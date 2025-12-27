Search here...

A partir dos 65 anos, as mulheres parecem ter uma vantagem inesperada em termos de saúde em comparação aos homens.

Bem-estar
Anaëlle G.
Freepik

Quando se trata de saúde e expectativa de vida, as comparações entre mulheres e homens são frequentes. E com razão: as trajetórias biológicas, sociais e médicas ainda diferem significativamente. Na França, uma análise recente realizada pela DREES (Direção de Pesquisa, Estudos, Avaliação e Estatística) destaca uma realidade interessante: as mulheres não só vivem mais, como também passam mais anos com boa saúde, com corpos funcionais e independentes. Essa descoberta nos convida a olhar para a idade de uma forma diferente, indo além dos estereótipos alarmistas.

Uma nova ferramenta para falar sobre o corpo que envelhece bem.

Durante muito tempo, a expectativa de vida foi o principal indicador utilizado para medir a saúde de uma população. No entanto, viver uma vida longa não diz nada sobre a qualidade desses anos. É precisamente para preencher essa lacuna que a DREES (Direção de Investigação, Estudos, Avaliação e Estatística) integrou um novo indicador em seus estudos: a expectativa de vida sem incapacidades. Essa ferramenta permite avaliar o número de anos vividos sem grandes limitações, aquelas que dificultam as atividades diárias ou a independência.

Graças a essa abordagem mais matizada, o envelhecimento passa a ser visto sob uma perspectiva mais complexa. O corpo não é mais encarado como um organismo em declínio, mas como um aliado capaz de resistir, adaptar-se e conservar seus recursos por mais tempo do que se pensava anteriormente.

A França está bastante bem posicionada na Europa.

Os resultados desta análise são encorajadores a nível europeu. A França está entre os países com maior expectativa de vida saudável a partir dos 65 anos. Os homens franceses ocupam o quarto lugar, enquanto as mulheres ficam em terceiro.

Este desempenho reflete a qualidade do sistema de saúde, as políticas de prevenção e o crescente foco no bem-estar geral. Esses números servem como um lembrete de que o envelhecimento não é apenas uma questão individual, mas também coletiva. Eles destacam um modelo em que o corpo em processo de envelhecimento é apoiado, respeitado e cuidado.

As mulheres conservam sua vitalidade por mais tempo.

É a partir dos 65 anos que a diferença se acentua ainda mais. As mulheres podem esperar viver quase 12 anos sem incapacidade, em comparação com pouco mais de 10 anos para os homens. Dois anos a mais para desfrutar de um corpo móvel, capaz e presente. Dois anos durante os quais a independência, o prazer de se movimentar, sair, criar ou cuidar de si mesmo permanecem plenamente acessíveis. Essa diferença é observável desde o nascimento. Em média, as mulheres vivem mais de 65 anos sem incapacidade, enquanto os homens vivem um pouco menos.

Uma dinâmica positiva para todos os corpos.

Boas notícias: os homens não estão ficando para trás. A expectativa de vida saudável deles também está aumentando. Após o revés causado pela pandemia, os indicadores estão subindo novamente. O envelhecimento está se tornando mais lento, mais suave e com melhor suporte para toda a população.

Essas tendências nos lembram que todo corpo, independentemente do gênero, tem a capacidade de resistir e envelhecer bem, desde que o ouçamos, o respeitemos e lhe demos o cuidado que merece.

Em última análise, embora as mulheres possam parecer manter uma "vantagem inicial" após os 65 anos, a mensagem essencial reside em outro lugar: envelhecer pode ser sinônimo de saúde, independência e confiança. E isso se aplica a todos os corpos.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
Desintoxicação digital: quanto tempo é necessário ficar sem telas para se sentir melhor?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Desintoxicação digital: quanto tempo é necessário ficar sem telas para se sentir melhor?

Dois dias, uma semana, um mês… quanto tempo realmente leva para sentir os efeitos de uma desconexão digital?...

Apenas 12% dos sonhadores experimentam essa característica durante o sono.

Quando você adormece, sua mente começa a se mover com absoluta liberdade. As formas se transformam, as emoções...

Você sente tontura ao olhar para o céu? Isso não é insignificante.

Você já teve a sensação de que o mundo começa a girar simplesmente por olhar para o céu...

A "Bandeira do Dragão": o exercício secreto dos treinadores para um fortalecimento poderoso do core.

Você provavelmente já viu essa pose em uma academia ou nas redes sociais: um corpo perfeitamente reto, suspenso...

Suas meias deixam marcas nas suas pernas? Veja o que seu corpo está tentando lhe dizer.

No final do dia, quando você troca de roupa, do traje de sair para o pijama, as meias...

E se a nostalgia tivesse se tornado nosso novo refúgio emocional?

Você se lembra daqueles momentos em que uma música, uma imagem ou um aroma o transportavam instantaneamente para...

© 2025 The Body Optimist