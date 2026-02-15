Sentir-se invisível não é inevitável: a regra que realmente ajuda

Às vezes, em situações sociais, sentimos que nos misturamos à multidão e somos invisíveis. Sentimo-nos microscópicos, inúteis e insignificantes. Dizemos a nós mesmos que nossa presença não é necessária, que não acrescentamos nada ao grupo. Quando esses pensamentos nos dominam, eles se repetem incessantemente em nossas mentes como o refrão assombroso de "Baby Shark". Em suas redes sociais, a psicóloga Julie Smith oferece uma tática para combater esse efeito colateral da nossa falta de confiança.

De onde vem a sensação de invisibilidade?

É um sentimento que nos faz duvidar de toda a nossa existência. Quando temos baixa autoestima, muitas vezes nos deparamos com isso. Há dias em que nos perguntamos o que estamos fazendo na Terra, qual é a nossa missão. E não se trata de uma questão existencial, mas simplesmente do reflexo de uma confiança abalada. Começamos então a nos depreciar, a proferir autocríticas silenciosas , a nos amaldiçoar por sermos tão "chatos", uma arte na qual somos mestres. Em resumo, nos submetemos a uma verdadeira provação interna. É bem simples: nos sentimos como um fantasma errante, uma mera sombra, um figurante. Como uma gota d'água no oceano. Poderíamos estar escondidos sob um lençol ou adornados com a capa da invisibilidade de Harry Potter, seria a mesma coisa.

Essa sensação avassaladora, que quase nos faz sentir culpados por estarmos onde estamos e nos inunda de adjetivos negativos, às vezes surge sem aviso, depois de uma reunião em que não ousamos nos manifestar. Ela ressurge em situações sociais, quando somos empurrados no transporte público, furamos fila ou somos interrompidos em festas.

Como escreve o pesquisador Rodney Luster para a Psychology Today : “Esse sentimento surge, às vezes, quando nos desconectamos psicologicamente da nossa identidade, perdendo o contato com quem somos e com a nossa capacidade de agir. Essa forma de autoinvisibilidade é existencial e sutil.” Em outras palavras, não desaparecemos apenas aos olhos dos outros. Também podemos nos apagar internamente. A boa notícia é que esse sentimento não é inevitável. E existe uma regra muito simples, quase matemática, para colocar as coisas em perspectiva.

A regra das 52 cartas: um lembrete vertiginoso

Estamos familiarizados com afirmações positivas, declarações de amor próprio em frente ao espelho e a técnica do post-it, mas a psicóloga Julie Smith tem outro remédio para a confiança, e ele vem em uma caixa. Imagine um baralho de cartas clássico. 52 cartas. Nada poderia ser mais comum. "É apenas um baralho de cartas normal. Contém 52 cartas, só isso", diz a especialista. E, no entanto...

Se você embaralhar essas 52 cartas, a ordem resultante é estatisticamente muito improvável de ter existido antes na história do universo. Nunca. Porque o número de combinações possíveis é astronômico, um número de 68 dígitos. Maior que o número de átomos na Terra. A ideia não é distrair sua mente e silenciar aquela voz interior insistente improvisando uma partida rápida de Batalha Naval. Não, este baralho de cartas é uma "imagem". É uma maneira engenhosa de lembrar que temos mil facetas.

O que é fascinante é que cada carta é perfeitamente familiar. Um nove de paus. Uma dama de copas. Nada de extraordinário individualmente, mas a disposição é inédita. Julie Smith resume essa ideia com uma frase que soa verdadeira: "Nunca haverá ninguém como você."

Uma bela metáfora para a singularidade.

Muitas vezes somos tentados a minimizar o que nos torna quem somos. "Eu não sou tão especial assim", "Outros fazem melhor", "Não sou nada excepcional". No entanto, se 52 cartas são suficientes para criar um número infinito de combinações únicas, o que dizer de um ser humano? Você não é feito de 52 elementos, mas de milhões: memórias, feridas, risos, gostos musicais, aromas da infância, fracassos, sonhos secretos, amizades cruciais, livros influentes, escolhas corajosas, erros formativos.

Individualmente, nada disso é raro. Muitos já passaram por um término de relacionamento. Muitos amam café ou detestam falar em público. Mas a combinação precisa de tudo que faz de você quem você é? É radicalmente única. Sentir-se invisível muitas vezes significa esquecer essa combinação singular. Significa acreditar que você é intercambiável. A regra das 52 cartas nos lembra do oposto: o comum pode produzir o único.

O objetivo não é carregar um baralho de cartas por aí, mas sim lembrar dessa regra como um mantra reconfortante. É um ótimo recurso quando sua autoestima está em baixa.