Aplicar maquiagem usando uma coroa: o truque surpreendente para aumentar a autoconfiança

Autoconfiança
Émilie Laurent
No início do ano, uma resolução sempre surge, e desta vez, é uma resolução bastante nobre: amar-se um pouco mais a cada dia. Talvez você também tenha prometido a si mesma se valorizar e ser mais gentil consigo mesma em frente ao espelho. Para cumprir sua promessa, comece trocando sua tiara básica por uma coroa quando se arrumar. Esse acessório, celebrado nos filmes da Disney, tem poderes mágicos sobre a autoestima.

Torne-se a princesa que você sempre sonhou ser.

A autoconfiança deveria ser inata, mas é difícil de adquirir e, sobretudo, de manter. Talvez você já tenha tentado de tudo: colar mensagens carinhosas em post-its , dizer "eu te amo" para si mesmo no espelho, praticar a autocompaixão , tudo em vão. Numa época em que todos estão mais focados em alimentar o ego do que em exibir o abdômen sarado, você quer pôr um fim a essa luta interna de longa data.

Existe, de fato, um ritual pouco conhecido e um tanto peculiar que você pode experimentar para alcançar esse objetivo. Esse truque não será encontrado em nenhum livro de autoajuda. O método? Realize seus exercícios matinais de higiene pessoal com uma coroa firmemente colocada na cabeça. Usar uma tiara, mesmo que de fantasia, enquanto se arruma pode parecer trivial. No entanto, esse pequeno gesto majestoso aumenta silenciosamente sua autoestima.

A coroa funciona como um símbolo de valor pessoal, lembrando sutilmente ao seu cérebro que você é o centro das atenções naquele momento. Este adorno de cabeça, usado por princesas e como um estandarte por rainhas, confere a você um poder invisível. Você não apenas se sente como se estivesse incorporando sua heroína favorita da Disney; você se torna uma delas. Outro benefício: a coroa distrai você de suas inseguranças e daquilo que a perturba, iluminando cada encontro com seu reflexo.

A coroa, um acessório altamente simbólico.

A coroa, parte integrante dos trajes infantis, mas também um elemento marcante do vestuário nupcial, não serve apenas para ocasiões especiais ou brincadeiras infantis. É uma ótima ferramenta terapêutica para finalmente vivenciar momentos de ternura no ambiente, às vezes hostil, do banheiro.

No imaginário coletivo, a coroa já é o símbolo de todos os privilégios. É aquela que adorna os cabelos da nossa Miss Nacional, que veste mulheres de linhagem nobre, que reina entre as madeixas dos nossos ídolos de longa data. Em suma, a coroa, seja ela de ouro 24 quilates, pedras preciosas ou plástico, proporciona uma sensação de superioridade. Tudo o que ela representa é pura positividade e prestígio.

Ao aplicar a maquiagem, esse gesto transforma a rotina em um verdadeiro ritual de embelezamento pessoal. Os detalhes da maquiagem tornam-se mais refinados, mais precisos, como se o próprio acessório impusesse uma disciplina suave e elegante.

Um ritual simples que faz toda a diferença antes do dia começar.

A confiança não se conquista com dietas, exercícios intensos ou cintas modeladoras apertadas. Ela se constrói com ações conscientes e deliberadas. Usar uma coroa durante a maquiagem não é infantil nem ridículo. É uma forma de retomar o controle da sua imagem e iluminar o que você tende a esconder.

Usar uma coroa enquanto se maquia é mais do que apenas uma tendência do Instagram ou do TikTok . Trata-se de transformar um gesto mundano do dia a dia em um ritual poderoso e empoderador. Independentemente do estilo, tamanho ou material da sua coroa, o mais importante é sentir-se capaz, radiante e confiante. A coroa lembra que você merece ser tratada como uma rainha, não como uma simples criada de cozinha.

Só falta trocar seu banquinho rudimentar por uma poltrona que imite um trono para aumentar ainda mais sua autoestima e otimizar essa técnica. E por que não completar o visual com um espelho de bolso vintage como o da Bela?

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
Esqueça a aparência: esses traços de personalidade conquistam a todos.

