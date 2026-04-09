"Todo mundo pode amar rosa": esta mãe reacende o debate sobre como criar meninos.

A cantora americana de música country Maren Morris recentemente gerou bastante discussão após compartilhar uma reflexão pessoal sobre como os meninos são socializados desde cedo. Em um vídeo postado no TikTok no início de abril de 2026, ela relata uma conversa com uma conhecida sobre normas de gênero e criação de filhos.

Incentivar a expressão emocional em meninos

No cerne de sua mensagem está uma ideia simples: preferências, como gostar da cor rosa ou de certas influências culturais, não devem ser associadas a um gênero específico. Maren Morris explica que esses estereótipos podem surgir muito cedo na vida das crianças, às vezes já na escola ou por meio de suas interações com as pessoas ao seu redor. Mãe de um menino de seis anos chamado Hayes, ela enfatiza a importância de permitir que as crianças expressem suas emoções livremente.

Ela explica que deseja criar o filho em um ambiente onde ele possa desenvolver seus gostos e personalidade sem ser limitado pelas expectativas tradicionais de masculinidade: “Isso me deu muita esperança, porque meu filho e seus amigos, tanto meninas quanto meninos, estão todos muito bem, e tenho esperança para esta geração porque eles estão sendo criados por comunidades como a nossa, que estão quebrando esses padrões, e espero que isso permita que todos tenham uma vida melhor”. Segundo ela, certos discursos que promovem a ideia de que os meninos devem “se fortalecer” podem dificultar o aprendizado da regulação emocional.

Por outro lado, Maren Morris enfatiza que seu filho está aprendendo a identificar e expressar seus sentimentos, uma habilidade que ela considera essencial para o seu desenvolvimento pessoal. Ela o descreve como uma criança com interesses diversos, que gosta de beisebol, musicais e atividades criativas como a confecção de joias. Para Maren Morris, essas preferências simplesmente ilustram a diversidade natural das personalidades.

Um debate que ainda está presente na sociedade.

Os comentários da cantora Maren Morris fazem parte de uma discussão mais ampla sobre a evolução das normas educacionais e sociais. Há vários anos, muitos especialistas em desenvolvimento infantil vêm enfatizando a importância de um ambiente que permita às crianças explorar seus interesses sem a pressão de estereótipos.

A questão de como as crianças desenvolvem sua identidade, particularmente no que diz respeito às emoções e aos gostos, é um tema frequente de debate nos campos da psicologia e da educação. A ideia de que certas cores, atividades ou atitudes são reservadas a um gênero específico está sendo cada vez mais questionada (e com razão). Para Maren Morris, incentivar as crianças a desenvolverem sua sensibilidade e habilidades de comunicação pode contribuir para o seu bem-estar e para seus relacionamentos futuros.

Uma geração em transição

Em seu discurso, Maren Morris também expressou otimismo em relação às gerações mais jovens. Ela acredita que cada vez mais pais incentivam seus filhos a crescerem em um ambiente mais aberto, onde a diversidade de gostos e emoções é aceita. Ela enfatizou o papel da família e do círculo social na educação, agradecendo a todos que contribuem para esse apoio.

Segundo ela, permitir que as crianças se expressem livremente pode ajudar a quebrar certos padrões herdados do passado. Essa ideia está alinhada a um movimento mais amplo observado em muitas sociedades, onde a questão da expressão emocional e da igualdade de gênero continua a evoluir.

Ao nos lembrar que, entre outras coisas, "todo mundo pode amar rosa", a cantora country americana Maren Morris reacende a discussão sobre a liberdade das crianças de construírem suas identidades sem restrições de gênero. Seu depoimento destaca a importância do diálogo aberto sobre educação, em um contexto onde as normas estão gradualmente evoluindo.