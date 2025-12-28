Você se sente exausto(a)? Este distúrbio do sono pode ser a causa.

Você sente que passa as noites encarando o teto, mesmo que seu despertador indique um número razoável de horas de sono? Essa fadiga persistente não é necessariamente um sinal de problemas no organismo. Em vez disso, pode revelar um distúrbio do sono ainda não diagnosticado, que confunde a percepção do que você sente com a realidade do seu corpo.

Quando o cérebro e a percepção deixam de estar em sintonia.

A insônia paradoxal, também chamada de "percepção errônea do sono", baseia-se numa discrepância surpreendente: você está dormindo, mas está convencido do contrário. Objetivamente, seu corpo está em repouso, seu cérebro está passando por diferentes fases do sono, mas subjetivamente, você tem a sensação de estar acordado a noite toda.

O resultado: uma sensação de profundo esgotamento, acompanhada de incompreensão e, às vezes, certa culpa, como se seu corpo estivesse "traindo" você. No entanto, seu corpo está fazendo o melhor que pode. Ele continua funcionando, se recuperando, te apoiando, mesmo quando sua mente duvida de você. Esta ideia é essencial: seu corpo não está contra você; ele está trabalhando com constância e gentileza.

O que a ciência revelou

Pesquisas científicas lançaram luz sobre esse fenômeno intrigante. Em 2018, a pesquisadora australiana Hannah Scott observou uma paciente conectada a um eletroencefalograma (EEG). Os dados mostraram um sono profundo e estável, enquanto a mulher afirmava ter permanecido acordada. Esse experimento reforçou a ideia de que o cérebro pode, por vezes, operar em um estado híbrido, no qual algumas áreas permanecem ativas enquanto outras estão em repouso absoluto.

Segundo neurocientistas americanos, muitas pessoas que sofrem de insônia, na verdade, dormem quase tanto quanto aquelas sem nenhum distúrbio específico. A diferença reside na percepção. Novas técnicas de neuroimagem revelaram que certas regiões do cérebro podem manter alta atividade durante toda a noite, perpetuando assim essa sensação de vigília. Sua mente está alerta, mas seu corpo está se recuperando.

Uma experiência emocional intensa e frequentemente minimizada.

A insônia paradoxal não se resume apenas às horas de sono. Ela também afeta a autoestima e a imagem corporal. Quem sofre com ela descreve fadiga intensa, desânimo e, às vezes, ansiedade antecipatória em relação à hora de dormir. Você pode ter a sensação de nunca descansar de verdade, como se seu corpo estivesse rejeitando o conforto do sono.

É importante lembrar que esse sentimento é legítimo. Sua experiência merece ser ouvida, sem julgamentos. Sentir-se cansado não significa que você é fraco ou que seu corpo não está funcionando corretamente. Significa simplesmente que sua percepção de descanso está alterada.

Abordagens compassivas para recuperar a confiança

A boa notícia é que existem soluções eficazes. A terapia cognitivo-comportamental, especificamente desenvolvida para insônia, é atualmente um dos métodos mais recomendados. Ela visa facilitar a relação com o sono, desconstruir pensamentos ansiosos e restaurar uma relação calma e confiante com o próprio corpo.

Entre as técnicas utilizadas, algumas até incentivam a parar de "querer dormir a todo custo". Ao deixar de lutar contra o sono, o estresse diminui, abrindo mais espaço para um sono natural que respeita suas necessidades. Essa abordagem pode parecer contraintuitiva, mas se baseia em uma ideia simples: quanto mais você se permite relaxar, mais seu corpo consegue expressar sua capacidade inata de descansar.

Reconciliando corpo e mente

A insônia paradoxal nos lembra que o sono não se resume a números ou desempenho noturno. É uma experiência íntima, influenciada por emoções, pensamentos e pela forma como você percebe seu próprio corpo. Ao cultivar uma relação mais gentil e confiante consigo mesmo, torna-se possível transformar essas noites de frustração em um espaço de reconciliação.

Resumindo, seu corpo merece seu respeito e paciência. Mesmo quando você duvida, ele continua a te sustentar, noite após noite. E, às vezes, o primeiro passo para um sono melhor começa simplesmente com esse reconhecimento.