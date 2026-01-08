Após a implementação da política do filho único, a China está tentando aumentar a taxa de natalidade.

Quarenta e cinco anos após impor uma política drástica de controle de natalidade no país, a China enfrenta agora um desafio sem precedentes: o número insuficiente de crianças. Pequim, consciente do desequilíbrio demográfico que ameaça seu crescimento e estabilidade social, está multiplicando iniciativas para incentivar os nascimentos. Essa mudança de rumo, no entanto, parece bastante tardia e está tendo dificuldades para convencer uma população profundamente transformada por décadas de rígido controle de natalidade.

Da superpopulação ao medo do declínio demográfico

Quando a política do filho único foi introduzida em 1980, a China estava apenas saindo de um período de fome e instabilidade econômica. O governo de Deng Xiaoping, ansioso para evitar uma explosão demográfica, justificou essa medida como "um passo necessário rumo à modernização". Naquela época, as famílias só podiam ter um filho, sob pena de multas, sanções administrativas ou até mesmo perda do emprego.

Essa política foi baseada nas análises do engenheiro Song Jian, inspiradas pelo relatório do Clube de Roma, *Os Limites do Crescimento* . De acordo com suas projeções, a China corria o risco de atingir uma população insustentável a longo prazo. Pequim, portanto, optou por planejar os nascimentos como se fossem a gestão de um recurso econômico.

Inicialmente, essa estratégia deu certo: o crescimento populacional entrou em colapso e a prosperidade se instalou. No entanto, por trás desse aparente sucesso, havia profundos desequilíbrios – envelhecimento acelerado, desigualdade de gênero e uma desaceleração a longo prazo da população em idade ativa.

As graves consequências do controle de natalidade

Os efeitos da política do filho único na sociedade chinesa são consideráveis. Milhões de crianças "fora da cota" foram escondidas para evitar penalidades, vivendo sem documentos ou acesso à educação ou saúde. Ao mesmo tempo, a preferência tradicional por meninos levou a abortos seletivos por sexo em larga escala: o número de homens considerados "excedentes" é estimado atualmente em quase 30 milhões.

A partir dos anos 2000, os demógrafos chineses perceberam a dimensão do desastre. O país estava envelhecendo mais rápido do que o esperado e sua população em idade ativa estava diminuindo. Em 2013, Pequim começou a flexibilizar a política, primeiro permitindo dois filhos e, a partir de 2021, três. O estrago, porém, já estava feito: segundo o Departamento Nacional de Estatísticas , 2023 já marcava o segundo ano consecutivo de declínio populacional, algo inédito desde a grande fome de 1960.

Uma taxa de natalidade difícil de reanimar.

Hoje, o governo chinês está tentando reescrever a narrativa nacional em torno da família. No início de dezembro de 2025, foi anunciado um imposto de 13% sobre contraceptivos e outros métodos de controle de natalidade, enquanto isenções fiscais, auxílio-moradia e subsídios para creches estão sendo oferecidos. Diversas províncias estão testando políticas locais: licença parental estendida, bônus por nascimento e moradia subsidiada para famílias numerosas.

Essas medidas, no entanto, têm um impacto limitado. As novas gerações, criadas com a ideia de que um filho é suficiente, não estão dispostas a abrir mão do conforto material ou da liberdade profissional. As mulheres, mais instruídas e independentes do que nunca, muitas vezes se recusam a assumir os encargos da maternidade, que consideram muito dispendiosos. O custo de vida, a pressão da criação dos filhos e as desigualdades profissionais também explicam essa relutância em aumentar a família.

Um futuro demográfico incerto

Apesar dos seus esforços, a China não está conseguindo reverter essa tendência. A taxa de fertilidade, que deverá cair para cerca de 1,0 filho por mulher até 2025 , está bem abaixo do nível de reposição. O país está entrando em uma fase de "transição demográfica reversa": menos nascimentos, mais aposentados e uma economia em risco de escassez de mão de obra e inovação.

Alguns especialistas estão agora comparando a situação da China à do Japão ou da Coreia do Sul, que enfrentam desafios semelhantes em relação à taxa de natalidade, mas com um declínio ainda mais acentuado. Pequim provavelmente precisará ir além de simples incentivos financeiros para resolver esse problema estrutural: repensar o modelo social, apoiar genuinamente as famílias e trabalhar na percepção coletiva da parentalidade.

Da preocupação com a superpopulação ao receio do declínio populacional, a China vivenciou dois extremos demográficos em meio século. A política do filho único, instrumento de rápida modernização, acabou por lançar as bases para uma contração duradoura da taxa de natalidade. Hoje, apesar das políticas pró-natalidade cada vez mais insistentes, o fosso entre a vontade política e a realidade social está a aumentar.