Vestida com trajes de praia, esta mãe celebra suas estrias e seu corpo pós-gravidez.

No Instagram, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) emocionou recentemente milhares de seguidores ao compartilhar uma foto sua de biquíni, exibindo com orgulho as marcas da maternidade. Sem filtros ou retoques, ela acompanhou a publicação com uma mensagem poderosa sobre aceitação do próprio corpo e autocompaixão.

"Você não é um número, você é um ser humano."

Em sua publicação, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) escreveu palavras sinceras: “Por muito tempo, nos ensinaram a medir nosso valor por números: o peso na balança, o tamanho da roupa, as calorias ou as curtidas. Mas nada disso nos define. Você não é um número. Você não é seu reflexo em um espelho excessivamente cruel. Você é um ser humano completo — complexo, luminoso, digno.” Ela nos convida, assim, a repensar o valor pessoal não pela ótica da aparência, mas pela gratidão pelo corpo, capaz de dar vida, se mover, rir e criar memórias.

Uma celebração da gentileza corporal

Em sua publicação, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) também nos lembra que a positividade corporal não significa amar todas as partes de si o tempo todo. Para ela, significa tratar-se com gentileza, respeitar o próprio corpo mesmo quando a autoimagem se torna mais crítica. Sua mensagem é uma ode à liberdade: ousar usar as roupas que gostamos, comer o que nos nutre, cuidar de nós mesmas sem culpa e, acima de tudo, sentir-nos "suficientes" exatamente como somos, aqui e agora.

Uma onda de reações positivas

Os comentários inundaram a publicação: "Você é magnífica", "Obrigada por esta mensagem emocionante", "Uma verdadeira inspiração!". Centenas de internautas elogiaram este testemunho autêntico desta mãe, que destaca a beleza real, muitas vezes distante dos padrões irreais das redes sociais.

Mais do que uma simples foto, a abordagem de Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) destaca um movimento cada vez mais presente: o da reconciliação com o próprio corpo, especialmente após a gravidez, com suas marcas, suas mudanças... e toda a sua história.