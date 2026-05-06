Mãe de gêmeos testa a "conexão" entre eles; vídeo viraliza.

Educação dos filhos
Fabienne Ba.
@paschal_twins17 / Instagram

Uma mãe, dois meninos separados por uma porta e uma série de perguntas feitas oralmente. As respostas dos gêmeos surpreenderam os internautas e reacenderam uma questão que a ciência continua a explorar: gêmeos são realmente conectados?

O teste: as mesmas perguntas, sem que os participantes pudessem se ver ou se ouvir.

A premissa do vídeo postado na conta do Instagram @paschal_twins17 é surpreendentemente simples. A mãe faz exatamente as mesmas perguntas para cada um de seus filhos gêmeos, sem que eles possam se ver ou ouvir. As respostas — idênticas ou quase idênticas — imediatamente provocaram uma onda de reações de espanto nos comentários. "Como isso é possível?" , "É mágica! ", "Gêmeos me assustam de um jeito bom" — o tipo de reação que transforma um vídeo de família em um fenômeno viral em poucas horas.

Existe realmente "telepatia entre gêmeos"?

Essa é a pergunta que todos fazem ao se depararem com esse tipo de vídeo. A resposta científica é complexa. Não há provas de comunicação extrassensorial entre gêmeos. No entanto, diversos mecanismos bem documentados explicam essas coincidências impressionantes.

Gêmeos monozigóticos — aqueles que se desenvolveram a partir do mesmo óvulo — compartilham 100% do seu DNA, o que significa que possuem as mesmas predisposições cognitivas, os mesmos processos de pensamento e, frequentemente, as mesmas associações de ideias quando confrontados com a mesma pergunta. Some-se a isso anos de convivência, experiências compartilhadas e uma língua em comum — e as respostas idênticas tornam-se menos misteriosas, embora continuem fascinantes.

O que os estudos dizem sobre gêmeos

A pesquisa com gêmeos é uma das ferramentas mais poderosas da psicologia e da genética. Estudos com gêmeos criados separadamente — conduzidos notavelmente pelo Estudo de Famílias de Gêmeos de Minnesota desde 1979 — mostraram como a genética influencia gostos, comportamentos, respostas emocionais e até mesmo escolhas de vida, independentemente do ambiente.

Gêmeos separados ao nascer e reunidos na idade adulta às vezes descobrem que escolheram o mesmo nome para seus filhos, a mesma profissão, o mesmo corte de cabelo. Não há telepatia envolvida, mas sim uma arquitetura mental compartilhada que produz efeitos surpreendentes.

O papel da mãe na viralidade

O que torna o vídeo tão cativante não é apenas o resultado do teste, mas a maneira como a mãe o conduz. Seu entusiasmo genuíno, sua reação a cada resposta idêntica e o orgulho evidente dessa conexão transformam um exercício simples em um momento terno compartilhado com milhões de desconhecidos. Vídeos de pais documentando o cotidiano extraordinário de seus gêmeos estão entre os conteúdos mais envolventes do Instagram e do TikTok — e este não é exceção.

Uma tendência que nunca sai de moda.

O "desafio da telepatia entre gêmeos" é uma das tendências mais duradouras das redes sociais. Há vários anos, milhares de famílias de gêmeos publicam suas próprias versões do teste — escolhendo o mesmo objeto, desenhando a mesma coisa, respondendo às mesmas perguntas. O formato funciona porque explora algo universal: o desejo de acreditar que existem laços que transcendem as palavras. E mesmo que a ciência prefira falar sobre genética compartilhada em vez de mistério, a sensação de encantamento permanece muito real.

Prova oral, respostas idênticas, milhões de visualizações – esses gêmeos, sem saber, ofereceram uma lição comovente e fascinante sobre o que significa compartilhar não apenas DNA, mas também uma maneira de ver o mundo. A ciência não fala de mágica, mas às vezes certamente parece que sim.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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