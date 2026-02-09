A "síndrome do impostor", esse mecanismo invisível que mina a confiança.

Você já se sentiu deslocado, apesar dos seus sucessos? Como se o seu sucesso fosse um mal-entendido e você corresse o risco de ser "desmascarado" a qualquer momento? Fique tranquilo: esse sentimento é comum, profundamente humano e, acima de tudo, não define o seu valor.

Uma dúvida persistente apesar das evidências muito reais.

A síndrome do impostor foi identificada pela primeira vez em 1978 pelas psicólogas Pauline Clance e Suzanne Imes . Ela é caracterizada por um sentimento persistente de ilegitimidade, mesmo diante de resultados objetivos, diplomas, promoções ou feedback positivo. Você pode ter trabalhado duro, alcançado grande sucesso, recebido elogios sinceros… e ainda assim, uma vozinha interior sussurra que isso não é realmente graças a você.

As pessoas afetadas tendem a atribuir seus sucessos à sorte, ao acaso, ao momento oportuno ou à bondade alheia, em vez de às suas habilidades, esforços ou inteligência. Esse mecanismo age como um filtro distorcido: tudo que confirma seu valor é minimizado, e tudo que se assemelha a uma dúvida é amplificado.

Um fenômeno muito mais disseminado do que imaginamos.

Ao contrário da crença popular, a síndrome do impostor não afeta apenas as mulheres, embora elas estejam frequentemente mais expostas a ela, particularmente devido a estereótipos persistentes ou à sua sub-representação em certos campos, como ciência, tecnologia, política ou cargos de liderança.

Um estudo de 2020 com estudantes e profissionais da saúde mostrou que mais de 80% deles já haviam experimentado sintomas relacionados a essa síndrome em algum momento da vida. Em outras palavras, esse sentimento não se limita a uma minoria ou a um perfil específico: afeta pessoas inteligentes, comprometidas e competentes em todos os níveis de sucesso.

Consequências muito reais para o seu bem-estar.

Embora invisível, a síndrome do impostor pode ter um impacto significativo na sua saúde mental e emocional. Quando se instala, pode levar a:

Ansiedade constante relacionada ao desempenho;

Perfeccionismo exaustivo, onde nada nunca é bom o suficiente;

Um medo intenso de fracassar ou ser julgado;

Distúrbios do sono, fadiga crônica ou sensação de sobrecarga mental;

Comportamentos de autossabotagem , como evitar certas oportunidades, recusar promoções ou se manter discreto em contextos nos quais você poderia se destacar.

Esse mecanismo não te protege; ele te impede de avançar. Ele te impede de reconhecer plenamente o seu valor, o seu potencial e o seu direito de ocupar o espaço que você merece.

Retomar o controle sobre esse diálogo interno.

A boa notícia é que a síndrome do impostor não é inevitável. O primeiro passo é dar um nome a ela. Colocar em palavras o que você está sentindo já ajuda a se distanciar desses pensamentos automáticos. Conversar sobre isso com pessoas queridas, colegas de confiança ou um profissional de saúde mental pode aliviar significativamente esse fardo interno.

Outras alavancas concretas podem te ajudar:

Mantenha um diário de seus sucessos, grandes ou pequenos, para ter um registro tangível de suas habilidades;

Aprenda a receber um elogio sem minimizá-lo, sem se justificar, simplesmente dizendo "obrigado";

Aceite que cometer erros faz parte do aprendizado e que isso não coloca em questão sua legitimidade;

Participar de grupos de apoio, redes profissionais ou programas de mentoria é particularmente útil em ambientes competitivos.

O que essa síndrome realmente diz sobre você

A síndrome do impostor não revela falta de mérito, mas frequentemente uma exigência excessiva imposta a si mesmo, alimentada por uma cultura de desempenho, comparação e perfeição. Ela costuma afetar pessoas comprometidas e conscienciosas que desejam se sair bem — qualidades profundamente positivas.

Em resumo, reconhecer esse mecanismo já é um ato de gentileza consigo mesmo. É escolher se tratar com o mesmo cuidado que você oferece aos outros. Você tem o direito de duvidar, mas acima de tudo, tem o direito de ter sucesso, de aprender, de crescer e de ocupar o seu lugar, sem se desculpar por existir.