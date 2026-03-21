Acreditar que você não tem talento: como silenciar aquela vozinha crítica.

Esportes, arte, atividades intelectuais, projetos de faça você mesmo. Você já tentou de tudo, mas não se destaca em nada. Enquanto seus amigos e familiares têm uma atividade favorita e até competem entre si, você não tem nenhum talento para se gabar. Você experimenta novos hobbies, na esperança de descobrir um dom para tricô ou xadrez, mas suas tentativas só reforçam suas inseguranças. O único passatempo em que você é imbatível é imitar o Calimero, e está na hora de isso mudar.

Talento não significa necessariamente "espetacular".

Dançar? Você tem dois pés esquerdos. Desenhar? Você não tem imaginação suficiente para essa atividade criativa. Cantar? Sim, mas só no banheiro. Tocar violão? Você quase quebra uma corda toda vez que toca. Poesia? Sua última tentativa de escrever poesia foi no ensino fundamental, e não foi exatamente brilhante. Cozinhar? Você estraga todos os pratos que tenta. Por que não teatro, então? Você corre o risco de levar tomates depois de cada apresentação. Finalmente, depois de avaliar sua situação, você chega a esta triste conclusão: "Eu não tenho talento nenhum."

Quando você participa de oficinas criativas com seus amigos, sente-se como um estranho. E mesmo que seus entes queridos tentem te tranquilizar, apoiando seu estilo "abstrato" e "de cientista maluco", você se sente inadequado em meio a prodígios. Primeiro, vamos voltar ao básico. No dicionário, talento é uma habilidade natural ou adquirida em uma área ou atividade. Portanto, você não precisa saber jogar futebol como o Mbappé ou rivalizar com a Beyoncé para tê-lo.

Em outras palavras, perceber quando sua amiga não está se sentindo bem sem que ela diga nada é um talento, assim como fazer as pessoas rirem em momentos de tensão ou cortar a grama uniformemente. No entanto, em uma sociedade que idolatra o desempenho e só recompensa aqueles envolvidos em campeonatos e competições, tendemos a menosprezar esses pequenos dons. “Como usar nosso talento é ‘fácil’, presumimos que o que conquistamos não é extraordinário. Sim, em nossa educação, o desempenho é algo que se conquista; é preciso esforço para alcançá-lo”, explica Christian Sempéres, coach de desenvolvimento pessoal.

O talento reside dentro de cada um de nós.

É verdade que você não tem dezenas de medalhas penduradas na parede, nem troféus expostos no seu apartamento. A única competição em que você já participou foi a corrida de cross-country intercolegial, que era obrigatória. Seus pais tentaram encontrar algum talento em você, mas sem sucesso. Mesmo assim, não adianta ter pena de si mesmo ou invejar seus amigos, que parecem transformar tudo o que tocam em ouro.

No fim das contas, tudo se resume à mentalidade. Como Flaubert tão apropriadamente disse, "Para ter talento, é preciso estar convencido de que se o possui". Em outras palavras, você precisa acreditar em si mesmo para enxergar o talento onde menos espera. Talento não é apenas uma habilidade; é um estado de espírito. O cantor Ed Sheeran disse que tinha "talento limitado quando criança", e hoje lota casas de shows e vende milhões de discos. Ou seja, tudo o que é preciso é essa transformação mental para reconhecer seu talento, por mais oculto que ele esteja.

Você percebe detalhes que outros não notam? Isso é um talento: um olhar atento aos detalhes. Consegue decifrar instruções num relance? Isso é sinal de uma mente lógica. Tem um jardim exuberante? Isso é um talento: você tem mão boa para jardinagem. Para colocar as coisas em perspectiva, você pode assistir ao programa "France's Got Talent". Você poderá ver artistas circenses experientes, acrobatas com espaguete ou dançarinos coreografando jingles.

Valorizar os próprios talentos diariamente.

Mais do que simplesmente identificá-las, o importante é aprender a cultivá-las e demonstrá-las no dia a dia. Não se trata necessariamente de buscar a perfeição ou o reconhecimento público, mas de reconhecer que cada ação, cada habilidade, mesmo a menor, tem valor. Notar os próprios sucessos, por menores que sejam , ajuda a aumentar a autoconfiança e a transformar a percepção que se tem das próprias capacidades.

Reservar um tempo para celebrar seus talentos, seja conectando-se com outras pessoas, organizando seu espaço ou resolvendo um problema prático, permite que você se concentre em seus pontos fortes em vez de suas fraquezas. Com essa abordagem, a noção de talento deixa de ser um conceito distante reservado à elite e se torna uma fonte concreta de satisfação pessoal. Aos poucos, essas ações, essas habilidades, se tornam provas tangíveis de que você sempre teve, dentro de si, a capacidade de fazer a diferença, mesmo que discretamente.

Talento não se resume a reproduzir uma música de ouvido sem errar uma única nota ou a produzir obras dignas de museu. Às vezes, é algo mais sutil, menos visível, mas, uma vez descoberto, transforma a percepção . Não, você não é um anti-herói, mas um herói em negação.