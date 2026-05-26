Viajar sem filhos: 6 bons motivos para se aventurar (e sem culpa)

Muitos pais secretamente sonham com isso: férias sem brigas no banco de trás do carro ou birras na areia quente. Uma escapadela tranquila onde possam relaxar o dia todo numa espreguiçadeira, tomar drinques com vista para o mar e fazer trilhas sem ter que parar a cada dois minutos. Acontece que aqueles que deixam os filhos com os avós para passar as férias de verão a dois são frequentemente rotulados como "pais incompetentes" ou "egoístas". No entanto, tirar férias sem os filhos não é proibido.

Descobrir a si mesmo como adulto, não apenas como pai ou mãe.

Existem desejos que nem sempre ousamos expressar em voz alta, como querer férias tranquilas ou aproveitar o sol de verão em algum lugar que não sejam parques aquáticos lotados. A parentalidade ocupa tanto espaço que às vezes podemos esquecer quem somos fora desse papel. Viajar sem os filhos nos permite reconectar com nós mesmos: nossos gostos, nossos desejos espontâneos, nossos ritmos. Dormir sem despertador, decidir o roteiro de última hora ou não decidir nada... isso também faz parte da vida adulta.

Desacelerar sem logística permanente

As férias em família costumam ser maravilhosas, mas raramente verdadeiramente relaxantes. É preciso planejar os cardápios com antecedência, levando em conta as exigências dos nossos pequenos críticos gastronômicos, e listar todas as atividades infantis disponíveis nas proximidades. Mas, acima de tudo, precisamos pensar nas necessidades dos nossos filhos. Entre refeições, arrumação de malas, cumprimento de horários e lidar com imprevistos, nossa mente está constantemente em modo de planejamento. Mesmo quando achamos que finalmente podemos relaxar com um livro na espreguiçadeira, as crianças logo interrompem nossa paz e tranquilidade. Isso porque elas exigem muita atenção emocional. Sem as crianças, a carga mental diminui significativamente e o descanso se torna mais profundo e genuíno.

Nutrir o casal (ou relacionamentos íntimos) de uma maneira diferente.

Quando se tem um filho, o casal muitas vezes entra no "modo coordenação". Viajar juntos pode permitir que vocês se reconectem de uma maneira diferente: conversando sem interrupções, rindo com mais liberdade e compartilhando novas experiências. Não se trata de "se afastar da família", mas sim de fortalecer o vínculo que a sustenta. A ideia não é "voltar a ser como era antes", mas sim aprender a enxergar o parceiro além da figura paterna e se reconectar fora das obrigações familiares.

Para descansar de verdade (física e mentalmente)

Sim, as férias também servem para recarregar as energias. Só que, com crianças pequenas por perto, o descanso se torna um sonho distante. É como uma miragem no deserto: uma ilusão fugaz. Você está constantemente em alerta máximo, da manhã à noite. É difícil encontrar paz e sossego quando uma criança adora colocar conchas na boca. Às vezes, é preciso admitir que o descanso completo é mais fácil de alcançar sem responsabilidades imediatas. Dormir até mais tarde, longas caminhadas, improvisar… o corpo e a mente se recuperam de forma diferente quando não estão sendo constantemente estimulados.

Melhor voltar (e às vezes até mais disponível)

Tirar férias sem os filhos pode gerar uma forte sensação de culpa. Parece que você está abandonando seus filhos ou sacrificando um tempo precioso em família. No entanto, fazer uma pausa não cria um vazio; pelo contrário, pode permitir que você retorne mais paciente, mais relaxado e mais presente. Descansar não é um luxo oposto à parentalidade; muitas vezes, é uma forma de lidar melhor com ela depois.

Para mostrar que ter necessidades é normal.

Reservar um tempo para si mesmo também é uma forma de transmitir algo: o direito de existir fora da constante pressão de desempenho. As crianças não perdem nada ao verem seus pais cuidando de si mesmos. Pelo contrário, isso pode ensiná-las que todos precisam de espaço para respirar. Claro, o ideal é ser delicado e explicar que não é nada "pessoal". Não se trata de puni-las ou fazê-las pagar por seus erros; é mais uma forma de fortalecer a família. Estamos dando a elas o exemplo de adultos que preferem priorizar o próprio bem-estar em vez de usar as crianças como bodes expiatórios.

Viajar sem os filhos não diminui o amor dos pais. Nem diz nada sobre a qualidade de um pai ou mãe. Simplesmente diz o seguinte: ser pai ou mãe não apaga quem você é. E se, em vez de nos sentirmos culpados, considerássemos essas férias como um possível equilíbrio, em vez de uma exceção vergonhosa?