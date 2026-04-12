Por que algumas crianças são mais difíceis de lidar na companhia da mãe do que com outras?

Todos elogiam a calma e a obediência do seu filho, sem perceber que, na sua presença, esse anjinho se transforma em uma criatura implacável. Sob a auréola, esconde-se um par de chifres formidáveis. Seu filho está tornando sua vida difícil e não se parece em nada com a descrição carinhosa que seus entes queridos fazem dele. Mas por que tanta crítica implacável? Os cientistas oferecem uma garantia: você não é o problema.

Será que as crianças são 800 vezes mais indisciplinadas na presença da mãe?

Quando seu filho volta de um encontro com outras crianças na casa de um amigo, os outros pais não hesitam em elogiar seu comportamento prestativo e educado. Para sua surpresa, você descobre que seu filho, o mesmo que faz birra a cada quinze minutos e ignora suas ordens, é na verdade capaz de se comportar bem e ser exemplar durante toda a tarde.

Na casa dos outros, a atitude dele muda completamente, transformando-se de um pestinha travesso em um santo irrepreensível. Ele se oferece para arrumar a mesa, enquanto na sua casa, suspira sempre que você pede. Tira os sapatos com cuidado na entrada, os mesmos que arrasta pela casa depois que você termina de limpar. E o pior é que come alegremente pratos de vagem que depois empurra com uma careta na sua cozinha. Que puxa-saco!

Quando você busca seu filho na casa dos avós e o vê sentado calmamente em uma cadeira lendo uma história em quadrinhos, você quase pensa que está alucinando. Você precisa esfregar os olhos duas vezes. No entanto, a boa educação dele desaparece assim que ele te vê. Com você, seu filho é o completo oposto de como aparenta ser para o público em geral: barulhento, temperamental, desrespeitoso, provocador… E não é só impressão sua. De acordo com um estudo satírico conduzido por um autoproclamado Dr. KP. Leibowitz, do departamento de psicologia da Universidade de Washington, as crianças ficam 800 vezes mais agitadas na presença da mãe do que quando estão com o pai ou outras pessoas.

O desejo irresistível de atrair a atenção da mãe.

Este dado, proveniente do site de humor Mom News Daily , pode ser mais anedótico do que científico, mas reflete uma realidade que só as mães enfrentam. Além disso, desafia o mito persistente da "mãe ruim", que leva você a acreditar que não é boa na maternidade. Para chegar a essa conclusão, o suposto pesquisador teria analisado o comportamento de crianças em 500 famílias diferentes. Ele teria considerado diversos elementos analíticos: choramingos, choro, gritos, tentativas de bater, exigências excessivas, arremesso de brinquedos e até mesmo esquecimento de como andar ou falar. Embora este "estudo falso" possa arrancar um leve sorriso, ele ressoa com muitas mães.

É uma situação recorrente quando a mãe entra no campo de visão da criança ou ouve sua voz. A criança, que estava perfeitamente quieta e sentada em silêncio, de repente bate os pés, resmunga, resiste a colocar a mochila e faz birra sem motivo aparente. Fique tranquila, você não está transmitindo energias negativas. O reencontro é um alívio para ela.

O psiquiatra e psicanalista inglês John Bowlby cunhou um termo para esse fenômeno: teoria do apego. As crianças podem ser mais difíceis com os pais... porque se sentem mais seguras com eles. Quando o apego é forte, a criança sabe, mesmo que inconscientemente, que os pais permanecerão ao seu lado mesmo que ela chore, proteste ou faça birra. Por exemplo, uma criança pode se comportar perfeitamente o dia todo na escola e explodir ao chegar em casa: ela conseguiu lidar com a situação em outro lugar e é com a figura de apego que finalmente libera a tensão. Em última análise, é uma expressão de amor, mais do que uma punição ou vingança pessoal.

Um estudo mais humorístico do que verídico, mas reconfortante.

"Você está fazendo tudo errado." "Seu estresse é muito contagioso; com certeza vai afetar seu bebê . " "Você é muito rígida" ou, ao contrário , "você não é firme o suficiente." Mães ouvem essas frases moralizantes com frequência e acabam internalizando-as. Elas ficam se repetindo em suas cabeças como o refrão de um sucesso do verão. Como resultado, elas duvidam de suas habilidades, questionam a si mesmas e invejam aquelas mães que parecem ter tudo, sem perceber que, no fundo, elas também estão lutando. De acordo com uma pesquisa com 2.000 mulheres americanas, as mães se perguntam 156 vezes por dia se realmente têm o que é preciso para esse papel . O termo "mãe ruim" constantemente se insinua em sua autoanálise.

Daí a importância de adotar uma abordagem menos complicada em certas situações. Se seu filho costuma te escolher como alvo, mas nunca causa problemas na casa da babá , não é porque ele está te perseguindo, mas simplesmente porque está extravasando. É um pouco como quando você está muito sensível e culpa seu parceiro.

Em última análise, se seu filho desconta seu pior mau humor em você, pode ser paradoxalmente porque ele o vê como seu refúgio mais seguro. Um lugar que pode ser exaustivo às vezes, mas também profundamente precioso.