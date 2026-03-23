Durante a gravidez, ela fotografou as mudanças em sua barriga ao longo de 8 meses.

A grávida Amanda Macari (@macariamanda) imortalizou 8 meses de sua barriga crescente em fotos em preto e branco, uma série emocionante vista por milhares de pessoas no Instagram.

Uma série de fotografias íntimas e poéticas.

A influenciadora brasileira Amanda Macari (@macariamanda) compartilhou uma série de 16 retratos em preto e branco documentando sua gravidez mês a mês. As duas fileiras alternam entre fotos de perfil e de frente: no início, uma barriga pouco arredondada em calça jeans skinny; conforme os meses avançam, ela cresce generosamente até o oitavo mês, ainda acentuada por um sutiã e jeans simples. Essas fotos minimalistas capturam a suavidade de suas curvas, suas mãos protetoras e uma serenidade palpável.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Macari (@macariamanda)

Uma mensagem espiritual profunda

A legenda, em português, ressoa como uma oração: "9 meses sendo seu lar favorito 🤰💗". Em seguida, cita o Salmo 139:13-16: "Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. [...] Os teus olhos viram o meu filho ainda no ventre; todos os meus dias foram escritos no teu livro." Um texto bíblico que celebra a vida pré-natal como uma criação divina, repleta de maravilhas e predestinação.

Uma comovente celebração da maternidade.

Esta publicação no Instagram toca a alma em sua simplicidade e fé: sem filtros nem excessos, apenas a transformação íntima do corpo em um "lar" para o bebê. Os comentários de futuras mamães emocionadas compartilham suas próprias histórias. Com hashtags como #gravidasnotiktok, a publicação se conecta com uma comunidade brasileira onde a gravidez é vivenciada como um milagre diário.

As fotografias de Amanda Macari transcendem a simples comparação de antes e depois, tornando-se uma meditação poética e espiritual sobre a criação da vida. Um comovente testemunho que evoca a beleza sagrada dos nove meses de gestação.