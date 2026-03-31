Ela veste o filho com leggings, e as reações online dizem muito sobre normas de gênero.

Os estereótipos de gênero ainda persistem nas roupas infantis. Uma mãe, que também escreve rimas infantis contemporâneas, teve uma experiência triste com isso nas redes sociais. Tudo começou com uma simples calça legging, usada por meninos, no seu filho. E, a julgar pelos comentários, meninos deveriam usar calças e suéteres com conotações heroicas, e meninas, vestidos rosa com lantejoulas. Normas arcaicas que a mãe denuncia.

Leggings: a peça de roupa da discórdia

A simples menção de leggings provoca indignação e debates acalorados sobre estilo. Frequentemente descritas como um "horror visual" ou até mesmo um desastre de costura, as leggings estão entre os itens "controversos", assim como as calças labubu e os jeans rasgados. Criticadas pelo mundo da moda e acusadas de "mau gosto", as leggings têm uma reputação nada estelar.

Embora seja pouco tolerado em corpos considerados femininos, em pernas masculinas é simplesmente proibido. As únicas exceções a essa peça de roupa extremamente justa são os corredores de maratona experientes, e mesmo sob o pretexto de esporte, eles frequentemente são alvo de duras críticas. Os rapazes, por mais despreocupados que sejam, também sofrem o terrível destino da masculinidade quando ousam escolher leggings em vez de calças sociais.

Pelo menos, essa é a conclusão assustadora a que chegou uma mãe. A jovem, conhecida como @laurelbang, reinterpreta canções famosas sob a perspectiva da maternidade e compõe canções de ninar significativas. Sua conta no Instagram se assemelha a um diário sincero , onde ela compartilha conselhos úteis e realidades cruas. Às vezes, ela filma momentos espontâneos com o filho, e um desses vídeos gerou indignação online. O motivo de toda essa revolta coletiva? Uma simples calça legging, como se as crianças devessem seguir um código de vestimenta e escolher suas roupas com base no gênero, em vez do gosto pessoal.

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Comentários odiosos sobre um simples pedaço de tecido.

Ver um menino passeando feliz de calça legging não é um problema, exceto para aqueles que confundem estereótipos com verdades e acham que um menino deve brincar com carrinhos e usar suéteres esportivos. A julgar pelos comentários, que inundaram a publicação como uma enxurrada de críticas, a calça legging não tem lugar no guarda-roupa de um menino, e a mãe é irresponsável por apresentar o filho a tais "práticas".

Esta peça de roupa elástica, que se ajusta como uma segunda pele, é ideal para as aventuras ativas e acrobacias constantes das crianças. No entanto, alguns internautas, cegos por normas e influenciados por estereótipos ultrapassados, protestaram, vendo sinais de "afeminamento" onde os mais tolerantes simplesmente viam uma peça de roupa "para todos os terrenos", que proporciona flexibilidade.

"Vestir seu filho com leggings é sinal de doença mental", afirma uma mulher. "Que pesadelo", comenta outra. "Esse garoto vai ser um viado." Esses disseminadores de ódio são os mesmos que anseiam pelos velhos tempos, quando as meninas brincavam tranquilamente com Barbies e aprendiam sobre maternidade com suas bonecas, enquanto os meninos brigavam por uma bola e aprendiam sobre liderança de forma gentil.

A mãe, vítima involuntária de uma mentalidade extremamente estreita, destaca que 95% dos comentários são escritos por homens. Como se uma simples calça legging tamanho 40 fosse o fim da espécie humana e uma ameaça à sua masculinidade. Como se a roupa ditasse o comportamento. Mas, como a mãe nos lembra , "roupas não têm moral". E essa não é a única lição de tolerância que ela nos dá.

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A resposta brilhante desta mãe ao ódio.

Roupas e brinquedos não são inerentemente ligados a um gênero. Um menino pode usar uma camisa polo rosa e uma menina um moletom azul, assim como um pode gostar de preparar refeições com sua cozinha de brinquedo enquanto o outro gosta de andar de bicicleta na montanha. Portanto, leggings não são mais "femininas" do que masculinas. A ideia de que leggings são de alguma forma emasculadoras é uma construção social, produto de condicionamento ideológico.

A sociedade nos convenceu de que cada peça de roupa deve se encaixar em uma categoria, e não apenas aquela que temos no armário. E isso ainda é verdade hoje em dia. De acordo com um estudo em larga escala com 20.000 camisetas e shorts de grandes marcas, os estereótipos estão claramente estampados no peito das crianças. Apesar dos interesses em comum, as meninas são associadas a palavras como "amor", "sorriso" e "sonho", enquanto os meninos recebem adjetivos mais ousados como "explorar", "rápido" ou "turma".

E esse incidente com a legging é apenas mais uma ilustração desse problema subjacente. Longe de reagir violentamente a esses ataques, a mãe se manteve firme, mas o fez de maneira didática. Ela lembrou a todos: "Vocês não protegem as crianças ensinando-as a aderir a códigos absurdos". Ela está criando seu filho para ser gentil, enquanto outros permanecem prisioneiros de suas crenças ultrapassadas.

Essas leggings são secundárias à alegria que uma criança expressa e às suas gargalhadas. São apenas um pano de fundo. No entanto, alguns ainda as veem como um sinal de alerta, como se uma roupa usada no parque pudesse determinar todo o futuro de uma criança.