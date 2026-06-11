Criticada por levar os filhos para fazer trilha no frio, esta mãe defende sua escolha.

Crianças agasalhadas para um passeio em temperaturas frias não é uma ideia unânime nas redes sociais. No entanto, para Hailey Terry, mãe de três filhos e com quase um milhão de seguidores, esses passeios ao ar livre são muito mais do que um simples passatempo. Diante das críticas, ela defende um estilo de criação dos filhos focado em aventura, independência e diversão compartilhada.

Uma história de amor com a natureza.

Muito antes de se tornar mãe, Hailey Terry já tinha uma forte ligação com a natureza. Natural de Las Vegas, ela cresceu rodeada por acampamentos e trilhas organizadas por sua mãe. Na adolescência, descobriu os prazeres do trekking durante uma expedição em Utah. Essa experiência marcante alimentou sua paixão por atividades ao ar livre ao longo dos anos. Hoje, ela quer transmitir aos seus filhos essa mesma curiosidade pelo mundo ao seu redor e a alegria simples de um dia passado em contato com a natureza.

Quando fazer trilhas se torna um sopro de ar fresco

A chegada de seu primeiro filho, Kirk, em 2019, virou sua vida de cabeça para baixo. Poucas semanas após o nascimento, seu marido foi enviado em missão para o exterior. Então, a Covid-19 impôs suas restrições. Isolada e em busca de equilíbrio, Hailey se recusou a passar seus dias confinada entre quatro paredes.

Incentivada pela mãe, ela saiu pela primeira vez com o bebê no canguru. A experiência foi reveladora. Caminhar, respirar, se movimentar: ela redescobriu a sensação de liberdade que precisava nessa nova fase da vida. Desde então, as aventuras em família se tornaram o centro do seu universo online.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Hailey Terry | Mãe que faz trilhas, acampa e viaja por Utah (@haileyoutside)

Escolhas que são controversas

À medida que sua comunidade cresce, as críticas se intensificam. Algumas pessoas consideram irresponsável levar crianças pequenas para fazer trilhas em clima frio. Hailey Terry, no entanto, permanece imperturbável. Em sua visão, nossa sociedade às vezes prioriza tanto o conforto que ignora os benefícios de experiências mais desafiadoras.

Para essa mãe, enfrentar condições climáticas adversas, em ambientes adequados, permite que as crianças desenvolvam sua autoconfiança e capacidade de adaptação. Longe de uma visão de desempenho a qualquer custo, ela defende principalmente a ideia de que as crianças são frequentemente mais capazes do que imaginamos quando suas necessidades e ritmo são respeitados.

Uma organização pensada para o bem-estar deles.

Por trás das fotos inspiradoras, existe uma preparação rigorosa. Cada passeio é cuidadosamente planejado para garantir a segurança de toda a família: roupas adequadas, equipamentos apropriados e vigilância constante fazem parte da equação.

Acima de tudo, Hailey enfatiza um ponto crucial: seus filhos nunca são forçados. Se o cansaço, o frio ou o desejo de voltar para casa surgirem, a caminhada é interrompida sem hesitação. O objetivo não é bater recordes ou impressionar ninguém. Trata-se, principalmente, de compartilhar momentos especiais, criar memórias em comum e cultivar o amor pela descoberta.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Hailey Terry | Mãe que faz trilhas, acampa e viaja por Utah (@haileyoutside)

Ao optar por levar seus filhos para explorar trilhas, mesmo quando as temperaturas caem, Hailey Terry defende uma abordagem que certamente gera debates. Para ela, essas experiências ajudam a formar crianças confiantes, curiosas e à vontade em seu ambiente. E embora seus métodos continuem a alimentar discussões, essa mãe permanece fiel às suas convicções: as aventuras mais belas nem sempre são as mais confortáveis, mas podem criar memórias preciosas que duram a vida toda.