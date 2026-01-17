Aplaudir celebridades que posam sem maquiagem: eis por que você deveria parar.

De Pamela Anderson a Meghan Markle e Cameron Diaz, cada vez mais celebridades estão mostrando seus rostos sem maquiagem. Sempre que uma delas aparece sem ela, o público corre para aplaudir esse gesto "corajoso", como se ser ela mesma fosse um ato heroico. Parabenizar as estrelas que abandonam a máscara da maquiagem não é tão lisonjeiro.

Estrelas sem maquiagem: uma falsa revolução

Pamela Anderson lançou o que muitos chamam de "movimento militante", até mesmo uma rebelião contra os padrões de beleza. A estrela de Baywatch, conhecida por seu brilho labial perolado e sombra esfumada, abandonou o artifício e simplificou sua rotina de maquiagem. Ela foi pioneira em um visual minimalista, mais direto e acessível. Popularizou uma estética natural, quebrando o mito da mulher perfeita, impecável da manhã à noite.

Outras celebridades femininas seguiram o exemplo, posando uma após a outra sem um pingo de maquiagem ou sequer uma gota de base. Houve Lady Gaga, conhecida por sua meticulosa atenção aos detalhes em sua nécessaire de maquiagem. Houve também Jennifer Lopez e Julia Roberts, que, em um gesto filosófico, declararam : "A perfeição é a doença de uma nação". Cansadas de reforçar as inseguranças das mulheres comuns e perpetuar, involuntariamente, padrões ultrapassados, as celebridades estão adotando uma abordagem mais modesta em suas selfies.

A imagem minimalista mais recente? Meghan Markle, estampando a capa da Harper's Bazaar com suas sardas à mostra e a pele impecável. Sempre que uma mulher famosa adota essa postura de simplicidade, atrai uma enxurrada de superlativos. As estrelas, que parecem estar passando por um longo período de desintoxicação cosmética , recebem elogios e aclamação, enquanto a mulher comum, sem corretivo e maquiagem, é acusada de negligenciar a própria aparência. Em uma época em que o artificial se torna indistinguível do real, essas imagens são um alívio bem-vindo. Contudo, mesmo que as celebridades estejam, de certa forma, desintoxicando nosso olhar, elas ainda se conformam aos padrões da sociedade.

Quando "sem maquiagem" se torna uma performance midiática

Essa encenação de "naturalidade" se baseia em um paradoxo: apenas aqueles cujos rostos já se conformam aos padrões dominantes podem se dar ao luxo de serem aplaudidos pela ausência de maquiagem. Pele lisa, traços simétricos, beleza imaculada: o olhar da mídia permanece indulgente porque a conformidade persiste. A maquiagem desaparece, mas os padrões permanecem firmemente estabelecidos.

Enquanto Pamela Anderson, figura central do movimento "sem maquiagem", recebe aclamação e se posiciona como uma rebelde, mulheres que fogem do padrão são alvo de duras críticas . Celebridades que desafiam as regras de beleza recebem elogios eloquentes , enquanto nós somos obrigadas a justificar nossa suposta falta de maquiagem natural. Em vez de personificar a mudança e romper barreiras — e não apenas aquelas relacionadas à aparência —, elas perpetuam velhos hábitos: a fusão entre aparência e personalidade.

Ao posarem sem maquiagem, elas estão praticando o que chamamos, de forma mais direta, de marketing de imagem. Estão promovendo uma versão mais acessível e menos idealizada de si mesmas antes que a mídia especializada em celebridades as retrate de forma desfavorável. Certamente, elas se tornam mais próximas do público em geral, mas ainda estão muito distantes da pessoa comum. Na maioria dessas fotos sem filtro, as estrelas exibem pele lisa, tez fresca e sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Em resumo, uma visão higienizada dessa beleza supostamente "rústica". O resultado: em vez de nos tranquilizar, essas imagens criam expectativas irreais.

Transformar isso em um evento reforça a exceção, não a norma.

Celebridades que posam sem maquiagem e beijam seus reflexos acabam nas manchetes, acompanhadas de adjetivos elogiosos, porém desajeitados. Como se usar maquiagem fosse um risco, um ato de coragem ou uma declaração ousada. Quase se tornou uma questão de importância nacional.

No entanto, é errado começar imediatamente a elogiar o rosto sem maquiagem de uma celebridade sempre que ela opta por não usá-la. Isso nos leva a crer que estar sem maquiagem é algo espetacular, e não comum. Que um rosto sem maquiagem é mais surpreendente e menos frequente do que um rosto maquiado.

Pamela Anderson, que abandonou seus tratamentos para clarear a pele há dois anos, ainda é retratada como uma mulher valente e corajosa. A expressão "sem maquiagem" é quase uma estratégia de marketing, uma isca para cliques. Ela a persegue em todos os artigos da imprensa como um peso. Alimenta uma curiosidade doentia sobre a aparência das mulheres e sugere que ela não é nada mais do que um rosto. Em contraste, George Clooney, orgulhoso de seus cabelos grisalhos, não se vê no centro de notícias relacionadas a seus cabelos toda vez que aparece em público.

Celebre em silêncio em vez de parabenizar em voz alta.

Parabenizar, comentar e compartilhar amplamente essas imagens é confirmar que um rosto sem maquiagem continua sendo algo digno de ser notado e, portanto, julgado. Celebrar em silêncio, por outro lado, é não reagir, não enfatizar, não distinguir. É tratar um rosto sem maquiagem com a mesma indiferença que qualquer outra aparência. Essa neutralidade, que parece ser um privilégio puramente masculino, é necessária para libertar as mulheres da pressão para se conformarem aos padrões de beleza.

Até mesmo celebridades, fotografadas logo após acordarem, controlam sua aparência e nem sempre são transparentes. Elas podem usar BB cream para criar a ilusão de não estarem maquiadas. Para a capa da Harper's Bazaar, Meghan Markle contou com um maquiador, mas preferiu manter o segredo, em nome da credibilidade. Daí a importância de moderar os aplausos.

Ao deixarmos de elogiá-las, não tiramos nada daquelas que optam por não usar maquiagem. Pelo contrário, devolvemos-lhes algo essencial: o direito de existir sem serem transformadas em símbolos.