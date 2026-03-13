Em Londres, uma oficina ensina pais a pentear o cabelo das filhas.

Aprender a fazer uma trança ou um rabo de cavalo pode parecer simples, mas para alguns pais, essas habilidades nem sempre são naturais. Em Londres, uma iniciativa inovadora visa solucionar esse problema. Em uma oficina realizada em um pub e amplamente compartilhada nas redes sociais, pais aprenderam o básico de penteados para que pudessem cuidar dos cabelos de seus filhos com mais facilidade.

Um workshop de cabeleireiro organizado em um pub.

O evento aconteceu no pub Lucky Saint, em Londres. Cerca de trinta pais se reuniram para participar de uma oficina chamada "Pints & Ponytails". Guiados por profissionais do coletivo Braid Maidens, especializado em ensinar penteados como tranças e rabos de cavalo, os pais participantes descobriram diversas técnicas.

Durante cerca de duas horas, eles aprenderam a fazer penteados simples, como rabos de cavalo, além de tranças mais elaboradas. Para praticar, cada pai participante tinha uma cabeça de manequim e os equipamentos necessários: escovas, elásticos e presilhas.

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Uma iniciativa que rapidamente atraiu a atenção.

Imagens do evento foram compartilhadas nas redes sociais e rapidamente geraram inúmeras reações. Internautas elogiaram a iniciativa, alguns a considerando "um símbolo de paternidade mais presente nas tarefas do dia a dia". Os vídeos mostram os participantes concentrados em seus penteados, trocando dicas e truques em um ambiente descontraído.

Um projeto que vai além do simples serviço de cabeleireiro.

O evento faz parte de uma iniciativa maior liderada pela comunidade "Secret Life of Dads", um podcast e coletivo dedicado à paternidade contemporânea. Seu objetivo é criar espaços onde os pais possam compartilhar suas experiências e discutir os desafios da paternidade. Nesse contexto, aprender a trançar cabelos também se torna um pretexto para abordar temas mais amplos, como o envolvimento dos pais no cotidiano dos filhos.

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O papel em evolução dos pais

Pesquisadores têm observado uma mudança no papel dos pais na vida familiar há vários anos. Em muitos países, eles estão (finalmente) participando mais dos cuidados e das atividades diárias dos filhos. Iniciativas como essas oficinas ilustram essa transformação, valorizando habilidades antes associadas principalmente às mães. Para os organizadores, esses encontros também ajudam a fortalecer os laços entre pais e filhos por meio de gestos simples do dia a dia.

Em última análise, esta oficina de penteados para pais demonstra como atividades aparentemente simples podem se tornar momentos de aprendizado e compartilhamento. Além de tranças e rabos de cavalo, o evento também ilustra uma evolução mais ampla nos modelos de paternidade, onde os pais estão (finalmente) se envolvendo nas tarefas cotidianas da vida familiar.