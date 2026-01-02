Search here...

"Este ano, escolho a mim mesma": a resolução que está surgindo em todos os lugares em 2026.

Autoconfiança
Anaëlle G.
lookstudio/Freepik

Três palavras, uma promessa e uma lufada de ar fresco para começar o ano. Se você navegou pelas redes sociais no início de janeiro de 2026, com certeza se deparou com isso. A frase "Este ano, eu escolho a mim mesmo" surgiu como um mantra, compartilhada por pessoas cansadas de se conformar, de se tornarem invisíveis ou de se adaptarem demais.

Resoluções que finalmente olham para dentro.

As resoluções de Ano Novo sempre foram sinônimo de controle e desempenho. O corpo precisava ser corrigido, transformado. A agenda, preenchida até a borda. O sucesso, medido em números. Em 2026, essa tendência está se invertendo, lenta mas seguramente. Os compromissos que você assume consigo mesmo estão se tornando mais suaves, mais conscientes e, acima de tudo, mais respeitosos.

Escolher a si mesma significa, por exemplo, decidir ouvir o seu corpo como ele é hoje, sem julgá-lo ou tentar puni-lo. Significa adotar uma atitude positiva em relação ao corpo, reconhecendo que o seu valor não depende da sua aparência física nem da produtividade constante. Significa também aceitar as suas limitações, tanto físicas quanto emocionais, e compreender que elas são legítimas.

Dizer "não" sem se justificar, afastar-se de histórias cansativas ou dar tanta importância à saúde mental quanto à aparência externa: essa é a nova cara das resoluções de Ano Novo.

Uma dinâmica amplificada pelas redes sociais

Esse desejo de priorizar a si mesmo encontra grande ressonância online. No Instagram, TikTok e X (antigo Twitter), proliferam conteúdos sobre limites pessoais, sinais de alerta em relacionamentos e comportamentos que não são mais tolerados. É possível encontrar listas de "o que eu não farei mais para ser amado(a)", histórias de mudanças de carreira corajosas e depoimentos de pessoas que começaram a fazer terapia.

Essas declarações públicas ajudam a normalizar escolhas antes consideradas radicais: abandonar um emprego que não traz nenhum sentido à vida, distanciar-se de um relacionamento tóxico ou desacelerar sem culpa. Escolher a si mesmo não significa prejudicar os outros, mas sim construir relacionamentos mais equilibrados, onde cada pessoa possa existir plenamente.

Um slogan que se traduz em ações concretas.

Por trás dessa frase tão difundida, raramente há uma grande e repentina transformação. Escolher a si mesmo geralmente envolve uma série de pequenas decisões. Você pode decidir consultar um profissional para entender melhor seus padrões emocionais. Você se permite passar um tempo sozinho, sem ter que se explicar. Você reavalia sua relação com o trabalho, priorizando o significado em vez do excesso de compromissos.

Essa abordagem também envolve examinar certos hábitos profundamente enraizados: a busca constante por validação, ignorar sinais de fadiga ou uma relação complicada com o próprio corpo e com a comida. Em uma abordagem de positividade corporal, não se trata de se controlar mais, mas de cultivar a autocompaixão em todas as suas dimensões.

A popularidade da resolução "Este ano, eu escolho a mim mesma" em 2026 revela uma virada coletiva. Depois de anos tentando se conformar, provar seu valor e tranquilizar os outros, muitos estão dando um passo para trás. Você não busca mais aprovação externa, mas sim alinhamento interior. Essa resolução não promete um "ano perfeito", mas algo melhor: um ano que respeite mais o seu próprio ritmo, o seu corpo e a sua sensibilidade. Um ano em que você aprenda, talvez pela primeira vez, a viver de acordo com o seu potencial.

