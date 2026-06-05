Para falar sobre complexos, ela usa uma metáfora inesperada, e funciona.

Em selfies ou fotos em grupo, você sempre examina minuciosamente suas imperfeições percebidas. Um fio de cabelo fora do lugar, um olho fechado, uma espinha que você não notou no espelho… o resultado depois do flash nunca corresponde às suas expectativas. Tanto que agora você se certifica de estar do outro lado da lente. No entanto, com essa metáfora particularmente vívida, você pode redescobrir a alegria de ensaios fotográficos improvisados.

A metáfora do pôr do sol é muito reveladora.

Você conhece muito bem essa sensação: a decepção de ver uma selfie . Em vez de te elogiar e te tranquilizar, a foto destaca tudo o que você mais detesta em si mesma. Suas inseguranças ficam expostas e te encaram de frente. O que deveria ser uma lembrança de uma maquiagem festiva ou de um momento alegre se torna uma fonte de autocrítica. Você se concentra em detalhes físicos que seus entes queridos ignoram, focando, em vez disso, na emoção que sentiu naquele momento. Você acha suas bochechas "cheias demais", sua boca "não simétrica o suficiente", seu nariz "grande demais" ou "não arrebitado o suficiente". Essa foto parece amplificar aquilo que você cuidadosamente evita ver no espelho.

Este retrato espontâneo, tirado num momento de confiança, vai direto para a lixeira e não tem a menor chance de aparecer no seu perfil do Instagram. Nem merece um story rápido. Você inveja todas aquelas mulheres que continuam fotogênicas mesmo nas situações menos favoráveis. Quase sente ressentimento por elas manterem o charme com um hambúrguer enorme e pingando óleo nas mãos ou com um vento tão forte que poderia agitar as ondas do mar.

A criadora de conteúdo quebequense @jadebonneville encontrou as palavras perfeitas para curar seu ego ferido. Ela evoca uma situação específica, vivenciada por muitos durante as noites quentes de verão. "Quando você assiste a um pôr do sol e tira uma foto, nunca é tão bonito quanto na vida real. É a mesma coisa para você", diz ela, acompanhada pelo crepúsculo. Baseando-se em uma experiência compartilhada, ela nos lembra que uma foto é apenas um vislumbre fugaz da realidade, não um testemunho do nosso valor.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Jade Bonneville | Coach de Marca Pessoal e Mentalidade (@jadebonneville)

Uma maneira de substituir o negativo pelo positivo

A positividade é um estado de espírito, até mesmo uma filosofia de vida. No entanto, por natureza, o cérebro reage com mais intensidade a estímulos negativos. Essa é uma observação neurocientífica. Mesmo assim, é perfeitamente possível cultivar uma atitude positiva e incorporá-la à arte do relativismo. E o coach de desenvolvimento pessoal conduz suavemente sua maneira de pensar com essa metáfora, que ressoa como uma ode a si mesmo, ao momento presente.

As fotos capturam um rosto, mas não revelam o que está por trás dele. Não mostram sua luz interior, seu sorriso contagiante que se ouve a quilômetros de distância, sua alma radiante que atrai até os animais mais tímidos, sua energia inesgotável capaz de motivar até as multidões mais apáticas. Essas selfies não são nem mesmo uma amostra da sua personalidade, mas meramente uma "fachada". Através da metáfora de um pôr do sol, este embaixador da gentileza convida você a enxergar além das aparências, a considerar sua aparência física como um elemento da sua identidade, e não a totalidade dela.

Beleza interior, não valorizada o suficiente

Vivendo em uma sociedade onde tudo é julgado em poucos segundos de rolagem na tela, acabamos confundindo aparência com valor pessoal. Uma foto bem-sucedida parece ter se tornado quase uma prova de legitimidade social. Medimos nossa atratividade pela quantidade de fotos "postáveis", pela iluminação favorável, pelo ângulo certo, pela simetria perfeita. E quando a imagem não corresponde às nossas expectativas, nossa autoestima vacila junto.

No entanto, as pessoas que realmente deixam uma impressão duradoura não são necessariamente aquelas que dominam o perfil esquerdo ou que sabem instintivamente como posicionar o queixo diante da câmera. Muitas vezes, são aquelas que exalam algo indefinível: uma presença tranquilizadora, uma risada que instantaneamente relaxa o ambiente, um olhar acolhedor, uma energia que nos faz querer ficar um pouco mais. Coisas impossíveis de capturar em uma galeria de fotos.

Talvez o verdadeiro problema não seja o seu rosto nas fotos, mas o olhar implacável que você lança sobre ele. E talvez seja hora de parar de buscar validação em cada foto que não dá certo. Afinal, algumas das coisas mais belas do mundo perdem um pouco da sua magia depois de serem capturadas. Isso não as torna menos extraordinárias. A metáfora do pôr do sol ilustra isso perfeitamente.