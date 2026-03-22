Esta estrela defensora da positividade corporal compartilha um momento íntimo de sua vida como mãe.

Há vários anos, certas figuras públicas vêm mudando nossa percepção sobre o corpo. Hoje, uma das vozes mais influentes do movimento de positividade corporal, Iskra Lawrence, se abre sobre um aspecto muito pessoal de sua vida: a maternidade. Um testemunho sincero que vai muito além da aparência.

Uma figura de destaque no movimento de aceitação do próprio corpo.

Iskra Lawrence se consolidou como uma figura de destaque no movimento de aceitação do próprio corpo. A modelo britânica ganhou notoriedade ao desafiar os padrões de beleza tradicionais, principalmente por meio de suas campanhas para a marca Aerie. Sua abordagem singular? Mostrar corpos sem retoques, em toda a sua realidade. Celulite, acne, rugas naturais: todos elementos há muito apagados das imagens publicitárias, mas aqui exibidos em sua totalidade. Essa abordagem contribuiu para abrir um diálogo mais inclusivo sobre a imagem corporal.

Uma reflexão íntima sobre a maternidade.

Hoje, Iskra Lawrence dá um novo passo ao compartilhar um momento pessoal de sua vida como mãe. Ela opta por mostrar a maternidade autêntica, bem diferente das imagens perfeitas frequentemente apresentadas nas redes sociais. Ela discute as transformações físicas e emocionais que acompanham essa fase da vida — um assunto ainda muitas vezes negligenciado ou ignorado.

O corpo muda após a gravidez, e ela fala sobre isso com sinceridade. Acima de tudo, ela se recusa a rotular essas mudanças como "defeitos". Pelo contrário, ela as apresenta como uma realidade normal, vivida e legítima. Esse tipo de testemunho ajuda a normalizar experiências que muitas pessoas têm, mas raramente veem representadas. Ele nos lembra que o seu corpo pode evoluir, se transformar e continuar merecendo atenção, respeito e carinho.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Spread The Jelly (@spreadthejelly)

Uma mensagem em sintonia com o seu tempo.

Embora o movimento de aceitação do próprio corpo já tenha ajudado a mudar mentalidades, Iskra Lawrence agora propõe expandir a discussão com um conceito ainda mais forte: "soberania corporal". A ideia? Você tem o direito de decidir sobre o seu corpo, livre de pressões externas. Não se trata mais apenas de aceitar sua aparência, mas de retomar o poder sobre as escolhas que afetam você.

Isso pode envolver a rejeição de certas imposições: dietas restritivas, padrões de beleza impostos ou autocrítica constante. Por outro lado, incentiva a reconexão com as próprias necessidades, bem-estar e sentimentos. Em um mundo onde frequentemente nos dizem o que mudar, melhorar ou corrigir, essa mensagem tem um caráter profundamente libertador. A mensagem de Iskra Lawrence, portanto, faz parte de um movimento mais amplo. Um número crescente de vozes denuncia os efeitos dos padrões de beleza irreais, particularmente na saúde mental e na autoestima.

Em resumo, ao compartilhar sua experiência pessoal, Iskra Lawrence abre espaço para uma discussão mais honesta e ponderada. Seu testemunho nos lembra que essas experiências são normais, legítimas e frequentemente compartilhadas. Em última análise, sua mensagem é simples: seu corpo conta uma história, e essa história merece ser respeitada.