O primeiro "DIU masculino" poderá em breve revolucionar a contracepção.

E se a contracepção finalmente se tornasse uma responsabilidade verdadeiramente compartilhada? Em Lille, uma equipe de pesquisadores está trabalhando no "STEOM", apresentado como o "primeiro DIU masculino do mundo". Livre de hormônios, reversível e inserido em minutos, esse dispositivo tem o potencial de mudar a forma como os casais heterossexuais abordam a contracepção nos próximos anos.

Como funciona exatamente um "DIU masculino"?

O dispositivo "STEOM" funciona com um princípio mecânico semelhante ao de um DIU feminino: impede a passagem dos espermatozoides sem alterar os hormônios ou bloquear permanentemente a fertilidade. O dispositivo é inserido durante um pequeno procedimento realizado sob anestesia local. A operação dura cerca de quinze minutos e requer uma pequena incisão no escroto. Segundo os médicos responsáveis pelo projeto, não são necessários pontos nem curativos extensos.

Projetado para permanecer no local por três anos, o dispositivo pode então ser removido ou substituído por um profissional treinado. O objetivo é claro: oferecer um método contraceptivo masculino simples, não hormonal e reversível.

Uma invenção que nasceu da necessidade de novas opções.

O projeto foi idealizado pela andrologista Julie Prasivoravong , que desejava ampliar as opções contraceptivas disponíveis para os homens. Atualmente, as opções masculinas ainda são limitadas: preservativos, os chamados métodos "naturais" ou vasectomia, frequentemente percebida como permanente, apesar de, por vezes, ser reversível.

O "STEOM" foi, portanto, concebido como uma alternativa mais flexível. O projeto é liderado pelo Hospital Universitário de Lille, em colaboração com a Universidade de Liège e diversos pesquisadores especializados em tecnologias médicas. A ideia já está ganhando força por abordar uma questão cada vez mais presente nos debates sobre contracepção: por que esse ônus ainda recai principalmente sobre as mulheres?

Estão previstos ensaios clínicos para os próximos anos.

Os ensaios pré-clínicos começaram em maio de 2026 na Universidade de Liège. Se os resultados forem considerados satisfatórios, deverão ser realizados ensaios clínicos com cerca de cem voluntários na França e na Bélgica.

Antes de ser comercializado, o dispositivo terá que passar por inúmeros obstáculos regulatórios. O "STEOM" pertence a uma categoria de dispositivos médicos altamente regulamentada, com requisitos de segurança particularmente rigorosos. Consequentemente, é provável que leve de 7 a 10 anos para que ele chegue ao mercado.

Os métodos contraceptivos ainda são amplamente utilizados por mulheres.

A chegada do "STEOM" também reacende um debate já conhecido: o da partilha do fardo contraceptivo . Mesmo hoje, a maioria dos métodos contraceptivos utilizados depende do corpo da mulher. A pílula, o DIU hormonal, o implante ou o adesivo frequentemente envolvem restrições físicas, mentais ou hormonais significativas.

Ao mesmo tempo, cada vez mais homens optam pela vasectomia. Na França, o número de procedimentos aumentou drasticamente nos últimos anos, um sinal de que um segmento da população masculina deseja se envolver mais com a contracepção. O "STEOM" poderia, portanto, representar um novo passo nessa tendência.

Um detalhe que já está causando debate.

Nas redes sociais, um ponto continua surgindo nas discussões: muitas mulheres destacam como é surpreendente ver o surgimento de métodos contraceptivos masculinos especificamente desenvolvidos para serem "sem hormônios", enquanto as mulheres usam contraceptivos hormonais há décadas, às vezes com efeitos colaterais significativos. Ganho de peso, enxaquecas, diminuição da libido, fadiga ou alterações de humor: muitas mulheres compartilham regularmente suas experiências difíceis com certos métodos hormonais.

Para alguns comentaristas online, esse contraste destaca uma diferença histórica na forma como a medicina abordou a contracepção com base no gênero. Outros, no entanto, apontam que ampliar as opções contraceptivas para homens continua sendo um passo positivo, especialmente se isso levar a uma melhor distribuição da responsabilidade contraceptiva dentro do casal.

Em resumo, com o projeto "STEOM", a contracepção masculina entra em uma nova fase de reflexão. E além da inovação médica, este projeto abre caminho para uma conversa mais ampla sobre responsabilidade compartilhada, a importância de ouvir os corpos e a diversidade de opções contraceptivas.