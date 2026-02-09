Esse aumento de energia antes de dormir não é tão positivo quanto parece.

Embora seja hora de se aconchegar debaixo das cobertas e dar as boas-vindas ao sono, você está transbordando energia. Apesar de se arrastar pela manhã, na hora de dormir você se sente fantástico. É verdade que essa vitalidade noturna permite que você lave a louça, estenda a roupa e complete boa parte da sua lista de tarefas, mas é um sinal de desequilíbrio interno.

Quando o corpo fica dessincronizado

Em um organismo bem regulado, o cortisol, frequentemente chamado de "hormônio do despertar", segue um ciclo preciso. Ele atinge seu pico pela manhã para aumentar a energia e diminui gradualmente ao longo do dia, dando lugar à melatonina, o hormônio do sono . Quando esse ritmo é invertido — quando o cortisol atinge seu pico à noite — o corpo envia sinais falsos: nos sentimos cheios de energia justamente no momento em que deveríamos estar desacelerando. O resultado: dificuldade para adormecer, sono leve, despertares noturnos … e fadiga crônica ao acordar.

Essa inversão do ciclo hormonal é um pouco como um jet lag interno. O corpo deixa de saber quando descansar e quando se manter ativo. A longo prazo, isso pode desequilibrar todo o sistema nervoso e aumentar o estresse, a irritabilidade e a dificuldade de concentração.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Julia Lumbroso - terapeuta e coach holística (@open_naturo)

As causas mais frequentes

Esse desequilíbrio não acontece por acaso. Muitas vezes, resulta do acúmulo de pequenos hábitos diários que mantêm o sistema nervoso em estado de alerta.

Superestimulação à noite: telas, redes sociais, e-mails de trabalho ou séries estimulantes... qualquer coisa que mantenha a atenção ativa impede o cérebro de desligar. A luz azul, em particular, bloqueia a produção natural de melatonina.

Um jantar muito tardio ou muito açucarado: uma refeição rica em carboidratos simples ou gorduras pesadas desequilibra os níveis de açúcar no sangue e leva o corpo a secretar cortisol para estabilizá-los. Esse é o famoso "pico de energia" que muitas vezes é confundido com um aumento natural de energia.

Um ritmo circadiano desregulado: deitar-se ou comer em horários irregulares, adiar constantemente a hora de dormir ou viver frequentemente sob luz artificial acaba por desestabilizar a secreção hormonal noturna.

Um sinal para prestar atenção, não para ignorar.

Essa "segunda energia" à noite não é mera coincidência: é um aviso do corpo. Essencialmente, ele está dizendo: "Estou exausto, mas não sei como descansar". Ignorar esse sinal só perpetua o ciclo vicioso: quanto mais tarde você for dormir, mais altos permanecerão seus níveis de cortisol e mais leve e menos reparador será seu sono.

O primeiro passo, portanto, é observar esse momento de energia renovada: a que horas ocorre? Após que tipo de dia? Essas pistas costumam ajudar a entender o que o desencadeou: um jantar pesado, uma noite prolongada em frente à tela ou estresse acumulado.

Conselhos de naturopatas para restaurar a calma.

Diminua o ritmo a partir do final da tarde. Tente não planejar atividades estimulantes após as 19h: deixe os níveis de energia do seu corpo diminuírem gradualmente.

Crie um ritual relaxante. Luz baixa, respiração consciente, leitura, uma infusão relaxante ou alongamentos leves sinalizam ao cérebro que a noite está chegando.

Faça um jantar leve e cedo. O ideal é antes das 20h, priorizando vegetais cozidos, proteínas magras e gorduras saudáveis (abacate, nozes, azeite).

Evite telas. Troque a rolagem infinita no celular por um momento de tranquilidade, livre de estímulos luminosos.

Reconecte-se com seu ritmo natural. Experimente se expor à luz do dia pela manhã e reduzir a exposição à luz artificial à noite para ressincronizar seu relógio biológico.

Então, da próxima vez que sentir aquele "impulso" noturno, não ceda à vontade de arrumar os armários ou começar um novo projeto às 23h. Encare isso como um sinal do seu corpo: ele precisa de regularidade, delicadeza e descanso.