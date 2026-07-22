Atormentada por comentários sobre seu peso, ela explica como recuperou a autoconfiança.

Durante muito tempo, Paris Tier (@pazlenka) foi alvo de críticas sobre sua aparência física. Hoje, a criadora de conteúdo australiana compartilha como transformou essa experiência em uma verdadeira fonte de força interior. Sua jornada é um lembrete da importância da autoaceitação e do respeito ao próprio corpo.

O cyberbullying que deixou marcas

Com apenas 23 anos, Paris Tier se viu catapultada para o centro das atenções por meio de sua presença nas redes sociais e seu relacionamento com o jogador de futebol australiano Conor Stone. Essa visibilidade crescente foi rapidamente seguida por uma onda de comentários negativos sobre sua aparência. Nos bastidores, alguns comentários se tornaram particularmente cruéis, escalando para insultos e ameaças. Essa situação afetou profundamente Paris Tier, a ponto de comprometer seu bem-estar mental.

Em 2025, diante dessa pressão constante, ela finalmente decidiu pausar suas postagens no Instagram. Esse período difícil a fez perceber o impacto que a opinião alheia poderia ter em sua autoestima. Paris Tier relata ter passado por momentos em que não tinha energia nem para sair da cama.

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Fazer uma pausa para se reconectar melhor

Para recuperar o equilíbrio, Paris Tier tomou uma decisão importante: afastar-se das redes sociais por alguns meses. Essa pausa deu a ela o espaço necessário para se reconectar consigo mesma, longe dos julgamentos externos.

Apoiada pelo parceiro e pelos entes queridos, ela gradualmente aprendeu a parar de buscar a aprovação dos outros. Esse período de reflexão permitiu que ela reconstruísse uma relação mais positiva consigo mesma. Hoje, ela afirma que sua perspectiva mudou: "Não falo mais em ser odiada, porque amo quem eu sou". Uma declaração que ilustra o progresso que ela fez e a confiança que recuperou.

A autoaceitação está no centro de sua reconstrução.

Para Paris Tier, a verdadeira transformação não está na aparência, mas em como ela se vê. Ela explica que compreendeu que a felicidade não depende da opinião alheia, mas da capacidade de se aceitar plenamente. Segundo ela, tentar convencer a todos a gostarem de nós é uma missão impossível.

A chave é construir uma autoestima sólida , baseada nos próprios valores e não em opiniões externas. Paris Tier reconhece, no entanto, que algumas feridas permanecem. Reconstruir-se não significa apagar completamente as dificuldades do passado, mas aprender a seguir em frente com mais autocompaixão.

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Para dar uma nova imagem às mulheres no esporte.

Após essa experiência, Paris Tier também quer mudar as atitudes em relação às "WAGs", um termo usado para se referir às parceiras de atletas ("esposas e namoradas"). Ela se recusa a permitir que essas mulheres sejam definidas unicamente por seu relacionamento com um atleta.

Por meio de seu podcast e redes sociais, ela busca dar destaque às ambições, projetos e personalidades de seus parceiros. Para Paris Tier, estar próxima do mundo dos esportes não significa ter que viver à sombra do parceiro. Sua mensagem é clara: toda mulher pode trilhar seu próprio caminho, desenvolver seus talentos e conquistar seu espaço, independentemente de seu relacionamento ou da opinião alheia.

A história de Paris Tier demonstra que é possível recuperar a confiança após ser magoada por críticas repetidas. Sua história destaca uma ideia crucial: o valor de uma pessoa não é medido por sua aparência ou pela opinião pública. É um convite para cultivar a autoestima, celebrar o próprio corpo e seguir em frente com mais autocompaixão.