Na Coreia do Sul, esses centros pós-parto são tão fascinantes quanto controversos.

Enquanto na maioria dos países do mundo as novas mães retornam para casa imediatamente após o parto, na Coreia do Sul elas encontram refúgio em estabelecimentos que são um híbrido de hotel de luxo e centro de bem-estar. Massagens, refeições personalizadas, apoio psicológico, tratamentos corporais… nesses oásis de tranquilidade, as mulheres recebem tratamento de rainha. Uma iniciativa bem-vinda, mas paradoxal em um país onde a taxa de natalidade diminui a cada ano.

Repouso após o parto, uma tradição milenar.

Na França e em outros países ocidentais, as mulheres mal têm tempo para se recuperar do parto antes de terem que voltar para casa e retomar o ritmo frenético da vida. Poucas horas após darem à luz seus pequenos seres enrugados, elas já estão de volta em casa sem um momento sequer para si mesmas. Na Coreia do Sul, o descanso não é uma utopia distante; é a norma. Neste país, onde se ensina demografia já na quarta série do ensino fundamental, na esperança de inspirar as futuras gerações a terem filhos, a recuperação pós-parto assume quase a forma de um retiro de bem-estar. As mães encontram uma tranquilidade que outras jamais experimentam em espaços híbridos, um mundo à parte da frieza dos hospitais.

Elas desfazem as malas e os carrinhos de bebê em quartos de luxo equipados com almofadas de amamentação, berços, fraldas, incubadoras e bombas de extração de leite. No coração dessas clínicas modernizadas, que criam a ilusão de férias, as mães não têm nada a fazer além de dormir, comer e recarregar as energias. Aqui, tudo é pensado para regenerar o corpo das mães e recompensá-las com caldos caseiros, massagens específicas e uma equipe dedicada sempre pronta para oferecer alívio. Esses centros pós-parto, mais conhecidos como "sanhujoriwon", não surgiram de uma tendência viral ou de uma moda passageira. Fazem parte de uma longa tradição, embora com uma abordagem um pouco mais voltada para o marketing.

De acordo com a Medicina Tradicional Chinesa, a gravidez e o parto são "exaustivos" e afetam significativamente a energia vital da mulher. Esse mesmo princípio, conhecido como "zuò yuèzi", também sugere que a mãe perde seu calor interno. Daí a prescrição de alimentos quentes e gordurosos, tratamentos em spas e um sono reparador em lençóis macios.

Instalações de recuperação pós-parto cinco estrelas

Na Coreia do Sul, um país com uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo, mas que viu um aumento inesperado nos nascimentos até 2025, as mães vivenciam os primeiros dias da maternidade em condições idílicas. Enquanto a França fecha gradualmente suas maternidades, o país dos dez passos para o cuidado da pele abre cada vez mais centros pós-parto . Lugares onde fadiga e estresse mental são conceitos desconhecidos.

Normalmente, as mães ficam nessas instalações privadas por um período de uma a três semanas. Elas não são encaminhadas por um médico; o pedido parte das próprias mães e é feito por elas mesmas, a custo do serviço. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística da Coreia, 80% das novas mães visitam esses santuários de maternidade a cada ano. Durante esse período de quarentena, elas ficam sozinhas com seus filhos. Com berçário com equipe de enfermagem 24 horas por dia, 7 dias por semana, quartos sofisticados equipados com camas hospitalares elegantes, sala de amamentação, áreas de relaxamento e refeições elaboradas para atender às necessidades nutricionais das mães, elas podem organizar seu dia como bem entenderem.

Além de seguirem uma rotina reconfortante, as mães também têm o raro privilégio de criar um vínculo mais íntimo com o bebê , livres do mundo exterior. Esses quartos dão a impressão de estarem em uma bolha, um casulo. E quando o bebê começa a chorar no meio da noite, as enfermeiras assumem o cuidado. Dessa forma, elas se familiarizam gradualmente com esse papel e recarregam as energias, longe das obrigações familiares.

A vida dentro das paredes desses centros pós-parto.

Nas redes sociais, muitas mulheres estão documentando suas estadias nesses centros pós-parto, que parecem revolucionários em outros lugares, mas são simplesmente a continuação lógica daqueles nove longos meses de gravidez na Coreia. Elas aparecem vestindo camisolas floridas, tomando chás de ervas, saboreando refeições deliciosas, recebendo massagens no couro cabeludo ou tendo máscaras de gel aplicadas no rosto. "Todas as mães merecem esse tipo de cuidado", diz @mrs.helenchoe , que se surpreende com o fato de tais serviços não estarem disponíveis nos Estados Unidos.

Algumas ficam em quartos minimalistas, enquanto as mais abastadas acomodam seus recém-nascidos em suítes privativas do tamanho de apartamentos. As opções também variam de uma unidade para outra. As mulheres mais sortudas desfrutam de sessões de fotos com seus bebês, atividades artísticas e manuais e equipamentos de bem-estar de última geração. "O pai também pode ficar no local", acrescenta @pearljjchoi, que já teve a experiência dessa maternidade de alto padrão.

Um luxo que nem todas as mães podem desfrutar.

Esses centros pós-parto são verdadeiros refúgios para mães exaustas pelo parto. Eles preenchem, por si só, uma lacuna importante nos cuidados pós-parto. O que é bastante admirável, considerando que 7 em cada 10 mulheres se sentem desesperadamente sozinhas após o parto. No entanto, para muitas mulheres, é um sonho que jamais se realizará, uma pura fantasia. Porque não, a previdência social não cobre essas estadias "com tudo incluído".

Dependendo da instituição, o preço pode variar bastante. Uma criadora de conteúdo admitiu ter pago US$ 4.784 por 10 dias. Em diversos vídeos, as clientes também destacam a natureza altamente comercial dessas instituições, o que agrava ainda mais as desigualdades. É aqui que o contraste se torna mais evidente. De um lado, uma experiência pós-parto altamente estruturada, quase industrializada. Do outro, uma sociedade onde o cuidado pós-parto permanece em grande parte privado, familiar e desigual. Algumas mulheres podem desfrutar de semanas de repouso assistido, enquanto outras se veem sozinhas, lidando com noites sem dormir, recuperação física e as primeiras semanas de amamentação sem qualquer apoio real.

Embora os centros pós-parto preencham uma lacuna na atenção dada aos corpos das mães, eles também nos lembram que o bem-estar tem um preço e capitalizam sobre a saúde das mães.