Arrumar para acalmar: o que esse reflexo surpreendente revela

Bem-estar
Jade Leclerc
Arrumar a casa não é apenas uma tarefa: para muitas pessoas, é uma forma eficaz de lidar com o estresse e recuperar a calma. Em um ambiente que gera ansiedade, organizar o próprio espaço proporciona uma sensação de controle e clareza mental. Um estudo recente revela a forte ligação entre a necessidade de arrumação e o bem-estar psicológico, explicando essa prática durante períodos de tensão emocional.

Arrumar a casa: um reflexo para lidar com o estresse

Quando o estresse aumenta, o cérebro busca ações concretas para reduzir a ansiedade. Arrumar, organizar e colocar as coisas em ordem fazem parte desse processo, criando um ambiente mais calmo. De acordo com um estudo de 2025 da Homebox e da Harris Interactive , 68% dos franceses acreditam que colocar tudo em seu devido lugar os ajuda a se sentirem melhor mentalmente. Esse simples ato regula as emoções, reduz a sensação de sobrecarga e promove a concentração.

Mecanismos psicológicos por trás da organização

Arrumar a casa alivia o estresse mental porque proporciona uma sensação tangível de controle sobre o ambiente, algo frequentemente ameaçado em momentos de tensão. Separar os objetos e decidir o que guardar e o que descartar gera uma sensação imediata de realização, aumentando a autoconfiança. Esse processo também ativa o córtex pré-frontal, uma região do cérebro ligada à organização e ao bem-estar.

Os efeitos no bem-estar e no humor

Pessoas que organizam suas casas regularmente relatam se sentir melhor depois, com menos pensamentos negativos e maior serenidade. Ao eliminar a desordem visual, elas limitam a ativação do sistema nervoso simpático, uma fonte de tensão. O estudo da Homebox-Harris Interactive destaca que 57% dos franceses experimentam uma notável sensação de calma após uma sessão de organização, reforçando a ligação entre ordem externa e paz interior.

Arrumar a casa em momentos de estresse não é apenas um hábito doméstico; é um poderoso mecanismo psicológico para recuperar o equilíbrio e a calma. Essa prática encorajadora sugere que cuidar do próprio ambiente se torna uma ferramenta genuína de gestão emocional acessível a todos, revelando que arrumar a casa não é inútil, mas essencial em momentos de incerteza e ansiedade.

Sou editora de beleza e tenho paixão por tudo relacionado a autocuidado, maquiagem e rituais que nos reconectam com nós mesmas. Adoro decifrar tendências, testar produtos e entender o que está por trás das promessas de marketing.
