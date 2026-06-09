A astronauta Kellie Gerardi, a primeira mulher a extrair leite materno em gravidade zero, faz história.

Muitas vezes lhe disseram que teria que escolher entre a maternidade e sua carreira científica, mas Kellie Gerardi decidiu conciliar os dois. Apenas oito semanas após dar à luz sua filha, ela retornou ao seu posto nos confins dos ônibus espaciais. A astronauta, a 90ª mulher a voar para a órbita, é uma pioneira: ela extraiu leite materno em gravidade zero para o avanço da pesquisa. Uma conquista simbólica para esta mãe, que realmente encontrou seu lugar entre as estrelas.

Extrair leite materno em gravidade zero: missão cumprida para Kellie Gerardi.

É uma imagem que viralizou nas redes sociais, alcançando 3,5 milhões de pessoas no mundo todo. Ela mostra uma astronauta levitando, com as bolsas da sua bomba de tirar leite flutuando e exibindo o leite coletado diariamente. Com um sorriso no rosto e seu traje espacial azul-marinho orgulhosamente à mostra, Kellie Gerardi alcançou mais um feito em sua brilhante carreira, e este parece uma vitória pessoal.

Há apenas oito semanas, a experiente astronauta, que inclusive tem uma boneca Barbie com sua imagem, estava na maternidade comemorando o nascimento de sua filha. Radiante desde a chegada da criança, concebida por fertilização in vitro e que ela considera um presente dos céus, a astronauta não perdeu tempo em retornar às suas funções no espaço.

Durante o período pós-parto, uma época difícil para muitas mulheres, ela passou um tempo nos controles de uma espaçonave em microgravidade. Integrante da "minoria numérica" no setor espacial, que conta com apenas 85 mulheres entre 644 astronautas, ela deixou uma marca indelével na história. A frase "ao infinito e além" parece ter se tornado sinônimo dela.

Essa mulher desafia as leis da gravidade, mas também as de toda uma indústria que frequentemente exige sacrifícios e obriga as mulheres a escolher entre a vida familiar e os sonhos de infância. "Eu me solidarizo sinceramente com as mulheres que se sentem obrigadas a voltar ao trabalho antes de estarem prontas, mas esse não é o meu caso", argumenta ela em uma publicação sobre seu estilo de vida "nave espacial, trabalho, berço" .

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Kellie Gerardi (@kelliegerardi)

Essa medida representa um grande passo para a saúde da mulher.

Kellie Gerardi, que baniu a palavra "impossível" do seu vocabulário e nunca recua diante de um obstáculo, decidiu conquistar respeito e reconhecimento coletivo. Ela extraiu leite materno em microgravidade durante um voo parabólico para o IIAS, não para receber elogios, mas na esperança de fazer novas descobertas sobre a fisiologia materna. Este recipiente transparente, repleto de néctar materno, não se destina a nutrir seu bebê, mas a enriquecer nossa compreensão do corpo feminino.

O objetivo deste experimento, que a torna uma pioneira? Desvendar os mistérios que envolvem o leite materno e estudar suas alterações sob condições específicas, como microgravidade ou alta aceleração. "Nossa equipe científica está conduzindo diversos estudos sobre o leite materno. Desde a extração em microgravidade durante voos parabólicos, incluindo composição e lipidômica, até nosso segundo voo espacial científico no próximo ano", explica ela na legenda.

Além de abordar um tema há muito negligenciado pelos cientistas, que são predominantemente homens, Kellie Gerardi também trabalha para melhorar o apoio oferecido às mães em sua profissão. Porque as mulheres não deveriam ter que fazer uma pausa para amamentar seus bebês , nem deveriam ter que adiar suas ambições.

Astronauta e mãe, ela é o rosto da mudança.

Enquanto a astronauta passa seus dias nos confins do espaço, nem sempre as estrelas se alinharam para a mulher de trinta e poucos anos eleita "Mulher do Ano" pela Time e pelo USA Today. Ela enfrentou momentos turbulentos em sua vida pessoal, suportando oito anos de infertilidade secundária e sofrendo um aborto espontâneo. Ela até documentou sua jornada de fertilização in vitro em sua conta do Instagram para oferecer uma perspectiva diferente, mais realista e autêntica sobre a maternidade, bem distante das narrativas idílicas.

Hoje, ela se sente sortuda por ter uma filhinha, a quem deu o nome de Max Q em homenagem à exploração espacial. Para ela, é um pequeno milagre. Essa criança, concebida com muita dificuldade, a incentiva a lutar com o dobro de empenho por uma sociedade mais justa e equitativa. Porque, embora Kellie Gerardi esteja sempre mirando nas estrelas, ela mantém os pés no chão. Ela sabe que ainda há muito trabalho a ser feito para alcançar a igualdade e garantir condições de trabalho dignas para as mães.

Embora as mulheres ainda sejam exceção no campo espacial, a astronauta Kellie Gerardi – que é a personificação da perseverança – transforma cada ação em um manifesto, um evento progressista.