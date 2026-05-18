"Prosopagnosia": o que é esse distúrbio neurológico que impede o reconhecimento de rostos?

Bem-estar
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Alex Green / Pexels

Não reconhecer o rosto de um colega, de um ente querido ou até mesmo o próprio pode parecer surpreendente, mas algumas pessoas passam por isso diariamente. Esse distúrbio, chamado prosopagnosia, afeta a capacidade de identificar rostos sem prejudicar a visão.

O que é prosopagnosia?

A prosopagnosia, também chamada de "cegueira facial", é um distúrbio neurológico caracterizado pela dificuldade em reconhecer rostos familiares. Os indivíduos afetados veem as feições, mas têm dificuldade em identificar uma pessoa, mesmo que seja membro da família ou amigo próximo. Alguns podem também ter dificuldade em reconhecer o próprio reflexo.

De acordo com o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e Acidente Vascular Cerebral (NINDS), a prosopagnosia pode estar presente desde o nascimento ou surgir após uma lesão cerebral que afete certas áreas do cérebro envolvidas no reconhecimento visual.

Um distúrbio mais comum do que você imagina.

A prosopagnosia pode se manifestar em diferentes graus. Algumas pessoas apresentam apenas dificuldades ocasionais, enquanto outras não conseguem reconhecer nenhum rosto sem pistas adicionais.

Pesquisadores estimam que a forma de desenvolvimento do transtorno possa afetar até 2% da população, embora muitos casos permaneçam sem diagnóstico. Os afetados frequentemente utilizam estratégias alternativas para identificar alguém, como a voz, o jeito de andar ou o penteado.

O papel do cérebro no reconhecimento facial

O reconhecimento facial depende de diversas regiões cerebrais, principalmente do giro fusiforme, localizado no lobo temporal. De acordo com estudos publicados na revista Brain, essa região cerebral desempenha um papel fundamental na identificação de rostos e na memorização de características distintivas. O comprometimento da função nessa área pode levar a dificuldades em distinguir rostos, mesmo quando a visão geral permanece normal.

Um impacto na vida social e profissional

A prosopagnosia pode ter consequências na vida diária, principalmente nas interações sociais. Os afetados podem evitar certas situações por medo de não reconhecer as pessoas com quem estão falando. Isso pode levar a mal-entendidos ou sentimentos de ansiedade social. De acordo com a Harvard Health Publishing, algumas pessoas desenvolvem estratégias de enfrentamento, como memorizar características distintivas ou informar as pessoas ao seu redor sobre suas dificuldades.

A prosopagnosia tem tratamento?

Não existe cura para a prosopagnosia. No entanto, certas abordagens podem ajudar a lidar com as dificuldades associadas. Programas de treinamento cognitivo, por exemplo, visam aprimorar o reconhecimento facial ou reforçar o uso de pistas alternativas. Os especialistas também enfatizam a importância de um diagnóstico preciso para melhor compreender o funcionamento do transtorno.

Em resumo, a prosopagnosia permanece relativamente desconhecida do público em geral. No entanto, a cobertura midiática de relatos pessoais ajuda a aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados por aqueles que são afetados. Os avanços na pesquisa em neurociência estão aprimorando nossa compreensão dos mecanismos envolvidos no reconhecimento facial. Informações mais precisas podem levar a uma maior consideração desse transtorno no cotidiano, na escola e no trabalho.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
"A doença tirou tudo de mim": esta atleta fala abertamente sobre sua luta contra a endometriose.
Article suivant
Avant l’été, ces réflexes simples peuvent vraiment aider votre peau face au soleil

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"A doença tirou tudo de mim": esta atleta fala abertamente sobre sua luta contra a endometriose.

"Não há nada de corajoso em ignorar a dor." Com essa frase, Svana Bjarnason resumiu 20 anos de...

Caminhar neste exato momento pode ser benéfico para o corpo.

E se uma das ações mais simples do dia a dia pudesse ajudar seu corpo a gerenciar melhor...

Esta pílula, destinada a aumentar a libido após a menopausa, está causando controvérsia.

Embora os homens consigam aumentar o desejo e provocar uma resposta sexual há anos com o famoso comprimido...

Hantavírus: quais são os sintomas e como esse vírus é transmitido?

Há vários dias, o nome hantavírus tem circulado amplamente na mídia, principalmente após o anúncio do primeiro caso...

O primeiro "DIU masculino" poderá em breve revolucionar a contracepção.

E se a contracepção finalmente se tornasse uma responsabilidade verdadeiramente compartilhada? Em Lille, uma equipe de pesquisadores está...

Por que as mulheres costumam ser mais sensíveis ao frio do que os homens?

É uma cena clássica do dia a dia: enquanto algumas pessoas se aconchegam em um cobertor, outras abrem...